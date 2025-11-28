https://sarabic.ae/20251128/أردوغان-القضية-الفلسطينية-تشكل-جوهر-مناخ-السلام-الدائم-في-المنطقة-1107585177.html

أردوغان: القضية الفلسطينية تشكل جوهر مناخ السلام الدائم في المنطقة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن بلاده تقوم بمسؤولياتها في مواجهة الصراعات والأزمات والمظالم وتكافح من أجل تحقيق السلام والعدالة. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة الأناضول، مساء الخميس، أن تصريحات أردوغان جاءت في كلمة ألقاها عقب الاجتماع المشترك مع رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، على مستوى الوفود في العاصمة أنقرة.وأبدى أردوغان ثقته بأن الرسائل التي ستوجَّه من تركيا مع البابا ليو، ستصل إلى العالمين الإسلامي والمسيحي وستسهم في تعزيز آمال السلام العالمي، موضحا أن زيارة البابا ليو الرابع عشر إلى تركيا تأتي في وقت بالغ الحساسية في سياق الأحداث الإقليمية والدولية.وأضاف أن "تركيا تتابع عن كثب الحراك الأخير الرامي إلى إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتسعى لتقديم الدعم والمساهمة اللازمين، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية تقصف المناطق المدنية بما في ذلك الكنائس والمساجد ومن بين هذه الأماكن الدينية كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة.وشدد الرئيس التركي على أن الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في القدس أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن البشرية مدينة للشعب الفلسطيني بتحقيق العدالة عبر تنفيذ حل الدولتين.وقال أردوغان: "أعظم دين برقابنا تجاه الشعب الفلسطيني هو العدالة والسبيل إلى سداده هو تنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، ولتحقيق ذلك، يجب أولا ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة، وضمان أمن المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".وذكر الرئيس التركي أن القضية الفلسطينية تشكّل جوهر مناخ السلام الدائم في المنطقة.واستطرد: "لقد شهدنا هذه الحقيقة المؤلمة مرة أخرى في الهجمات التي استمرت لأكثر من عامين، والتي قتل فيها أكثر من 70 ألفا من سكان غزة، معظمهم من الأطفال والنساء".في السياق نفسه، اتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر "ملاحقة وتصفية واعتقال" مقاتليها العالقين في الأنفاق، محمّلة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياتهم.ودعت "حماس" الوسطاء للتحرك العاجل للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم. وقالت إنها قدّمت خلال الشهر الماضي، أفكارًا وآليات لمعالجة الملف، إلا أن إسرائيل "نسفت جميع الجهود".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

