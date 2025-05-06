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https://sarabic.ae/20250506/وكالة-سبوتنيك-تكشف-عن-مقابلة-مع-البابا-فرانسيس-لم-تنشر-خلال-حياته-1100233702.html
وكالة "سبوتنيك" تكشف عن مقابلة مع البابا فرانسيس لم تنشر خلال حياته
وكالة "سبوتنيك" تكشف عن مقابلة مع البابا فرانسيس لم تنشر خلال حياته
سبوتنيك عربي
تعتزم وكالة "سبوتنيك" نشر مقابلة مع البابا فرانسيس لم تنشر خلال حياته، ولكنه وافق على نشرها، وقد تم نقل الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع إلى البابا بناء على طلب... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T20:55+0000
2025-05-06T20:55+0000
روسيا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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تم إعداد هذه المقابلة كتابيًا في عام 2023، وتم تسليم الأسئلة الخاصة بها إلى البابا من قبل رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، وفي تلك اللحظة، اعتبر البابا أن وقت النشر لم يحن بعد. وقرر المحررون نشر المقابلة الآن (بعد وفاته).وجاء في الرسالة المكتوبة بخط اليد من البابا سيفاستيانوف، المؤرخة في 21 يوليو/تموز 2023، والتي قدمها الأخير لوكالة "سبوتنيك": "شكرًا لك أيضًا على مسودة المقابلة. أعتقد أنه من الأفضل عدم إجراء مقابلات الآن. ربما يمكن القيام بذلك لاحقًا".ووصف البابا فرنسيس شعبي روسيا وأوكرانيا بأنهما شقيقان.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه بوفاة البابا فرنسيس، مشيرًا إلى أنه طوال فترة حبريته عمل بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين الأرثوذكسية الروسية والكاثوليكية.الفاتيكان يكشف في بيان جديد سبب وفاة البابا فرنسيسوفاة البابا فرنسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
https://sarabic.ae/20250421/الفاتيكان-يكشف-في-بيان-جديد-سبب-وفاة-البابا-فرنسيس-1099769882.html
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روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

وكالة "سبوتنيك" تكشف عن مقابلة مع البابا فرانسيس لم تنشر خلال حياته

20:55 GMT 06.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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تعتزم وكالة "سبوتنيك" نشر مقابلة مع البابا فرانسيس لم تنشر خلال حياته، ولكنه وافق على نشرها، وقد تم نقل الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع إلى البابا بناء على طلب الوكالة من قبل ليونيد سيفاستيانوف، رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، الذي تواصل معه شخصيا، من خلال السكرتير الشخصي للبابا فابيو ساليرنو.
تم إعداد هذه المقابلة كتابيًا في عام 2023، وتم تسليم الأسئلة الخاصة بها إلى البابا من قبل رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، وفي تلك اللحظة، اعتبر البابا أن وقت النشر لم يحن بعد. وقرر المحررون نشر المقابلة الآن (بعد وفاته).

وتتوفر لدى وكالة أنباء "سبوتنيك" سطور كتبها البابا، تؤكد صحتها.

وجاء في الرسالة المكتوبة بخط اليد من البابا سيفاستيانوف، المؤرخة في 21 يوليو/تموز 2023، والتي قدمها الأخير لوكالة "سبوتنيك": "شكرًا لك أيضًا على مسودة المقابلة. أعتقد أنه من الأفضل عدم إجراء مقابلات الآن. ربما يمكن القيام بذلك لاحقًا".
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مع الأطباء إثر إجراء عملية جراحية ناجحة داخل مستشفى جيميلي في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
الفاتيكان يكشف في بيان جديد سبب وفاة البابا فرنسيس
21 أبريل, 18:47 GMT
ووصف البابا فرنسيس شعبي روسيا وأوكرانيا بأنهما شقيقان.

وتوفي البابا فرانسيس، صباح يوم 21 أبريل/نيسان، عن عمر ناهز 88 عاما. وكان سبب وفاته إصابته بسكتة دماغية على خلفية أمراض مزمنة، وهو يقود الكنيسة الكاثوليكية منذ مارس/آذار 2013. ودُفن في كنيسة سانتا ماريا ماجوري الرومانية.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه بوفاة البابا فرنسيس، مشيرًا إلى أنه طوال فترة حبريته عمل بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين الأرثوذكسية الروسية والكاثوليكية.
الفاتيكان يكشف في بيان جديد سبب وفاة البابا فرنسيس
وفاة البابا فرنسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان
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