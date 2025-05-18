https://sarabic.ae/20250518/الفاتيكان-يشهد-تنصيب-ليو-الرابع-عشر-أول-بابا-أمريكي-في-التاريخ-فيديو--1100695684.html

الفاتيكان يشهد تنصيب ليو الرابع عشر أول بابا أمريكي في التاريخ... فيديو

الفاتيكان يشهد تنصيب ليو الرابع عشر أول بابا أمريكي في التاريخ... فيديو

سبوتنيك عربي

شهد الفاتيكان، اليوم الأحد، تنصيب البابا ليو الرابع عشر، أول بابا أمريكي في التاريخ، البابا الـ267 للفاتيكان، خلال قداس خاص في ساحة القديس بطرس، بحضور قادة... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T10:36+0000

2025-05-18T10:36+0000

2025-05-18T10:36+0000

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100695520_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b1240f3a9bb5bb22b00c6a676706bc03.jpg

وتسلّم البابا الـ267، البالغ من العمر 69 عاما، رموز السلطة البابوية، والتي تشمل "خاتم الصياد"، الذي يرمز إلى الخلافة الروحية للقديس بطرس (سلطة البابا)، و"الباليوم" وهو وشاح من صوف الحمل، الذي يعتبر رمزًا للسلطة الكنسية مزينًا بـ6 صلبان.ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس بينما لوّح البابا ليو بيديه من السيارة، التي كانت تدور ببطء في الساحة. وهتف الحشد واختلطت أعلام البيرو وأمريكا والكرسي الرسولي بأعلام دول أخرى ولافتات.ومن بين الحضور، نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيسة البيرو دينا بولوارتي، زعيمة البلد، الذي خدم فيه البابا ليو كمرسل وأسقف لعقود عدة.كما استضاف الفاتيكان مندوبين من أكثر من 150 دولة حول العالم.

https://sarabic.ae/20250511/بابا-الفاتيكان-مناشدا-دول-العالم-كفى-حروبا-1100399414.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم