البابا فرانسيس في مقابلة لم تنشر خلال حياته: الجانب الذي يصر على السلام يفوز في النهاية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250507/البابا-فرانسيس-في-مقابلة-لم-تنشر-خلال-حياته-الجانب-الذي-يصر-على-السلام-يفوز-في-النهاية-1100240986.html
البابا فرانسيس في مقابلة لم تنشر خلال حياته: الجانب الذي يصر على السلام يفوز في النهاية
البابا فرانسيس في مقابلة لم تنشر خلال حياته: الجانب الذي يصر على السلام يفوز في النهاية
سبوتنيك عربي
تنشر وكالة "سبوتينك"، مقابلة حصرية مع البابا فرنسيس، كانت قد أجريت في عام 2023 ولكن لم يتم نشرها في ذلك الوقت بناء على طلب البابا الذي رأى أن اللحظة لم تكن... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T07:16+0000
2025-05-07T07:54+0000
العالم
روسيا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099802790_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_8f5b713af868eee3c4c7629c22cc5e63.png
وقررت الوكالة نشر المقابلة الآن، لأن معظم الآراء التي عبر عنها البابا في تلك المقابلة ما زالت تكتسب أهمية كبيرة اليوم، بعد وفاته. وتؤكد الوكالة أن لديها دليلا على صحة المقابلة، وهو النص المكتوب بخط يد البابا.كان الذي تحدث مع البابا فرنسيس هو ليونيد سيفاستيانوف، رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدماء، والذي وبطلب من "سبوتنيك" نقل أسئلة المقابلة عبر السكرتير الشخصي للبابا، فابيو ساليرنو. وبمبادرة من الكرسي الرسولي، تم تأجيل نشر المقابلة، لكن الاتفاق على نشر إجابات البابا على الأسئلة التي تم طرحها في صيف عام 2023 تم الحصول عليه قبل وفاة البابا بعدة أيام. وفي الرسالة التي كتبها البابا بخط يده بتاريخ 21 يوليو 2023، قال:محتوى المقابلة : حول زيارة الكاردينال ماتيو دزوبّي لموسكو: – "أنا سعيد بزيارة الكاردينال دزوبّي لموسكو وبالضيافة التي لقيها. أود أن أشكر البطريرك كيريل والسيد يوري أوشاكوف على الحوار البناء ومحاولاتهم لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا. المفاوضات السلمية هي بالدرجة الأولى عملية تواصل تنضج فيها الأفكار. الهدف من هذه المفاوضات هو تخفيف معاناة السكان في مناطق النزاع، وكذلك الشعوب التي تعاني بشكل غير مباشر من الصراع. في النهاية، سنصل إلى إدراك ضرورة إنهاء المواجهة العسكرية وبدء الحل الدبلوماسي."حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة: "هناك أنواع مختلفة من الأسلحة، ولكن الأسلحة الهجومية يجب أن تُحظر عالميا. الأسلحة الهجومية هي أمر غير أخلاقي. لا يجوز بأي حال إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل التي تسبّب الموت والمعاناة، خاصةً بين المدنيين. للأسف، الاقتصاد العالمي يزداد عسكرة، عوضًا عن إنتاج الغذاء للدول الفقيرة أو معالجة قضايا المناخ، اختار العالم الطريق الخطأ وهو تصنيع وتكديس أسلحة فتاكة، وهو خيار سيندفع ثمنه الأجيال القادمة."حول اللقاء مع البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا: "أنا مستعد للتواصل مع البطريرك كيريل، بأي شكل. آمل أن نلتقي شخصيًا لتبادل الآراء حول كيفية المساهمة في إنهاء النزاع بين الشعبين الشقيقين في أوكرانيا وبناء سلام عادل للجميع."حول الاضطهادات التي يتعرض لها المسيحيون في أوكرانيا: "الحرب دائمًا ما تكون سببًا في إضعاف الحس الأخلاقي، وتزيد من الكراهية، لذلك يجب أن يكون إنهاء الأعمال الحربية هو الهدف الرئيسي. الحرب لا ينبغي أن تصبح قاعدة أو تقليدًا. حتى في الحرب، يجب أن يبقى الجميع بشرا، ويجب احترام المبادئ الإنسانية الأساسية: الأديرة والكنائس مقدسة ويجب أن تكون محمية. لا ينبغي أن يتم اضطهاد الكهنة أو المدنيين بسبب معتقداتهم الدينية أو السياسية في أي بلد."حول المستقبل المشترك لروسيا وأوكرانيا: "أوكرانيا وروسيا هما شعبان شقيقان وجاران. سيبقيان جارين دائما مهما كانت الظروف. من أجلهم سأصلي لسيدة فاطيما في البرتغال في أوائل آب/أغسطس (زار البابا فرنسيس فاطمة في زيارة رعوية من 2 إلى 6 آب/أغسطس 2023).حول رسالته الشخصية: "العالم العادل والشامل للجميع هو الحافز الرئيسي في عملي. أتمنى السلام والازدهار للشعب الروسي. وأطلب من الجميع الصلاة من أجلي. ليبارككم الرب، وتحتفظ بكم والدة الإله."إن هذه المقابلة تمثل وثيقة تاريخية تجسد آخر ما كان يفكر به البابا فرنسيس في مسائل السلام، والمصالحة، وأهمية الحوار بين الشعوب والأديان.
https://sarabic.ae/20250506/وكالة-سبوتنيك-تكشف-عن-مقابلة-مع-البابا-فرانسيس-لم-تنشر-خلال-حياته-1100233702.html
https://sarabic.ae/20230501/البابا-فرانسيس-يدعو-أوكرانيا-إلى-الجلوس-على-طاولة-المفاوضات-والتخلي-عن-الهجوم-1076506662.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099802790_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_2f9179d5d5a9ac8c042adb7cdd827395.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم, روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرانسيس في مقابلة لم تنشر خلال حياته: الجانب الذي يصر على السلام يفوز في النهاية

07:16 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 07:54 GMT 07.05.2025)
© Sputnikوفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تنشر وكالة "سبوتينك"، مقابلة حصرية مع البابا فرنسيس، كانت قد أجريت في عام 2023 ولكن لم يتم نشرها في ذلك الوقت بناء على طلب البابا الذي رأى أن اللحظة لم تكن مناسبة لنشرها.
وقررت الوكالة نشر المقابلة الآن، لأن معظم الآراء التي عبر عنها البابا في تلك المقابلة ما زالت تكتسب أهمية كبيرة اليوم، بعد وفاته. وتؤكد الوكالة أن لديها دليلا على صحة المقابلة، وهو النص المكتوب بخط يد البابا.
كان الذي تحدث مع البابا فرنسيس هو ليونيد سيفاستيانوف، رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدماء، والذي وبطلب من "سبوتنيك" نقل أسئلة المقابلة عبر السكرتير الشخصي للبابا، فابيو ساليرنو. وبمبادرة من الكرسي الرسولي، تم تأجيل نشر المقابلة، لكن الاتفاق على نشر إجابات البابا على الأسئلة التي تم طرحها في صيف عام 2023 تم الحصول عليه قبل وفاة البابا بعدة أيام. وفي الرسالة التي كتبها البابا بخط يده بتاريخ 21 يوليو 2023، قال:
رسالة كتبها بابا الفاتيكان بخط يده بتاريخ 21 يوليو 2023
رسالة كتبها بابا الفاتيكان بخط يده بتاريخ 21 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
رسالة كتبها بابا الفاتيكان بخط يده بتاريخ 21 يوليو 2023

"عزيزي الأخ، شكرا جزيلا على رسالتك. أشكرك على كل ما تقوم به من أجل السلام. شكرا جزيلا! أشكرك أيضا على مسودة المقابلة. في الوقت الحالي، أعتقد أنه من الأفضل عدم إجراء مقابلات. ربما يمكننا فعل ذلك لاحقا. أصلي من أجلك، ومن أجل سفيتلانا ونتاليا وفرانسيسكو. من فضلك، صلوا من أجلي. ليبارككم الرب وتحتفظ بكم والدة الإله. أخوكم، فرنسيسكو"

البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
وكالة "سبوتنيك" تكشف عن مقابلة مع البابا فرانسيس لم تنشر خلال حياته
أمس, 20:55 GMT

محتوى المقابلة :


حول زيارة الكاردينال ماتيو دزوبّي لموسكو: – "أنا سعيد بزيارة الكاردينال دزوبّي لموسكو وبالضيافة التي لقيها. أود أن أشكر البطريرك كيريل والسيد يوري أوشاكوف على الحوار البناء ومحاولاتهم لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا. المفاوضات السلمية هي بالدرجة الأولى عملية تواصل تنضج فيها الأفكار. الهدف من هذه المفاوضات هو تخفيف معاناة السكان في مناطق النزاع، وكذلك الشعوب التي تعاني بشكل غير مباشر من الصراع. في النهاية، سنصل إلى إدراك ضرورة إنهاء المواجهة العسكرية وبدء الحل الدبلوماسي."

حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة:

"هناك أنواع مختلفة من الأسلحة، ولكن الأسلحة الهجومية يجب أن تُحظر عالميا. الأسلحة الهجومية هي أمر غير أخلاقي. لا يجوز بأي حال إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل التي تسبّب الموت والمعاناة، خاصةً بين المدنيين. للأسف، الاقتصاد العالمي يزداد عسكرة، عوضًا عن إنتاج الغذاء للدول الفقيرة أو معالجة قضايا المناخ، اختار العالم الطريق الخطأ وهو تصنيع وتكديس أسلحة فتاكة، وهو خيار سيندفع ثمنه الأجيال القادمة."
رياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البابا فرانسيس يدعو أوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتخلي عن الهجوم
1 مايو 2023, 08:00 GMT

حول اللقاء مع البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا:

"أنا مستعد للتواصل مع البطريرك كيريل، بأي شكل. آمل أن نلتقي شخصيًا لتبادل الآراء حول كيفية المساهمة في إنهاء النزاع بين الشعبين الشقيقين في أوكرانيا وبناء سلام عادل للجميع."

حول الاضطهادات التي يتعرض لها المسيحيون في أوكرانيا:

"الحرب دائمًا ما تكون سببًا في إضعاف الحس الأخلاقي، وتزيد من الكراهية، لذلك يجب أن يكون إنهاء الأعمال الحربية هو الهدف الرئيسي. الحرب لا ينبغي أن تصبح قاعدة أو تقليدًا. حتى في الحرب، يجب أن يبقى الجميع بشرا، ويجب احترام المبادئ الإنسانية الأساسية: الأديرة والكنائس مقدسة ويجب أن تكون محمية. لا ينبغي أن يتم اضطهاد الكهنة أو المدنيين بسبب معتقداتهم الدينية أو السياسية في أي بلد."

حول المستقبل المشترك لروسيا وأوكرانيا:

"أوكرانيا وروسيا هما شعبان شقيقان وجاران. سيبقيان جارين دائما مهما كانت الظروف. من أجلهم سأصلي لسيدة فاطيما في البرتغال في أوائل آب/أغسطس (زار البابا فرنسيس فاطمة في زيارة رعوية من 2 إلى 6 آب/أغسطس 2023).
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان - سبوتنيك عربي
وفاة البابا فرانسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان - سبوتنيك عربي

حول رسالته الشخصية:

"العالم العادل والشامل للجميع هو الحافز الرئيسي في عملي. أتمنى السلام والازدهار للشعب الروسي. وأطلب من الجميع الصلاة من أجلي. ليبارككم الرب، وتحتفظ بكم والدة الإله."
إن هذه المقابلة تمثل وثيقة تاريخية تجسد آخر ما كان يفكر به البابا فرنسيس في مسائل السلام، والمصالحة، وأهمية الحوار بين الشعوب والأديان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала