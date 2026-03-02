https://sarabic.ae/20260302/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الجيش-لن-ينهي-المعركة-في-لبنان-قبل-إزالة-التهديد-على-الحدود-1110950940.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدود
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدود
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان صادق على خطط عملياتية جديدة، ووجّه القوات للعمل بقوة ضد "حزب الله"، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة الشمالية. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T14:59+0000
2026-03-02T14:59+0000
2026-03-02T14:59+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281305_0:0:1744:981_1920x0_80_0_0_803f09d5bb08dedbe26ce44e177ea172.jpg
وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش "لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على إسرائيل"، مشدداً على أن العمليات ستتواصل حتى تحقيق الأهداف الأمنية المحددة.وأضاف زامير أن الجيش مستعد للعمل في ساحات عدة بالتوازي، مشددا على أن الجيش سيواصل الإصرار على نزع سلاح "حزب الله".وتابع: "حكومة وجيش لبنان لم يستجيبا لطلب نزع سلاح حزب الله لذلك سندافع عن أنفسنا بأنفسنا"، معتبراً أن ذلك يشكل شرطاً أساسياً لضمان الأمن والاستقرار على الحدود الشمالية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20260302/مصر-تدعو-إيران-إلى-التوقف-الفوري-عن-استهداف-الدول-العربية-1110948816.html
https://sarabic.ae/20260302/وزير-الخارجية-اللبناني-لا-يمكننا-إنقاذ-حزب-الله-لكن-يمكن-إنقاذ-لبنان-1110950638.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109281305_69:0:1618:1162_1920x0_80_0_0_ae94a983a0ac1674d9997e3345e9e696.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدود
أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان صادق على خطط عملياتية جديدة، ووجّه القوات للعمل بقوة ضد "حزب الله"، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة الشمالية.
وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش "لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على إسرائيل"، مشدداً على أن العمليات ستتواصل حتى تحقيق الأهداف الأمنية المحددة.
وأضاف زامير أن الجيش مستعد للعمل في ساحات عدة بالتوازي، مشددا على أن الجيش سيواصل الإصرار على نزع سلاح "حزب الله".
وتابع: "حكومة وجيش لبنان لم يستجيبا لطلب نزع سلاح حزب الله لذلك سندافع عن أنفسنا بأنفسنا"، معتبراً أن ذلك يشكل شرطاً أساسياً لضمان الأمن والاستقرار على الحدود الشمالية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل،
وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.