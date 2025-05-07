https://sarabic.ae/20250507/البابا-فرانسيس-في-مقابلة-لم-تنشر-خلال-حياته-الجانب-الذي-يصر-على-السلام-يفوز-في-النهاية-1100240986.html

البابا فرانسيس في مقابلة لم تنشر خلال حياته: الجانب الذي يصر على السلام يفوز في النهاية

البابا فرانسيس في مقابلة لم تنشر خلال حياته: الجانب الذي يصر على السلام يفوز في النهاية

سبوتنيك عربي

تنشر وكالة "سبوتينك"، مقابلة حصرية مع البابا فرنسيس، كانت قد أجريت في عام 2023 ولكن لم يتم نشرها في ذلك الوقت بناء على طلب البابا الذي رأى أن اللحظة لم تكن... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T07:16+0000

2025-05-07T07:16+0000

2025-05-07T07:54+0000

العالم

روسيا

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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وقررت الوكالة نشر المقابلة الآن، لأن معظم الآراء التي عبر عنها البابا في تلك المقابلة ما زالت تكتسب أهمية كبيرة اليوم، بعد وفاته. وتؤكد الوكالة أن لديها دليلا على صحة المقابلة، وهو النص المكتوب بخط يد البابا.كان الذي تحدث مع البابا فرنسيس هو ليونيد سيفاستيانوف، رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدماء، والذي وبطلب من "سبوتنيك" نقل أسئلة المقابلة عبر السكرتير الشخصي للبابا، فابيو ساليرنو. وبمبادرة من الكرسي الرسولي، تم تأجيل نشر المقابلة، لكن الاتفاق على نشر إجابات البابا على الأسئلة التي تم طرحها في صيف عام 2023 تم الحصول عليه قبل وفاة البابا بعدة أيام. وفي الرسالة التي كتبها البابا بخط يده بتاريخ 21 يوليو 2023، قال:محتوى المقابلة : حول زيارة الكاردينال ماتيو دزوبّي لموسكو: – "أنا سعيد بزيارة الكاردينال دزوبّي لموسكو وبالضيافة التي لقيها. أود أن أشكر البطريرك كيريل والسيد يوري أوشاكوف على الحوار البناء ومحاولاتهم لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا. المفاوضات السلمية هي بالدرجة الأولى عملية تواصل تنضج فيها الأفكار. الهدف من هذه المفاوضات هو تخفيف معاناة السكان في مناطق النزاع، وكذلك الشعوب التي تعاني بشكل غير مباشر من الصراع. في النهاية، سنصل إلى إدراك ضرورة إنهاء المواجهة العسكرية وبدء الحل الدبلوماسي."حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة: "هناك أنواع مختلفة من الأسلحة، ولكن الأسلحة الهجومية يجب أن تُحظر عالميا. الأسلحة الهجومية هي أمر غير أخلاقي. لا يجوز بأي حال إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل التي تسبّب الموت والمعاناة، خاصةً بين المدنيين. للأسف، الاقتصاد العالمي يزداد عسكرة، عوضًا عن إنتاج الغذاء للدول الفقيرة أو معالجة قضايا المناخ، اختار العالم الطريق الخطأ وهو تصنيع وتكديس أسلحة فتاكة، وهو خيار سيندفع ثمنه الأجيال القادمة."حول اللقاء مع البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا: "أنا مستعد للتواصل مع البطريرك كيريل، بأي شكل. آمل أن نلتقي شخصيًا لتبادل الآراء حول كيفية المساهمة في إنهاء النزاع بين الشعبين الشقيقين في أوكرانيا وبناء سلام عادل للجميع."حول الاضطهادات التي يتعرض لها المسيحيون في أوكرانيا: "الحرب دائمًا ما تكون سببًا في إضعاف الحس الأخلاقي، وتزيد من الكراهية، لذلك يجب أن يكون إنهاء الأعمال الحربية هو الهدف الرئيسي. الحرب لا ينبغي أن تصبح قاعدة أو تقليدًا. حتى في الحرب، يجب أن يبقى الجميع بشرا، ويجب احترام المبادئ الإنسانية الأساسية: الأديرة والكنائس مقدسة ويجب أن تكون محمية. لا ينبغي أن يتم اضطهاد الكهنة أو المدنيين بسبب معتقداتهم الدينية أو السياسية في أي بلد."حول المستقبل المشترك لروسيا وأوكرانيا: "أوكرانيا وروسيا هما شعبان شقيقان وجاران. سيبقيان جارين دائما مهما كانت الظروف. من أجلهم سأصلي لسيدة فاطيما في البرتغال في أوائل آب/أغسطس (زار البابا فرنسيس فاطمة في زيارة رعوية من 2 إلى 6 آب/أغسطس 2023).حول رسالته الشخصية: "العالم العادل والشامل للجميع هو الحافز الرئيسي في عملي. أتمنى السلام والازدهار للشعب الروسي. وأطلب من الجميع الصلاة من أجلي. ليبارككم الرب، وتحتفظ بكم والدة الإله."إن هذه المقابلة تمثل وثيقة تاريخية تجسد آخر ما كان يفكر به البابا فرنسيس في مسائل السلام، والمصالحة، وأهمية الحوار بين الشعوب والأديان.

https://sarabic.ae/20250506/وكالة-سبوتنيك-تكشف-عن-مقابلة-مع-البابا-فرانسيس-لم-تنشر-خلال-حياته-1100233702.html

https://sarabic.ae/20230501/البابا-فرانسيس-يدعو-أوكرانيا-إلى-الجلوس-على-طاولة-المفاوضات-والتخلي-عن-الهجوم-1076506662.html

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العالم, روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان