https://sarabic.ae/20260302/وزير-الخارجية-اللبناني-لا-يمكننا-إنقاذ-حزب-الله-لكن-يمكن-إنقاذ-لبنان-1110950638.html

وزير الخارجية اللبناني: لا يمكننا إنقاذ "حزب الله" لكن يمكن إنقاذ لبنان

قال يوسف رجي، وزير الخارجية اللبناني، إن بلاده أمام مفترق طرق حاسم، مؤكداً أنه "لا يمكننا إنقاذ حزب الله، لكن يمكن إنقاذ لبنان". 02.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_0:0:1257:708_1920x0_80_0_0_a18dc7d4fdf38aeff01c1f2f4fcba1cb.jpg

وأضاف رجي، خلال جلسة مجلس الوزراء، أنه عندما يتم تحذير بعض الأطراف "تقوم قيامته"، إلا أن الوقائع تثبت في كل مرة صحة هذه التحذيرات، مشيراً إلى أن استمرار النهج الحالي يعرّض البلاد لمخاطر متزايدة.وشدد وزير الخارجية اللبناني على ضرورة تغليب مصلحة الدولة اللبنانية العليا، والعمل على حماية الاستقرار الداخلي وتجنب الانزلاق إلى مزيد من الأزمات، في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، ووصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

