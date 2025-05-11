https://sarabic.ae/20250511/بابا-الفاتيكان-مناشدا-دول-العالم-كفى-حروبا-1100399414.html
بابا الفاتيكان مناشدا دول العالم: كفى حروبا
بابا الفاتيكان مناشدا دول العالم: كفى حروبا
سبوتنيك عربي
ناشد بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، في موعظته الأولى بعد تولي البابوية، القوى العالمية إلى وقف الحروب. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T11:01+0000
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ودعا البابا ليوم الرابع عشر، في بيانه، إلى سلام دائم وحقيقي في أوكرانيا، مرحبا بوقف إطلاق النار بين الهند و باكستان.وبشأن الأوضع في الشرق الأوسط، دعا بابا الفاتيكان، إلى إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة وإلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر بانتخابه، معربًا عن ثقته في أن الحوار البناء الذي أقيم بين روسيا والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية.وقال بوتين في برقية تهنئة نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر، أرجو قداستكم أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بانتخابكم. إنني على ثقة بأن الحوار البناء والتعاون القائم بين روسيا الاتحادية والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية التي توحدنا".وتمنى بوتين للبابا النجاح في أداء المهمة السامية الموكلة إليه، وكذلك الصحة الجيدة والرفاه.وفي وقت سابق من الخميس الماضي، تصاعد الدخان الأبيض بعد ظهر اليوم من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان، في إشارة إلى اختيار البابا الجديد.
https://sarabic.ae/20250507/البابا-فرانسيس-في-مقابلة-لم-تنشر-خلال-حياته-الجانب-الذي-يصر-على-السلام-يفوز-في-النهاية-1100240986.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
بابا الفاتيكان مناشدا دول العالم: كفى حروبا
ناشد بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، في موعظته الأولى بعد تولي البابوية، القوى العالمية إلى وقف الحروب.
ودعا البابا ليوم الرابع عشر، في بيانه، إلى سلام دائم وحقيقي في أوكرانيا، مرحبا بوقف إطلاق النار بين الهند و باكستان.
وبشأن الأوضع في الشرق الأوسط، دعا بابا الفاتيكان، إلى إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة وإلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر بانتخابه، معربًا عن ثقته في أن الحوار البناء الذي أقيم بين روسيا والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية
.
وقال بوتين في برقية تهنئة نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر، أرجو قداستكم أن تتقبلوا تهنئتي القلبية بانتخابكم. إنني على ثقة بأن الحوار البناء والتعاون القائم بين روسيا الاتحادية والفاتيكان سيستمر في التطور على أساس القيم المسيحية التي توحدنا".
وتمنى بوتين للبابا النجاح في أداء المهمة السامية الموكلة إليه، وكذلك الصحة الجيدة والرفاه.
وفي وقت سابق من الخميس الماضي، تصاعد الدخان الأبيض بعد ظهر اليوم من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان، في إشارة إلى اختيار البابا الجديد.