https://sarabic.ae/20250508/الرئيس-الروسي-يهنئ-بابا-الفاتيكان-الجديد-بانتخابه-1100328952.html
الرئيس الروسي يهنئ بابا الفاتيكان الجديد بانتخابه
الرئيس الروسي يهنئ بابا الفاتيكان الجديد بانتخابه
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر بانتخابه، معربًا عن ثقته في أن الحوار البناء الذي أقيم بين روسيا والفاتيكان... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T21:38+0000
2025-05-08T21:38+0000
2025-05-08T21:38+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم
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موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين في برقية تهنئة نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر، أرجو قداستكم أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بانتخابكم بابا. إنني على ثقة بأن الحوار البناء والتعاون القائم بين روسيا الاتحادية والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية التي توحدنا".وتمنى بوتين للبابا النجاح في أداء المهمة السامية الموكلة إليه، وكذلك الصحة الجيدة والرفاه.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تصاعد الدخان الأبيض بعد ظهر اليوم من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان، في إشارة إلى اختيار البابا الجديد.
https://sarabic.ae/20250507/خلال-مقابلة-لم-تنشر-في-حياته-مع-سبوتنيك-البابا-فرنسيس-يدين-اضطهاد-كييف-للكنيسة-الأرثوذكسية-1100235674.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم
الرئيس الروسي يهنئ بابا الفاتيكان الجديد بانتخابه
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر بانتخابه، معربًا عن ثقته في أن الحوار البناء الذي أقيم بين روسيا والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية.
موسكو – سبوتنيك
. وقال بوتين في برقية تهنئة نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر، أرجو قداستكم أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بانتخابكم بابا. إنني على ثقة بأن الحوار البناء والتعاون القائم بين روسيا الاتحادية والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية التي توحدنا".
وتمنى بوتين للبابا النجاح في أداء المهمة السامية الموكلة إليه، وكذلك الصحة الجيدة والرفاه.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تصاعد الدخان الأبيض بعد ظهر اليوم من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان، في إشارة إلى اختيار البابا الجديد.