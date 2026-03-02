https://sarabic.ae/20260302/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الجيش-لن-ينهي-المعركة-في-لبنان-قبل-إزالة-التهديد-على-الحدود-1110950940.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان صادق على خطط عملياتية جديدة، ووجّه القوات للعمل بقوة ضد "حزب الله"، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة الشمالية. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش "لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على إسرائيل"، مشدداً على أن العمليات ستتواصل حتى تحقيق الأهداف الأمنية المحددة.وأضاف زامير أن الجيش مستعد للعمل في ساحات عدة بالتوازي، مشددا على أن الجيش سيواصل الإصرار على نزع سلاح "حزب الله".وتابع: "حكومة وجيش لبنان لم يستجيبا لطلب نزع سلاح حزب الله لذلك سندافع عن أنفسنا بأنفسنا"، معتبراً أن ذلك يشكل شرطاً أساسياً لضمان الأمن والاستقرار على الحدود الشمالية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

