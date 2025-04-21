وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250421/وفاة-البابا-فرانسيس-أبرز-المحطات-في-حياة-بابا-الفاتيكان-1099764146.html
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
سبوتنيك عربي
في عام 2013، أصبح البابا فرانسيس، البابا رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، حتى أعلن الفاتيكان وفاته، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 88 عاما. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T15:34+0000
2025-04-21T15:34+0000
العالم
أخبار العالم الآن
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099763988_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_363b69c70ce6bd120198a76990160453.jpg
في عام 1936، ولد البابا فرانسيس وأصبح اسمه خورخي ماريو بيرغوليو، وأصله مهاجرين إيطاليين.وأصبح أول بابا من الأرجنتين بصورة خاصة ومن أمريكا اللاتينية بصورة عامة، وهو من مواليد العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي قضى بها معظم حياته، قبل أن يصبح أول بابا من خارج أوروبا منذ البابا غريغوري الثالث في القرن الثامن.كان البابا فرانسيس المولد الأول في أسرة بها 5 أطفال، وأصبح شغوفا بكرة القدم كما حصل على شهادة في الكيمياء قبل أن يتحول إلى الدعوة الدينية وأصبح يحمل اسم "فرانسيس" نسبة إلى القديس فرنسيس الأسيزي، منذ توليه منصب البابوية في 13 مارس/ أذار 2013.أبرز محطات حياتهانضم البابا فرانسيس إلى الرهبنة اليسوعية بعد تعافيه من مرض خطير في عام 1958، وتدرج في الرهبنة، وأصبح كاهنا في عام 1969.ثم شغل منصب رئيس اليسوعيين في الأرجنتين بين عامي 1973 و1979، وهي فترة شهدت اضطرابات سياسية كبيرة بسبب الديكتاتورية العسكرية في البلاد.ورغم أنه واجه اتهامات بعدم حماية كهنة يسوعيين تم اعتقالهم، إلا أنه نفى ذلك مؤكدا أنه بذل جهودا كبيرة لحماية الضحايا.وتم تعيين رئيس أساقفة بوينس آيرس قس 1998، وفي عام 2001، منحه البابا يوحنا بولس الثاني رتبة الكاردينال.في تلك الفترة رفض الإقامة في القصر الأسقفي واستخدم وسائل النقل العام، وقاد الكنيسة الأرجنتينية خلال أزمات اقتصادية وسياسية، مثل أحداث الشغب في ديسمبر 2001.كان يُنظر إليه كمنافس سياسي لإدارتي نستور كيرشنر وكريستينا فرنانديز دي كيرشنر.وفي عام 2005، شغل منصب رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرجنتين، لكنه اعتذر بعد ذلك عن تقاعس الكنيسة خلال الديكتاتورية العسكرية التي كانت تشهدها البلاد.بعد استقالة البابا بنديكت السادس عشر، تم انتخاب البابا فرانسيس في مجمع انتخابي قصير يُعد الأسرع في تاريخ الفاتيكان عام 2013.ومنذ ذلك الحين، اتخذ العديد من الإجراءات لإصلاح الكنيسة أبرزها تشكيل مجلس استشاري من 8 كرادلة.وعن توجهاته، فإن مواقفه أظهرت اهتمامه بقضايا العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وحماية البيئة ومكافحة العنف، والحروب وظهر ذلك في إدانته للحرب السورية ودعوته لوقف الحرب في غزة.قام البابا فرانسيس بزيارات للعديد من الدول العربية أبرزها الأردن وفلسطين والعراق في 2021، لتعزيز الحوار بين الأديان ودعم المجتمعات المضطهدة.ورغم ذلك واجه البابا فرانسيس انتقادات داخل الكنيسة من التيار المحافظ، كان أبرزها اتهامه بالتسبب فيما وصف بأنه ارتباك في العقيدة بسبب تعيين أساقفة مثيرين للجدل.وظهر ذلك عام 2018، في مطالبة 45 من العلماء الكاثوليك الكرادلة بتراجعه عن تعديلات في التعاليم، معتبرين أنها تناقض الكتاب المقدس، لكنه استمر في نهجه الإصلاحي الذي تتضح ملامحه في كتابه "الأمل" الذي صدر في 80 دولة بـ14 لغة، وتحدث فيه عن محاولتي اغتيال تم إحباطهما خلال زيارته للعراق عام 2021.كما تظهر أبرز محطات حياته في سيرته الذاتية الأولى الصادرة في 2025، التي كتبها على مدى 6 سنوات بالتعاون مع الكاتب الإيطالي كارلو موسو.يذكر أن وفاة البابا فرانسيس، جاءت بعد معاناته من مشكلات صحية مزمنة أبرزها الإلتهاب الرئوي المزدوج ومشكلات في الركبة أجبرته على استخدام كرسي متحرك وعصا.
https://sarabic.ae/20230401/البابا-فرانسيس-يغادر-المستشفى-ويقول-مازحا-ما-زلت-على-قيد-الحياة-فيديو-1075399724.html
https://sarabic.ae/20220704/البابا-فرانسيس-يرد-على-تقارير-إصابته-بالسرطان-1064635633.html
https://sarabic.ae/20220704/البابا-فرانسيس-يعرب-عن-رغبته-في-زيارة-روسيا-وأوكرانيا-بعد-عودته-من-كندا--1064609250.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099763988_46:0:957:683_1920x0_80_0_0_edea1c08bcd628758e8befd6a5f0e41b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, إيطاليا
العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, إيطاليا

وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان

15:34 GMT 21.04.2025
© Getty Images / Vatican Pool / Contributorالبابا فرانسيس بابا الفاتيكان
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / Vatican Pool / Contributor
تابعنا عبر
في عام 2013، أصبح البابا فرانسيس، البابا رقم 266 للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، حتى أعلن الفاتيكان وفاته، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.
في عام 1936، ولد البابا فرانسيس وأصبح اسمه خورخي ماريو بيرغوليو، وأصله مهاجرين إيطاليين.
وأصبح أول بابا من الأرجنتين بصورة خاصة ومن أمريكا اللاتينية بصورة عامة، وهو من مواليد العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي قضى بها معظم حياته، قبل أن يصبح أول بابا من خارج أوروبا منذ البابا غريغوري الثالث في القرن الثامن.
البابا فرنسيس الثاني خلال زيارته إلى جنوب السودان، 5 فبراير/ شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
البابا فرانسيس يغادر المستشفى ويقول مازحا "ما زلت على قيد الحياة"... فيديو
1 أبريل 2023, 10:09 GMT
كان البابا فرانسيس المولد الأول في أسرة بها 5 أطفال، وأصبح شغوفا بكرة القدم كما حصل على شهادة في الكيمياء قبل أن يتحول إلى الدعوة الدينية وأصبح يحمل اسم "فرانسيس" نسبة إلى القديس فرنسيس الأسيزي، منذ توليه منصب البابوية في 13 مارس/ أذار 2013.

أبرز محطات حياته

انضم البابا فرانسيس إلى الرهبنة اليسوعية بعد تعافيه من مرض خطير في عام 1958، وتدرج في الرهبنة، وأصبح كاهنا في عام 1969.
ثم شغل منصب رئيس اليسوعيين في الأرجنتين بين عامي 1973 و1979، وهي فترة شهدت اضطرابات سياسية كبيرة بسبب الديكتاتورية العسكرية في البلاد.
ورغم أنه واجه اتهامات بعدم حماية كهنة يسوعيين تم اعتقالهم، إلا أنه نفى ذلك مؤكدا أنه بذل جهودا كبيرة لحماية الضحايا.
وتم تعيين رئيس أساقفة بوينس آيرس قس 1998، وفي عام 2001، منحه البابا يوحنا بولس الثاني رتبة الكاردينال.
في تلك الفترة رفض الإقامة في القصر الأسقفي واستخدم وسائل النقل العام، وقاد الكنيسة الأرجنتينية خلال أزمات اقتصادية وسياسية، مثل أحداث الشغب في ديسمبر 2001.
كان يُنظر إليه كمنافس سياسي لإدارتي نستور كيرشنر وكريستينا فرنانديز دي كيرشنر.
البابا فرانسيس في مدرسة القديس ديونيسيوس للأخوات الأورسولين في أثينا، اليونان ، 6 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
البابا فرانسيس يرد على تقارير "إصابته بالسرطان"
4 يوليو 2022, 14:08 GMT
وفي عام 2005، شغل منصب رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرجنتين، لكنه اعتذر بعد ذلك عن تقاعس الكنيسة خلال الديكتاتورية العسكرية التي كانت تشهدها البلاد.
بعد استقالة البابا بنديكت السادس عشر، تم انتخاب البابا فرانسيس في مجمع انتخابي قصير يُعد الأسرع في تاريخ الفاتيكان عام 2013.
ومنذ ذلك الحين، اتخذ العديد من الإجراءات لإصلاح الكنيسة أبرزها تشكيل مجلس استشاري من 8 كرادلة.
وعن توجهاته، فإن مواقفه أظهرت اهتمامه بقضايا العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وحماية البيئة ومكافحة العنف، والحروب وظهر ذلك في إدانته للحرب السورية ودعوته لوقف الحرب في غزة.
قام البابا فرانسيس بزيارات للعديد من الدول العربية أبرزها الأردن وفلسطين والعراق في 2021، لتعزيز الحوار بين الأديان ودعم المجتمعات المضطهدة.
رياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
البابا فرانسيس يعرب عن رغبته في زيارة روسيا وأوكرانيا بعد عودته من كندا
4 يوليو 2022, 08:56 GMT
ورغم ذلك واجه البابا فرانسيس انتقادات داخل الكنيسة من التيار المحافظ، كان أبرزها اتهامه بالتسبب فيما وصف بأنه ارتباك في العقيدة بسبب تعيين أساقفة مثيرين للجدل.
وظهر ذلك عام 2018، في مطالبة 45 من العلماء الكاثوليك الكرادلة بتراجعه عن تعديلات في التعاليم، معتبرين أنها تناقض الكتاب المقدس، لكنه استمر في نهجه الإصلاحي الذي تتضح ملامحه في كتابه "الأمل" الذي صدر في 80 دولة بـ14 لغة، وتحدث فيه عن محاولتي اغتيال تم إحباطهما خلال زيارته للعراق عام 2021.
كما تظهر أبرز محطات حياته في سيرته الذاتية الأولى الصادرة في 2025، التي كتبها على مدى 6 سنوات بالتعاون مع الكاتب الإيطالي كارلو موسو.
يذكر أن وفاة البابا فرانسيس، جاءت بعد معاناته من مشكلات صحية مزمنة أبرزها الإلتهاب الرئوي المزدوج ومشكلات في الركبة أجبرته على استخدام كرسي متحرك وعصا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала