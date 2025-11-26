https://sarabic.ae/20251126/تركيا-تعلن-استعدادها-لتحمل-مسؤولية-آليات-ضمان-السلام-في-غزة-1107522771.html

تركيا تعلن استعدادها لتحمل مسؤولية آليات ضمان السلام في غزة

تركيا تعلن استعدادها لتحمل مسؤولية آليات ضمان السلام في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، أن تركيا مستعدة لتحمل المسؤولية عن الآليات التي تهدف إلى ضمان السلام والاستقرار في قطاع غزة. 26.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-26T17:45+0000

2025-11-26T17:45+0000

2025-11-26T17:45+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c082bc16e7a446924da5420a9485fec.jpg

وجاء في البيان أن "الهدنة التي تم التوصل إليها في غزة، والتي أسهمت أنقرة في تحقيقها، تعد خطوة حيوية لوقف المأساة الإنسانية في القطاع"، مشددا أن "القيادة الإسرائيلية التي تنتهك التفاهمات يجب أن توقف هجماتها فورًا وتفي بالتزاماتها".وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.

https://sarabic.ae/20251125/توافق-في-اجتماع-القاهرة-على-تكثيف-الجهود-لإنجاح-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1107488069.html

https://sarabic.ae/20251125/إسرائيل-تأخير-الجهاد-الإسلامي-تسليم-رفات-محتجز-يعد-خرقا-جديدا-لاتفاق-غزة-1107474462.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي