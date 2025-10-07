في أول جولة خارجية... بابا الفاتيكان يبدأ في نوفمبر زيارة لتركيا ولبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/في-أول-جولة-خارجية-بابا-الفاتيكان-يبدأ-في-نوفمبر-زيارة-لتركيا-ولبنان-1105739263.html
في أول جولة خارجية... بابا الفاتيكان يبدأ في نوفمبر زيارة لتركيا ولبنان
في أول جولة خارجية... بابا الفاتيكان يبدأ في نوفمبر زيارة لتركيا ولبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن البابا ليو الرابع عشر، سيتوجه إلى تركيا ولبنان أواخر نوفمبر /تشرين الثاني، في أول جولة خارجية له. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T19:34+0000
2025-10-07T19:34+0000
بابا الفاتيكان
أخبار تركيا اليوم
لبنان
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400221_0:0:2032:1143_1920x0_80_0_0_3c88bf7ddee6387e1d693d937d37dee3.jpg
وسيزور ليو، تركيا من 27 إلى 30 نوفمبر القادم، قبل أن يتوجه إلى لبنان في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر/كانون الأول القادم، حيث من المتوقع أن يتحدث عن أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، ويدعو إلى السلام في جميع أنحاء المنطقة، وفق ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للفاتيكان.وتعد الرحلات الخارجية جزءا أساسيا من مهام الباباوات المعاصرين، إذ تعزز الروابط مع المجتمعات المجاورة، وتنشر دعوات السلام، وغالبا ما تعد الرحلات الأولى للبابا الجديد مؤشرا على القضايا التي يعتزم التركيز عليها خلال فترة ولايته.
https://sarabic.ae/20250511/بابا-الفاتيكان-مناشدا-دول-العالم-كفى-حروبا-1100399414.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400221_0:0:1806:1354_1920x0_80_0_0_b800726e22258365141865cf4dda38c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بابا الفاتيكان, أخبار تركيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
بابا الفاتيكان, أخبار تركيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن

في أول جولة خارجية... بابا الفاتيكان يبدأ في نوفمبر زيارة لتركيا ولبنان

19:34 GMT 07.10.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaبابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن البابا ليو الرابع عشر، سيتوجه إلى تركيا ولبنان أواخر نوفمبر /تشرين الثاني، في أول جولة خارجية له.
وسيزور ليو، تركيا من 27 إلى 30 نوفمبر القادم، قبل أن يتوجه إلى لبنان في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر/كانون الأول القادم، حيث من المتوقع أن يتحدث عن أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، ويدعو إلى السلام في جميع أنحاء المنطقة، وفق ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للفاتيكان.
وتولى البابا ليو منصبه في مايو/أيار الماضي، كأول أميركي يتولى منصب بابا الفاتيكان.
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
بابا الفاتيكان مناشدا دول العالم: كفى حروبا
11 مايو, 11:01 GMT
وكان ليو، قد انتخب حبرا أعظم في 8 مايو الماضي، خلفا للبابا الراحل فرنسيس، الذي كان يخطط لزيارة كلا البلدين لكنه لم يتمكن من ذلك لأسباب صحية، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتعد الرحلات الخارجية جزءا أساسيا من مهام الباباوات المعاصرين، إذ تعزز الروابط مع المجتمعات المجاورة، وتنشر دعوات السلام، وغالبا ما تعد الرحلات الأولى للبابا الجديد مؤشرا على القضايا التي يعتزم التركيز عليها خلال فترة ولايته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала