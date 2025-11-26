https://sarabic.ae/20251126/تركيا-تعلن-استعدادها-لتحمل-مسؤولية-آليات-ضمان-السلام-في-غزة-1107522771.html
تركيا تعلن استعدادها لتحمل مسؤولية آليات ضمان السلام في غزة
تركيا تعلن استعدادها لتحمل مسؤولية آليات ضمان السلام في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، أن تركيا مستعدة لتحمل المسؤولية عن الآليات التي تهدف إلى ضمان السلام والاستقرار في قطاع غزة. 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T17:45+0000
2025-11-26T17:45+0000
2025-11-26T17:45+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c082bc16e7a446924da5420a9485fec.jpg
وجاء في البيان أن "الهدنة التي تم التوصل إليها في غزة، والتي أسهمت أنقرة في تحقيقها، تعد خطوة حيوية لوقف المأساة الإنسانية في القطاع"، مشددا أن "القيادة الإسرائيلية التي تنتهك التفاهمات يجب أن توقف هجماتها فورًا وتفي بالتزاماتها".وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.
https://sarabic.ae/20251125/توافق-في-اجتماع-القاهرة-على-تكثيف-الجهود-لإنجاح-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1107488069.html
https://sarabic.ae/20251125/إسرائيل-تأخير-الجهاد-الإسلامي-تسليم-رفات-محتجز-يعد-خرقا-جديدا-لاتفاق-غزة-1107474462.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_796f91f405164ec53516408d29471c3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تركيا تعلن استعدادها لتحمل مسؤولية آليات ضمان السلام في غزة
أعلن مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، أن تركيا مستعدة لتحمل المسؤولية عن الآليات التي تهدف إلى ضمان السلام والاستقرار في قطاع غزة.
وجاء في البيان أن "الهدنة التي تم التوصل إليها في غزة، والتي أسهمت أنقرة في تحقيقها، تعد خطوة حيوية لوقف المأساة الإنسانية في القطاع"، مشددا أن "القيادة الإسرائيلية التي تنتهك التفاهمات يجب أن توقف هجماتها فورًا وتفي بالتزاماتها".
وأضاف البيان: "تركيا مستعدة لتحمل المسؤولية عن الآليات التي ستضمن السلام والاستقرار في غزة، كما فعلت خلال عملية وقف إطلاق النار، وهي على استعداد للإسهام في جهود إعادة إعمار القطاع".
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، قرارًا برعاية أمريكية
يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان - روسيا والصين - عن التصويت.
ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
في أواخر سبتمبر/ايلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.