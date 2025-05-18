الفاتيكان يشهد تنصيب ليو الرابع عشر أول بابا أمريكي في التاريخ... فيديو
© Antonio Masielloبابا ليو الرابع عشر
© Antonio Masiello
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شهد الفاتيكان، اليوم الأحد، تنصيب البابا ليو الرابع عشر، أول بابا أمريكي في التاريخ، البابا الـ267 للفاتيكان، خلال قداس خاص في ساحة القديس بطرس، بحضور قادة العالم وشخصيات ملكية وآلاف المؤمنين.
وتسلّم البابا الـ267، البالغ من العمر 69 عاما، رموز السلطة البابوية، والتي تشمل "خاتم الصياد"، الذي يرمز إلى الخلافة الروحية للقديس بطرس (سلطة البابا)، و"الباليوم" وهو وشاح من صوف الحمل، الذي يعتبر رمزًا للسلطة الكنسية مزينًا بـ6 صلبان.
وقام البابا ليو بجولة حول ساحة القديس بطرس على متن سيارته قبيل مراسم تنصيبه الرسمي. وشهد الفاتيكان توافد آلاف الأشخاص منذ الصباح الباكر، للمشاركة في مراسم التنصيب وحمل بعضهم الأعلام.
ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس بينما لوّح البابا ليو بيديه من السيارة، التي كانت تدور ببطء في الساحة. وهتف الحشد واختلطت أعلام البيرو وأمريكا والكرسي الرسولي بأعلام دول أخرى ولافتات.
11 مايو, 11:01 GMT
مشاهد من القداس الاحتفالي بمناسبة تنصيب البابا ليو الرابع عشر في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 18, 2025
وتسلّم البابا الـ267 رموز السلطة البابوية، والتي تشمل "خاتم الصياد"، الذي يرمز إلى الخلافة الروحية للقديس بطرس، و"الباليوم" وهو وشاح من صوف الحمل، الذي يعتبر رمزًا للسلطة الكنسية… pic.twitter.com/1QAL9JDBPW
ومن بين الحضور، نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيسة البيرو دينا بولوارتي، زعيمة البلد، الذي خدم فيه البابا ليو كمرسل وأسقف لعقود عدة.
كما استضاف الفاتيكان مندوبين من أكثر من 150 دولة حول العالم.