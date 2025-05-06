وكالة "سبوتنيك" تكشف عن مقابلة مع البابا فرانسيس لم تنشر خلال حياته
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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تعتزم وكالة "سبوتنيك" نشر مقابلة مع البابا فرانسيس لم تنشر خلال حياته، ولكنه وافق على نشرها، وقد تم نقل الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع إلى البابا بناء على طلب الوكالة من قبل ليونيد سيفاستيانوف، رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، الذي تواصل معه شخصيا، من خلال السكرتير الشخصي للبابا فابيو ساليرنو.
تم إعداد هذه المقابلة كتابيًا في عام 2023، وتم تسليم الأسئلة الخاصة بها إلى البابا من قبل رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، ليونيد سيفاستيانوف، وفي تلك اللحظة، اعتبر البابا أن وقت النشر لم يحن بعد. وقرر المحررون نشر المقابلة الآن (بعد وفاته).
وتتوفر لدى وكالة أنباء "سبوتنيك" سطور كتبها البابا، تؤكد صحتها.
📍بعد وفاته.. "سبوتنيك" تنشر مقابلة مؤجلة مع البابا فرنسيس بموافقته— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 6, 2025
🔸ستنشر وكالة أنباء "سبوتنيك" مقابلة مع البابا فرنسيس لم تنشر خلال حياته، ولكن حصلت على موافقته بالنشر بعد وفاته.
🔸تم إعداد هذه المقابلة كتابيًا في عام 2023، وتم تسليم الأسئلة الخاصة بها إلى البابا من قبل رئيس… pic.twitter.com/MJnMT6icmM
وجاء في الرسالة المكتوبة بخط اليد من البابا سيفاستيانوف، المؤرخة في 21 يوليو/تموز 2023، والتي قدمها الأخير لوكالة "سبوتنيك": "شكرًا لك أيضًا على مسودة المقابلة. أعتقد أنه من الأفضل عدم إجراء مقابلات الآن. ربما يمكن القيام بذلك لاحقًا".
21 أبريل, 18:47 GMT
ووصف البابا فرنسيس شعبي روسيا وأوكرانيا بأنهما شقيقان.
وتوفي البابا فرانسيس، صباح يوم 21 أبريل/نيسان، عن عمر ناهز 88 عاما. وكان سبب وفاته إصابته بسكتة دماغية على خلفية أمراض مزمنة، وهو يقود الكنيسة الكاثوليكية منذ مارس/آذار 2013. ودُفن في كنيسة سانتا ماريا ماجوري الرومانية.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه بوفاة البابا فرنسيس، مشيرًا إلى أنه طوال فترة حبريته عمل بنشاط على تعزيز تطوير الحوار بين الكنيستين الأرثوذكسية الروسية والكاثوليكية.