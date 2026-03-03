https://sarabic.ae/20260303/الرئيس-اللبناني-قرار-حظر-الأنشطة-العسكرية-لـحزب-الله-نهائي-وتم-توكيل-الجيش-بتنفيذه-1110978837.html

‌‏الرئيس اللبناني: قرار حظر الأنشطة العسكرية لـ"حزب الله" نهائي وتم توكيل الجيش بتنفيذه

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، أن "إطلاق الصواريخ أمس، جاء من خارج منطقة جنوب الليطاني، التي ينتشر فيها الجيش اللبناني"، مشددًا على أن "الحكومة... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح عون، أمام أعضاء "اللجنة الخماسية" (السعودية، مصر، أمريكا، فرنسا، قطر) أن "القرار سيادي ونهائي ولا رجوع عنه"، مضيفًا أن "الجيش اللبناني تم توكيله بتنفيذ هذا القرار في كل المناطق اللبنانية لضمان الأمن والاستقرار داخل البلاد"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "هذا الإجراء يعكس التزام لبنان بالحفاظ على سيادته وضبط السلاح غير الرسمي داخل حدوده، في وقت يشهد فيه الإقليم تصعيدًا متزايدًا بين إسرائيل وإيران".ويوم أمس الاثنين، أصدر رئيس كتلة نواب "حزب الله" في مجلس النواب اللبناني النائب محمد رعد، بيانًا أكد فيه أن "الحكومة اللبنانية التي تعجز عن فرض السلم على العدو ولا تستطيع خوض مقاومة العدوان، يجب أن تنأى بالبلاد عن افتعال مشاكل إضافية".وأضاف رعد أن الحكومة "لم تتمكن من استثمار ما تزعمه من صداقات دولية لصالح لبنان لإجبار العدو على وقف الحرب"، مشددًا على أنه "في ظل هذا العجز، لا يرى الحزب أي مبرر لاتخاذ قرارات عدوانية ضد المواطنين الرافضين للاحتلال".وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم أمس الاثنين، رفض الدولة اللبنانية لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية، خارج المؤسسات الشرعية.وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، في تصريحات صحفية مساء أمس الاثنين، عقب انتهاء جلسة طارئة للحكومة، أنه طلب من الأجهزة الأمنية في بلاده منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية.وأفاد رئيس الحكومة اللبنانية بأنه طلب من الجيش اللبناني تنفيذ خطة حصر السلاح "بكل الطرق"، مشددًا بالقول: "طلبت من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية".وأكد سلام على "الحظر الفوري لأنشطة "حزب الله" الأمنية والعسكرية باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه وحصر عمله بالإطار السياسي".وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، "أصبح الآن هدفًا للتصفية".وقال كاتس: "حزب الله" سيدفع ثمنًا باهظًا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل. نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، الذي قرر تنفيذ الإطلاق بضغط من إيران، أصبح ابتداء من الآن هدفًا محددًا".وأضاف: "كل من يسير في طريق علي خامنئي (المرشد الإيراني الراحل)، سيجد نفسه سريعًا إلى جانبه".بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

