"حزب الله" يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان قبيل وصوله إلى لبنان

"حزب الله" يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان قبيل وصوله إلى لبنان

وجّه "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، رسالة إلى، البابا ليو الرابع عشر، قبيل وصوله إلى بيروت، يوم غد الأحد، في زيارة تمتد لـ3 أيام، أكد فيها التمسك بالعيش...

وقال "حزب الله" في رسالته إلى بابا الفاتيكان: "في البدء، نعرب عن ترحيبنا الكامل وتقديرنا العالي لمقامكم، وللزيارة التي خصصتم بها لبنان، ‏هذا البلدالجميل بما حباه الله من موقع جغرافي، وتنوع طائفي منتظم، في إطار عيش واحد وتوافق ‏عام هما سمتان ضروريتان لاستقرار نظامه السياسي وأمنه الوطني".وأضاف: "المأساة التي شهدتها غزة في فلسطين المحتلة خلال السنتين الماضيتين، ولا تزال، هي مأساة ‏ناجمة عن إمعان المحتلين الصهاينة بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وتقرير مصيره، ‏وعن تنكر النظام الدولي لاعتماد مقياس العدل والحق لإيجاد حل للصراع المستدام في منطقتنا، بين ‏صاحب الأرض والوطن، وبين الغاصب المحتل لهما".وأكمل: "إننا في "حزب الله" ننتهز فرصة زيارتكم الميمونة إلى بلدنا لبنان.. لنؤكد، من جهتنا، تمسكنا ‏بالعيش الواحد المشترك، وبالديمقراطية التوافقية، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وبحرصنا ‏على السيادة الوطنية وحمايتها، بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أيّ عدوان أو احتلال لأرضنا ‏وبلدنا".وتابع: "كما أننا نلتزم بحقنا المشروع في رفض التدخل الأجنبي، الذي يريد فرض وصايته على بلدنا ‏وشعبنا، ومصادرة قراره الوطني وصلاحيات سلطاته الدستورية".ومن المرتقب أن يصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى لبنان آتيا من تركيا، التي شكلت محطته الأولى في أولى جولاته الخارجية عقب تسلمه الكرسي الباباوي، وتمتد الزيارة من 30 الشهر الجاري إلى 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.بابا الفاتيكان مناشدا دول العالم: كفى حروبافي أول جولة خارجية... بابا الفاتيكان يبدأ في نوفمبر زيارة لتركيا ولبنان

