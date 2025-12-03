https://sarabic.ae/20251203/نواف-سلام-الدولة-اللبنانية-استعادت-قرار-الحرب-والسلم-وعلى-حزب-الله-تسليم-سلاحه-1107773775.html
نواف سلام: الدولة اللبنانية استعادت قرار الحرب والسلم وعلى "حزب الله" تسليم سلاحه
صرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "تسليم حزب الله لسلاحه يشكل أحد أبرز مرتكزات مشاركته في مشروع بناء الدولة"، مؤكدًا أن "السلاح لم ينجح في ردع إسرائيل
وشدّد سلام، في تصريحات تلفزيوينة، على أن الحكومة لن تسمح بأي "مغامرات" قد تجرّ البلاد إلى حرب جديدة، داعيًا إلى استخلاص الدروس من تجربة "نصرة غزة" وما ترتب عليها من مخاطر.وأوضح سلام أن لبنان مستعد للدخول في مفاوضات "فوق عسكرية" مع إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البلاد ليست بصدد خوض مفاوضات سلام، وأن مسألة التطبيع تبقى مرتبطة بمسار السلام الشامل.وكشف رئيس الحكومة أن رسائل إسرائيلية وصلت إلى بيروت تحمل إشارات عن احتمال التصعيد، لكنها خالية من أي مهَل زمنية محددة. كما أشار إلى أن تقييم الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان في الآونة الأخيرة يؤكد أن الوضع "دقيق وقابل للانفجار".وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق اليوم، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
صرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "تسليم حزب الله لسلاحه يشكل أحد أبرز مرتكزات مشاركته في مشروع بناء الدولة"، مؤكدًا أن "السلاح لم ينجح في ردع إسرائيل ولا في حماية لبنان"، وأن قرار الحرب والسلم عاد إلى مؤسسات الدولة.
وشدّد سلام، في تصريحات تلفزيوينة، على أن الحكومة لن تسمح بأي "مغامرات" قد تجرّ البلاد إلى حرب جديدة، داعيًا إلى استخلاص الدروس من تجربة "نصرة غزة" وما ترتب عليها من مخاطر.
وأوضح سلام أن لبنان مستعد للدخول في مفاوضات "فوق عسكرية" مع إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البلاد ليست بصدد خوض مفاوضات سلام، وأن مسألة التطبيع تبقى مرتبطة بمسار السلام الشامل.
وكشف رئيس الحكومة أن رسائل إسرائيلية وصلت إلى بيروت تحمل إشارات عن احتمال التصعيد، لكنها خالية من أي مهَل زمنية محددة. كما أشار إلى أن تقييم الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان في الآونة الأخيرة يؤكد أن الوضع "دقيق وقابل للانفجار".
وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق اليوم، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار
مع إسرائيل.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن "قرار المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار يأتي تجاوبا مع مساعي واشنطن التي ترأس اللجنة التقنية العسكرية"، مشيرة إلى أن السفير كرم سيترأس الوفد اللبناني خلال اجتماع اللجنة التقنية العسكرية للبنان "الميكانيزم"، اليوم في الناقورة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.