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https://sarabic.ae/20250518/الفاتيكان-يشهد-تنصيب-ليو-الرابع-عشر-أول-بابا-أمريكي-في-التاريخ-فيديو--1100695684.html
الفاتيكان يشهد تنصيب ليو الرابع عشر أول بابا أمريكي في التاريخ... فيديو
الفاتيكان يشهد تنصيب ليو الرابع عشر أول بابا أمريكي في التاريخ... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد الفاتيكان، اليوم الأحد، تنصيب البابا ليو الرابع عشر، أول بابا أمريكي في التاريخ، البابا الـ267 للفاتيكان، خلال قداس خاص في ساحة القديس بطرس، بحضور قادة... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T10:36+0000
2025-05-18T10:36+0000
العالم
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وتسلّم البابا الـ267، البالغ من العمر 69 عاما، رموز السلطة البابوية، والتي تشمل "خاتم الصياد"، الذي يرمز إلى الخلافة الروحية للقديس بطرس (سلطة البابا)، و"الباليوم" وهو وشاح من صوف الحمل، الذي يعتبر رمزًا للسلطة الكنسية مزينًا بـ6 صلبان.ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس بينما لوّح البابا ليو بيديه من السيارة، التي كانت تدور ببطء في الساحة. وهتف الحشد واختلطت أعلام البيرو وأمريكا والكرسي الرسولي بأعلام دول أخرى ولافتات.ومن بين الحضور، نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيسة البيرو دينا بولوارتي، زعيمة البلد، الذي خدم فيه البابا ليو كمرسل وأسقف لعقود عدة.كما استضاف الفاتيكان مندوبين من أكثر من 150 دولة حول العالم.
https://sarabic.ae/20250511/بابا-الفاتيكان-مناشدا-دول-العالم-كفى-حروبا-1100399414.html
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الفاتيكان يشهد تنصيب ليو الرابع عشر أول بابا أمريكي في التاريخ... فيديو

10:36 GMT 18.05.2025
© Antonio Masielloبابا ليو الرابع عشر
بابا ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Antonio Masiello
تابعنا عبر
شهد الفاتيكان، اليوم الأحد، تنصيب البابا ليو الرابع عشر، أول بابا أمريكي في التاريخ، البابا الـ267 للفاتيكان، خلال قداس خاص في ساحة القديس بطرس، بحضور قادة العالم وشخصيات ملكية وآلاف المؤمنين.
وتسلّم البابا الـ267، البالغ من العمر 69 عاما، رموز السلطة البابوية، والتي تشمل "خاتم الصياد"، الذي يرمز إلى الخلافة الروحية للقديس بطرس (سلطة البابا)، و"الباليوم" وهو وشاح من صوف الحمل، الذي يعتبر رمزًا للسلطة الكنسية مزينًا بـ6 صلبان.

وقام البابا ليو بجولة حول ساحة القديس بطرس على متن سيارته قبيل مراسم تنصيبه الرسمي. وشهد الفاتيكان توافد آلاف الأشخاص منذ الصباح الباكر، للمشاركة في مراسم التنصيب وحمل بعضهم الأعلام.

ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس بينما لوّح البابا ليو بيديه من السيارة، التي كانت تدور ببطء في الساحة. وهتف الحشد واختلطت أعلام البيرو وأمريكا والكرسي الرسولي بأعلام دول أخرى ولافتات.
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
بابا الفاتيكان مناشدا دول العالم: كفى حروبا
11 مايو, 11:01 GMT
ومن بين الحضور، نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيسة البيرو دينا بولوارتي، زعيمة البلد، الذي خدم فيه البابا ليو كمرسل وأسقف لعقود عدة.
كما استضاف الفاتيكان مندوبين من أكثر من 150 دولة حول العالم.
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