https://sarabic.ae/20250506/وكالة-سبوتنيك-تكشف-عن-مقابلة-مع-البابا-فرانسيس-لم-تنشر-خلال-حياته-1100233702.html

وكالة "سبوتنيك" تكشف عن مقابلة مع البابا فرانسيس لم تنشر خلال حياته

وكالة "سبوتنيك" تكشف عن مقابلة مع البابا فرانسيس لم تنشر خلال حياته

سبوتنيك عربي

تعتزم وكالة "سبوتنيك" نشر مقابلة مع البابا فرانسيس لم تنشر خلال حياته، ولكنه وافق على نشرها، وقد تم نقل الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع إلى البابا بناء على طلب... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T20:55+0000

2025-05-06T20:55+0000

2025-05-06T20:55+0000

روسيا

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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تم إعداد هذه المقابلة كتابيًا في عام 2023، وتم تسليم الأسئلة الخاصة بها إلى البابا من قبل رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، وفي تلك اللحظة، اعتبر البابا أن وقت النشر لم يحن بعد. وقرر المحررون نشر المقابلة الآن (بعد وفاته).وجاء في الرسالة المكتوبة بخط اليد من البابا سيفاستيانوف، المؤرخة في 21 يوليو/تموز 2023، والتي قدمها الأخير لوكالة "سبوتنيك": "شكرًا لك أيضًا على مسودة المقابلة. أعتقد أنه من الأفضل عدم إجراء مقابلات الآن. ربما يمكن القيام بذلك لاحقًا".ووصف البابا فرنسيس شعبي روسيا وأوكرانيا بأنهما شقيقان.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه بوفاة البابا فرنسيس، مشيرًا إلى أنه طوال فترة حبريته عمل بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين الأرثوذكسية الروسية والكاثوليكية.الفاتيكان يكشف في بيان جديد سبب وفاة البابا فرنسيسوفاة البابا فرنسيس.. أبرز المحطات في حياة بابا الفاتيكان

https://sarabic.ae/20250421/الفاتيكان-يكشف-في-بيان-جديد-سبب-وفاة-البابا-فرنسيس-1099769882.html

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