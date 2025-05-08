https://sarabic.ae/20250508/الرئيس-الروسي-يهنئ-بابا-الفاتيكان-الجديد-بانتخابه-1100328952.html

الرئيس الروسي يهنئ بابا الفاتيكان الجديد بانتخابه

الرئيس الروسي يهنئ بابا الفاتيكان الجديد بانتخابه

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر بانتخابه، معربًا عن ثقته في أن الحوار البناء الذي أقيم بين روسيا والفاتيكان... 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T21:38+0000

2025-05-08T21:38+0000

2025-05-08T21:38+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099768712_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_c6aedea655df67df399885dc4a67ee2d.jpg

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين في برقية تهنئة نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر، أرجو قداستكم أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بانتخابكم بابا. إنني على ثقة بأن الحوار البناء والتعاون القائم بين روسيا الاتحادية والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية التي توحدنا".وتمنى بوتين للبابا النجاح في أداء المهمة السامية الموكلة إليه، وكذلك الصحة الجيدة والرفاه.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تصاعد الدخان الأبيض بعد ظهر اليوم من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان، في إشارة إلى اختيار البابا الجديد.

https://sarabic.ae/20250507/خلال-مقابلة-لم-تنشر-في-حياته-مع-سبوتنيك-البابا-فرنسيس-يدين-اضطهاد-كييف-للكنيسة-الأرثوذكسية-1100235674.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم