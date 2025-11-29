https://sarabic.ae/20251129/حزب-الله-يوجه-رسالة-إلى-بابا-الفاتيكان-قبيل-وصوله-إلى-لبنان-1107614525.html
"حزب الله" يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان قبيل وصوله إلى لبنان
"حزب الله" يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان قبيل وصوله إلى لبنان
سبوتنيك عربي
وجّه "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، رسالة إلى، البابا ليو الرابع عشر، قبيل وصوله إلى بيروت، يوم غد الأحد، في زيارة تمتد لـ3 أيام، أكد فيها التمسك بالعيش... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T11:40+0000
2025-11-29T11:40+0000
2025-11-29T11:40+0000
أخبار لبنان
لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بابا الفاتيكان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400221_0:0:2032:1143_1920x0_80_0_0_3c88bf7ddee6387e1d693d937d37dee3.jpg
وقال "حزب الله" في رسالته إلى بابا الفاتيكان: "في البدء، نعرب عن ترحيبنا الكامل وتقديرنا العالي لمقامكم، وللزيارة التي خصصتم بها لبنان، هذا البلدالجميل بما حباه الله من موقع جغرافي، وتنوع طائفي منتظم، في إطار عيش واحد وتوافق عام هما سمتان ضروريتان لاستقرار نظامه السياسي وأمنه الوطني".وأضاف: "المأساة التي شهدتها غزة في فلسطين المحتلة خلال السنتين الماضيتين، ولا تزال، هي مأساة ناجمة عن إمعان المحتلين الصهاينة بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وتقرير مصيره، وعن تنكر النظام الدولي لاعتماد مقياس العدل والحق لإيجاد حل للصراع المستدام في منطقتنا، بين صاحب الأرض والوطن، وبين الغاصب المحتل لهما".وأكمل: "إننا في "حزب الله" ننتهز فرصة زيارتكم الميمونة إلى بلدنا لبنان.. لنؤكد، من جهتنا، تمسكنا بالعيش الواحد المشترك، وبالديمقراطية التوافقية، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وبحرصنا على السيادة الوطنية وحمايتها، بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أيّ عدوان أو احتلال لأرضنا وبلدنا".وتابع: "كما أننا نلتزم بحقنا المشروع في رفض التدخل الأجنبي، الذي يريد فرض وصايته على بلدنا وشعبنا، ومصادرة قراره الوطني وصلاحيات سلطاته الدستورية".ومن المرتقب أن يصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان آتيا من تركيا، التي شكلت محطته الأولى في أولى جولاته الخارجية عقب تسلمه الكرسي الباباوي، وتمتد الزيارة من 30 الشهر الجاري إلى 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.بابا الفاتيكان مناشدا دول العالم: كفى حروبافي أول جولة خارجية... بابا الفاتيكان يبدأ في نوفمبر زيارة لتركيا ولبنان
https://sarabic.ae/20251128/أردوغان-القضية-الفلسطينية-تشكل-جوهر-مناخ-السلام-الدائم-في-المنطقة-1107585177.html
https://sarabic.ae/20251007/في-أول-جولة-خارجية-بابا-الفاتيكان-يبدأ-في-نوفمبر-زيارة-لتركيا-ولبنان-1105739263.html
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400221_0:0:1806:1354_1920x0_80_0_0_b800726e22258365141865cf4dda38c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بابا الفاتيكان
أخبار لبنان, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بابا الفاتيكان
"حزب الله" يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان قبيل وصوله إلى لبنان
وجّه "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، رسالة إلى، البابا ليو الرابع عشر، قبيل وصوله إلى بيروت، يوم غد الأحد، في زيارة تمتد لـ3 أيام، أكد فيها التمسك بالعيش المشترك والديمقراطية التوافقية، والتشديد على حماية السيادة الوطنية.
وقال "حزب الله" في رسالته إلى بابا الفاتيكان: "في البدء، نعرب عن ترحيبنا الكامل وتقديرنا العالي لمقامكم، وللزيارة التي خصصتم بها لبنان، هذا البلدالجميل بما حباه الله من موقع جغرافي، وتنوع طائفي منتظم، في إطار عيش واحد وتوافق عام هما سمتان ضروريتان لاستقرار نظامه السياسي وأمنه الوطني".
وتابع: "لقد سبق لسلفكم الأسبق، البابا يوحنا بولس الثاني، أن اعتبر لبنان "ليس مجرد وطن، بل رسالة".. وواقع الأمر يثبت أن لبنان، بتكوينه المتنوع، يمثل صلة وصل حضاري بين أتباع الرسالتين السماويتين، المسيحية والإسلامية، وبين أتباع الاتجاهات الدينية والثقافية والعلمانية في كل دول العالم وقاراته".
وأضاف: "المأساة التي شهدتها غزة في فلسطين المحتلة خلال السنتين الماضيتين، ولا تزال، هي مأساة ناجمة عن إمعان المحتلين الصهاينة بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وتقرير مصيره، وعن تنكر النظام الدولي لاعتماد مقياس العدل والحق لإيجاد حل للصراع المستدام في منطقتنا، بين صاحب الأرض والوطن، وبين الغاصب المحتل لهما".
وتابع: "كذلك، فإن المعاناة التي يعيشها اللبنانيون، جراء الاحتلال الصهيوني لبعض أرضهم، ومواصلة اعتداءاته عليهم وتهديد أمنهم واستقرارهم في بلدهم؛ طمعا بالتسلط على مياههم وأرضهم وثروتهم من الغاز، ومحاولة منه لفرض إذعان وخضوع اللبنانيين لشروطه الأمنية والتوسعية والسياسية، التي لا قعر لها ولا نهاية".
وأكمل: "إننا في "حزب الله" ننتهز فرصة زيارتكم الميمونة إلى بلدنا لبنان.. لنؤكد، من جهتنا، تمسكنا بالعيش الواحد المشترك، وبالديمقراطية التوافقية، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وبحرصنا على السيادة الوطنية وحمايتها، بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أيّ عدوان أو احتلال لأرضنا وبلدنا".
وتابع: "كما أننا نلتزم بحقنا المشروع في رفض التدخل الأجنبي
، الذي يريد فرض وصايته على بلدنا وشعبنا، ومصادرة قراره الوطني وصلاحيات سلطاته الدستورية".
وأضاف: "وإذا كانت عقيدتنا تؤكد أن أنصار يسوع المسيح عيسى بن مريم، هم رسل محبة وحفظ حقوق واحترام للإنسان، فإننا نعول على مواقف قداستكم في رفض الظلم والعدوان، اللذين يتعرض لهما وطننا لبنان على أيدي الصهاينة الغزاة وداعميهم".
ومن المرتقب أن يصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان آتيا من تركيا
، التي شكلت محطته الأولى في أولى جولاته الخارجية عقب تسلمه الكرسي الباباوي، وتمتد الزيارة من 30 الشهر الجاري إلى 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.