بابا الفاتيكان: إسرائيل لا تقبل حل الدولتين رغم أنه السبيل الوحيد لوقف الصراع

قال بابا الفاتيكان، البابا ليو الرابع عشر، إن "الفاتيكان يعلن منذ سنوات دعمه لمقترح حل الدولتين". 30.11.2025, سبوتنيك عربي

وخلال زيارته إلى لبنان، أكد البابا ليو الرابع عشر، أن "إسرائيل لا تقبل حل الدولتين لكننا نراه الحل الوحيد الذي يمكن أن يقدم مخرجا للنزاع".وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، مؤخرا، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي انعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في سبتمبر/ أيلول الماضي.واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

