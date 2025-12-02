بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت... صور

عربي
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/بابا-الفاتيكان-يختتم-زيارته-إلى-لبنان-بقداس-حاشد-في-بيروت-صور-1107719238.html
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت... صور
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت... صور
سبوتنيك عربي
اختُتمت زيارة قداسة البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، بقداس إلهي تاريخي أقيم في البيال على الواجهة البحرية لبيروت، بمشاركة حشود تخطّت عشرات... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T11:51+0000
2025-12-02T11:51+0000
لبنان
بابا الفاتيكان
قداس
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107715953_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_be8ca5074140e47dc908c875371e3f1a.jpg
وفي عظته، عبّر البابا عن امتنانه لـ"الأيام الكثيفة" التي عاشها في لبنان، مؤكدًا أن "الشكر رغم صعوبته أحيانًا يبقى طريق الإيمان والرجاء". ودعا اللبنانيين إلى التمسك بـ"الأنوار الصغيرة التي تضيء وسط العتمة"، مشيدًا بـ"إيمان العائلات، ودور المدارس المسيحية، والرعايا والرهبانيات، والكهنة والعلمانيين الذين يخدمون وسط الصعاب". وشدد البابا، على أن "الشكر الحقيقي يجب أن يقود إلى تحول في القلب، وإلى رفض منطق العنف وصنم المال والاستسلام للشر"، مؤكدًا أن "استعادة لبنان لبهائه تتطلب أن ننزع السلاح من قلوبنا، وأن نسقط دروع الانغلاق العرقي والسياسي، وأن نفتح الانتماءات الدينية على اللقاء". وأضاف: "يا لبنان، قم وانهض. كُن بيتًا للعدل والأخوة… كُن نبوءة سلام لكل المشرق". وبعد انتهاء القداس، توجه البابا ليو الرابع عشر إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث أقيمت له مراسم وداع رسمية اختُتمت بها زيارته التاريخية إلى لبنان.
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107715953_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a0eefd45653a97511d5eb4a4420b65a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, بابا الفاتيكان, قداس, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, بابا الفاتيكان, قداس, تقارير سبوتنيك, حصري

بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت... صور

11:51 GMT 02.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
اختُتمت زيارة قداسة البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، بقداس إلهي تاريخي أقيم في البيال على الواجهة البحرية لبيروت، بمشاركة حشود تخطّت عشرات الآلاف، وحضور رسمي ووفود كنسية من دول عدة.
وفي عظته، عبّر البابا عن امتنانه لـ"الأيام الكثيفة" التي عاشها في لبنان، مؤكدًا أن "الشكر رغم صعوبته أحيانًا يبقى طريق الإيمان والرجاء".
وقال: "نحمدكَ يا أبتِ… ونشكرك لأنك معنا ولا تدعنا نضعف فنقع"، وتوقّف البابا عند جمال لبنان الذي تغنّى به الكتاب المقدس، مقابل ما يعيشه من فقر وآلام وأزمات اقتصادية وسياسية خانقة، معتبرًا أن هذا التناقض "يغشي جمال هذه الأرض ويعمّق جراح شعبها".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ودعا اللبنانيين إلى التمسك بـ"الأنوار الصغيرة التي تضيء وسط العتمة"، مشيدًا بـ"إيمان العائلات، ودور المدارس المسيحية، والرعايا والرهبانيات، والكهنة والعلمانيين الذين يخدمون وسط الصعاب".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وشدد البابا، على أن "الشكر الحقيقي يجب أن يقود إلى تحول في القلب، وإلى رفض منطق العنف وصنم المال والاستسلام للشر"، مؤكدًا أن "استعادة لبنان لبهائه تتطلب أن ننزع السلاح من قلوبنا، وأن نسقط دروع الانغلاق العرقي والسياسي، وأن نفتح الانتماءات الدينية على اللقاء".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف: "يا لبنان، قم وانهض. كُن بيتًا للعدل والأخوة… كُن نبوءة سلام لكل المشرق".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
2/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
3/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
4/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
5/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
6/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
7/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
8/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
9/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
10/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
11/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
13/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
15/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
1/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
2/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
3/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
4/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
5/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
6/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
7/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
8/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
9/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
10/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
11/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
12/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
13/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
14/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
15/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت
16/16
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بابا الفاتيكان يختتم زيارته إلى لبنان بقداس حاشد في بيروت

وفي ختام القداس، شدد البابا ليو الرابع عشر على حاجة الشرق الأوسط إلى "مقاربات جديدة لتجاوز عقلية الانتقام والعنف والانقسامات المتجذرة"، داعيًا إلى فتح "فصول جديدة باسم المصالحة والسلام". وخاطب مسيحيي المشرق بالقول: "تحلوا بالشجاعة، فالكنيسة كلها تنظر إليكم بمحبة وإعجاب".

وبعد انتهاء القداس، توجه البابا ليو الرابع عشر إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث أقيمت له مراسم وداع رسمية اختُتمت بها زيارته التاريخية إلى لبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала