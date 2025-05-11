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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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عالم سبوتنيك
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ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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بابا الفاتيكان مناشدا دول العالم: كفى حروبا
بابا الفاتيكان مناشدا دول العالم: كفى حروبا
سبوتنيك عربي
ناشد بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، في موعظته الأولى بعد تولي البابوية، القوى العالمية إلى وقف الحروب. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
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ودعا البابا ليوم الرابع عشر، في بيانه، إلى سلام دائم وحقيقي في أوكرانيا، مرحبا بوقف إطلاق النار بين الهند و باكستان.وبشأن الأوضع في الشرق الأوسط، دعا بابا الفاتيكان، إلى إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة وإلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر بانتخابه، معربًا عن ثقته في أن الحوار البناء الذي أقيم بين روسيا والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية.وقال بوتين في برقية تهنئة نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر، أرجو قداستكم أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بانتخابكم. إنني على ثقة بأن الحوار البناء والتعاون القائم بين روسيا الاتحادية والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية التي توحدنا".وتمنى بوتين للبابا النجاح في أداء المهمة السامية الموكلة إليه، وكذلك الصحة الجيدة والرفاه.وفي وقت سابق من الخميس الماضي، تصاعد الدخان الأبيض بعد ظهر اليوم من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان، في إشارة إلى اختيار البابا الجديد.
https://sarabic.ae/20250507/البابا-فرانسيس-في-مقابلة-لم-تنشر-خلال-حياته-الجانب-الذي-يصر-على-السلام-يفوز-في-النهاية-1100240986.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

بابا الفاتيكان مناشدا دول العالم: كفى حروبا

11:01 GMT 11.05.2025
© Getty Images / Christopher Furlongبابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / Christopher Furlong
تابعنا عبر
ناشد بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، في موعظته الأولى بعد تولي البابوية، القوى العالمية إلى وقف الحروب.
ودعا البابا ليوم الرابع عشر، في بيانه، إلى سلام دائم وحقيقي في أوكرانيا، مرحبا بوقف إطلاق النار بين الهند و باكستان.
وبشأن الأوضع في الشرق الأوسط، دعا بابا الفاتيكان، إلى إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة وإلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
البابا فرانسيس في مقابلة لم تنشر خلال حياته: الجانب الذي يصر على السلام يفوز في النهاية
7 مايو, 07:16 GMT
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر بانتخابه، معربًا عن ثقته في أن الحوار البناء الذي أقيم بين روسيا والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية.
وقال بوتين في برقية تهنئة نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر، أرجو قداستكم أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بانتخابكم. إنني على ثقة بأن الحوار البناء والتعاون القائم بين روسيا الاتحادية والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية التي توحدنا".
وتمنى بوتين للبابا النجاح في أداء المهمة السامية الموكلة إليه، وكذلك الصحة الجيدة والرفاه.
وفي وقت سابق من الخميس الماضي، تصاعد الدخان الأبيض بعد ظهر اليوم من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان، في إشارة إلى اختيار البابا الجديد.
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