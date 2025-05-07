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خلال مقابلة لم تنشر في حياته مع "سبوتنيك".. البابا فرنسيس يدين اضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية
خلال مقابلة لم تنشر في حياته مع "سبوتنيك".. البابا فرنسيس يدين اضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية
سبوتنيك عربي
في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" لم يتم الكشف عنها خلال حياته، انتقد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الراحل، اضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدًا أنه لا يمكن... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T01:14+0000
2025-05-07T01:15+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
روسيا
أخبار أوكرانيا
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
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موسكو، 7 مايو - سبوتنيك. وفي المقابلة التي أجريت عام 2023، قال البابا الراحل ردًا على سؤال الوكالة حول موقفه من اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية الموحدة: "لا ينبغي اضطهاد الكهنة، كغيرهم من عامة الناس، بسبب آرائهم الدينية أو حتى السياسية في أي بلد من بلدان العالم. كما، لا يجوز لبعض المسيحيين المشاركة في اضطهاد مسيحيين آخرين".يذكر أن نظام كييف ارتكب أكبر موجة اضطهاد في تاريخ البلاد الحديث ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، وهي أكبر جماعة دينية في البلاد.واحتجاجا على علاقاتها مع روسيا، اتخذت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا قرارات بحظر أنشطة الكنيسة، فيما بدأ جهاز الأمن الأوكراني بفتح قضايا جنائية ضد رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، للقيام بـ"أنشطة مكافحة التجسس"، شملت عمليات تفتيش للأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة بحثًا عن أدلة على "نشاط معادٍ لأوكرانيا".وأصدرت المحاكم الأوكرانية أحكاما بالإدانة ضد بعض رجال الدين، والعديد منهم قيد الاعتقال.كما تم الاستيلاء بالقوة على مئات الكنائس الأرثوذكسية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من قبل المنشقين الأوكرانيين بدعم من السلطات المحلية.في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، دخل قانون أقره البرلمان ووقعه فلاديمير زيلينسكي حيز التنفيذ في البلاد، مما يسمح بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.من جانبه، قال رئيس القسم الإعلامي في أبرشية كورسك، رئيس الكهنة سيرغي كلينتسوف، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" إنه نتيجة للأعمال العسكرية، تم تدمير 24 كنيسة في الأبرشية بشكل كامل أو جزئي، وأصبح من المستحيل الآن إقامة الخدمات الدينية في جميع هذه الكنائس تقريبًا.وفي منطقة بيلغورود، تضررت 20 كنيسة نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية، ودُمر بعضها بالكامل، حسبما قال فيودور كليويكو، ممثل أبرشية بيلغورود وستاري أوسكول، لوكالة "سبوتنيك".وفي الرابع من مايو، ألحقت غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة أضرارا بقبة كنيسة البشارة للسيدة العذراء مريم في قرية ياسني زوري في بيلغورود، وفي 24 أبريل/نيسان، بعد هجوم شنته طائرة بدون طيار أوكرانية، احترق مجمع كنيسة القدس الجديدة الخشبي في قرية سوخاريفو بالقرب من بيلغورود بالكامل.وتوفي البابا فرنسيس عن عمر 88 عاماً يوم الاثنين 21 أبريل/نيسان الجاري، نتيجة جلطة دماغية أدت إلى دخوله في غيبوبة قبل إعلان وفاته.ودُفن جثمان بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس في ضريحه بكاتدرائية القديسة مريم الكبرى بالعاصمة الإيطالية روما، بعد تشييعه من كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.وكان آخر ظهور للبابا، خلال قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس، حيث أطل من الشرفة، ثم تجوّل بسيارته بين الناس في الساحة، التي احتشد فيها آلاف المؤمنين للاحتفال بالعيد.وانتخب البابا فرنسيس في مارس/ آذار 2013 ليصبح أول بابا للكنيسة من خارج أوروبا منذ 1200 عام.
https://sarabic.ae/20250421/الفاتيكان-يكشف-في-بيان-جديد-سبب-وفاة-البابا-فرنسيس-1099769882.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, روسيا, أخبار أوكرانيا, الكنيسة الأرثوذكسية, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, روسيا, أخبار أوكرانيا, الكنيسة الأرثوذكسية, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

خلال مقابلة لم تنشر في حياته مع "سبوتنيك".. البابا فرنسيس يدين اضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية

01:14 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 01:15 GMT 07.05.2025)
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" لم يتم الكشف عنها خلال حياته، انتقد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان الراحل، اضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدًا أنه لا يمكن للمسيحيين المشاركة في اضطهاد المسيحيين.
موسكو، 7 مايو - سبوتنيك. وفي المقابلة التي أجريت عام 2023، قال البابا الراحل ردًا على سؤال الوكالة حول موقفه من اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية الموحدة: "لا ينبغي اضطهاد الكهنة، كغيرهم من عامة الناس، بسبب آرائهم الدينية أو حتى السياسية في أي بلد من بلدان العالم. كما، لا يجوز لبعض المسيحيين المشاركة في اضطهاد مسيحيين آخرين".
ورأى البابا أن الأعمال العسكرية "تؤدي دائمًا إلى إضعاف الحس الأخلاقي، وتساهم في تصلب القلوب وظهور الكراهية، وبالتالي فإن وقفها يجب أن يكون هدفًا أساسيًا للجميع".
يذكر أن نظام كييف ارتكب أكبر موجة اضطهاد في تاريخ البلاد الحديث ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، وهي أكبر جماعة دينية في البلاد.
واحتجاجا على علاقاتها مع روسيا، اتخذت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا قرارات بحظر أنشطة الكنيسة، فيما بدأ جهاز الأمن الأوكراني بفتح قضايا جنائية ضد رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، للقيام بـ"أنشطة مكافحة التجسس"، شملت عمليات تفتيش للأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة بحثًا عن أدلة على "نشاط معادٍ لأوكرانيا".
وأصدرت المحاكم الأوكرانية أحكاما بالإدانة ضد بعض رجال الدين، والعديد منهم قيد الاعتقال.
كما تم الاستيلاء بالقوة على مئات الكنائس الأرثوذكسية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من قبل المنشقين الأوكرانيين بدعم من السلطات المحلية.
في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، دخل قانون أقره البرلمان ووقعه فلاديمير زيلينسكي حيز التنفيذ في البلاد، مما يسمح بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
من جانبه، قال رئيس القسم الإعلامي في أبرشية كورسك، رئيس الكهنة سيرغي كلينتسوف، في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" إنه نتيجة للأعمال العسكرية، تم تدمير 24 كنيسة في الأبرشية بشكل كامل أو جزئي، وأصبح من المستحيل الآن إقامة الخدمات الدينية في جميع هذه الكنائس تقريبًا.
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مع الأطباء إثر إجراء عملية جراحية ناجحة داخل مستشفى جيميلي في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
الفاتيكان يكشف في بيان جديد سبب وفاة البابا فرنسيس
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وفي منطقة بيلغورود، تضررت 20 كنيسة نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية، ودُمر بعضها بالكامل، حسبما قال فيودور كليويكو، ممثل أبرشية بيلغورود وستاري أوسكول، لوكالة "سبوتنيك".
وفي الرابع من مايو، ألحقت غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة أضرارا بقبة كنيسة البشارة للسيدة العذراء مريم في قرية ياسني زوري في بيلغورود، وفي 24 أبريل/نيسان، بعد هجوم شنته طائرة بدون طيار أوكرانية، احترق مجمع كنيسة القدس الجديدة الخشبي في قرية سوخاريفو بالقرب من بيلغورود بالكامل.
وتوفي البابا فرنسيس عن عمر 88 عاماً يوم الاثنين 21 أبريل/نيسان الجاري، نتيجة جلطة دماغية أدت إلى دخوله في غيبوبة قبل إعلان وفاته.
ودُفن جثمان بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس في ضريحه بكاتدرائية القديسة مريم الكبرى بالعاصمة الإيطالية روما، بعد تشييعه من كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.
وكان آخر ظهور للبابا، خلال قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس، حيث أطل من الشرفة، ثم تجوّل بسيارته بين الناس في الساحة، التي احتشد فيها آلاف المؤمنين للاحتفال بالعيد.
وانتخب البابا فرنسيس في مارس/ آذار 2013 ليصبح أول بابا للكنيسة من خارج أوروبا منذ 1200 عام.
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