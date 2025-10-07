https://sarabic.ae/20251007/في-أول-جولة-خارجية-بابا-الفاتيكان-يبدأ-في-نوفمبر-زيارة-لتركيا-ولبنان-1105739263.html
في أول جولة خارجية... بابا الفاتيكان يبدأ في نوفمبر زيارة لتركيا ولبنان
في أول جولة خارجية... بابا الفاتيكان يبدأ في نوفمبر زيارة لتركيا ولبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن البابا ليو الرابع عشر، سيتوجه إلى تركيا ولبنان أواخر نوفمبر /تشرين الثاني، في أول جولة خارجية له. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T19:34+0000
2025-10-07T19:34+0000
2025-10-07T19:34+0000
بابا الفاتيكان
أخبار تركيا اليوم
لبنان
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400221_0:0:2032:1143_1920x0_80_0_0_3c88bf7ddee6387e1d693d937d37dee3.jpg
وسيزور ليو، تركيا من 27 إلى 30 نوفمبر القادم، قبل أن يتوجه إلى لبنان في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر/كانون الأول القادم، حيث من المتوقع أن يتحدث عن أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، ويدعو إلى السلام في جميع أنحاء المنطقة، وفق ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للفاتيكان.وتعد الرحلات الخارجية جزءا أساسيا من مهام الباباوات المعاصرين، إذ تعزز الروابط مع المجتمعات المجاورة، وتنشر دعوات السلام، وغالبا ما تعد الرحلات الأولى للبابا الجديد مؤشرا على القضايا التي يعتزم التركيز عليها خلال فترة ولايته.
https://sarabic.ae/20250511/بابا-الفاتيكان-مناشدا-دول-العالم-كفى-حروبا-1100399414.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100400221_0:0:1806:1354_1920x0_80_0_0_b800726e22258365141865cf4dda38c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بابا الفاتيكان, أخبار تركيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
بابا الفاتيكان, أخبار تركيا اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
في أول جولة خارجية... بابا الفاتيكان يبدأ في نوفمبر زيارة لتركيا ولبنان
أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن البابا ليو الرابع عشر، سيتوجه إلى تركيا ولبنان أواخر نوفمبر /تشرين الثاني، في أول جولة خارجية له.
وسيزور ليو، تركيا من 27 إلى 30 نوفمبر القادم، قبل أن يتوجه إلى لبنان في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر/كانون الأول القادم، حيث من المتوقع أن يتحدث عن أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، ويدعو إلى السلام في جميع أنحاء المنطقة، وفق ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للفاتيكان
.
وتولى البابا ليو منصبه في مايو/أيار الماضي، كأول أميركي يتولى منصب بابا الفاتيكان.
وكان ليو، قد انتخب حبرا أعظم في 8 مايو الماضي، خلفا للبابا الراحل فرنسيس، الذي كان يخطط لزيارة كلا البلدين لكنه لم يتمكن من ذلك لأسباب صحية، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتعد الرحلات الخارجية جزءا أساسيا من مهام الباباوات المعاصرين، إذ تعزز الروابط مع المجتمعات المجاورة، وتنشر دعوات السلام
، وغالبا ما تعد الرحلات الأولى للبابا الجديد مؤشرا على القضايا التي يعتزم التركيز عليها خلال فترة ولايته.