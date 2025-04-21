https://sarabic.ae/20250421/الفاتيكان-يكشف-في-بيان-جديد-سبب-وفاة-البابا-فرنسيس-1099769882.html
الفاتيكان يكشف في بيان جديد سبب وفاة البابا فرنسيس
الفاتيكان يكشف في بيان جديد سبب وفاة البابا فرنسيس
سبوتنيك عربي
قال الفاتيكان، اليوم الاثنين، إن البابا فرنسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T18:47+0000
2025-04-21T18:47+0000
2025-04-21T19:03+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار روسيا اليوم
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/0e/1049568724_0:155:1753:1141_1920x0_80_0_0_621ab6fb58476d150e97e03b01f0cc84.jpg
وأعلن الفاتيكان في بيان مصور، في وقت سابق اليوم، وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما.وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.وقال الكاردينال كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الآب".من جهته، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه بوفاة البابا فرنسيس، مشيرًا إلى أنه طوال فترة حبريته عمل بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين الأرثوذكسية الروسية والكاثوليكية.ونشر الكرملين على موقعه الإلكتروني، بيانا جاء فيه: "تفضلوا بقبول أحر التعازي في وفاة قداسة البابا فرنسيس... لقد عمل طوال فترة حبريته بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين الروسية الأرثوذكسية والكاثوليكية الرومانية، فضلاً عن التفاعل البناء بين روسيا والكرسي الرسولي".وأشار الرئيس بوتين إلى أن البابا فرنسيس يتمتع بسلطة دولية كبيرة باعتباره "خادما أمينا للتعاليم المسيحية، ورجل دين وسياسة حكيم، ومدافعا ثابتا عن القيم العليا للإنسانية والعدالة".
https://sarabic.ae/20250421/وفاة-البابا-فرانسيس-أبرز-المحطات-في-حياة-بابا-الفاتيكان-1099764146.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/0e/1049568724_0:0:1557:1168_1920x0_80_0_0_5f77c1f37443f2fb5812e325ffd21cc8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار روسيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار روسيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
الفاتيكان يكشف في بيان جديد سبب وفاة البابا فرنسيس
18:47 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 19:03 GMT 21.04.2025)
قال الفاتيكان، اليوم الاثنين، إن البابا فرنسيس توفي بسبب سكتة دماغية وقصور القلب.
وأعلن الفاتيكان في بيان مصور، في وقت سابق اليوم، وفاة البابا فرنسيس
عن عمر يناهز 88 عاما.
وقد ظهر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، وبدا في حالة معنوية جيدة، ويرتدي ما بدا أنه أنبوب أنفي يساعده على التنفس.
وتوفي البابا، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.
وقال الكاردينال
كيفن فاريل في بيان نشره الفاتيكان: "هذا الصباح عند الساعة 07.35 عاد أسقف روما فرنسيس إلى بيت الآب".
من جهته، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه بوفاة البابا فرنسيس
، مشيرًا إلى أنه طوال فترة حبريته عمل بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين الأرثوذكسية الروسية والكاثوليكية.
ونشر الكرملين على موقعه الإلكتروني، بيانا جاء فيه: "تفضلوا بقبول أحر التعازي في وفاة قداسة البابا فرنسيس... لقد عمل طوال فترة حبريته بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين الروسية الأرثوذكسية والكاثوليكية الرومانية، فضلاً عن التفاعل البناء بين روسيا والكرسي الرسولي".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن البابا فرنسيس يتمتع بسلطة دولية كبيرة باعتباره "خادما أمينا للتعاليم المسيحية، ورجل دين وسياسة حكيم، ومدافعا ثابتا عن القيم العليا للإنسانية والعدالة".