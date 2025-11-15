https://sarabic.ae/20251115/فيدان-تركيا-مستعدة-لإرسال-قوات-عسكرية-إلى-غزة-إذا-توفرت-الشروط-اللازمة-1107146206.html
فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى غزة إذا توفرت الشروط اللازمة
فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى غزة إذا توفرت الشروط اللازمة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم االسبت، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى قطاع غزة إذا توفرت "الشروط اللازمة"، مشيرا إلى أن مشروع القرار الخاص... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T20:10+0000
2025-11-15T20:10+0000
2025-11-15T20:10+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2eeb687593dd6c350847be00cbcacaa7.jpg
وقال فيدان: "تركيا ستقوم بكل ما يقع على عاتقها في غزة بما فيه إرسال قوات عسكرية إذا توفرت الشروط اللازمة، ونشر قوات عسكرية في غزة سيتم بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار بشأن غزة".ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت، يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام غربية.وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": مسودة روسيا بشأن غزة مهمة ويجب التعاطي معها فلسطينيا وعربيامباحثات إسرائيلية أمريكية حول رفح وخطة واشنطن لغزة
https://sarabic.ae/20251115/إعلام-إسرائيل-تجهز-لسيناريو-استئناف-القتال-بقطاع-غزة-في-حال-تعثر-خطة-ترامب-1107136111.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786138_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3b62ddd8fdd2cb6a6871cb687302160f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي
فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى غزة إذا توفرت الشروط اللازمة
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم االسبت، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى قطاع غزة إذا توفرت "الشروط اللازمة"، مشيرا إلى أن مشروع القرار الخاص بإرسال قوات عسكرية للقطاع حصل على موافقة من مجلس الأمن الدولي.
وقال فيدان: "تركيا ستقوم بكل ما يقع على عاتقها في غزة بما فيه إرسال قوات عسكرية إذا توفرت الشروط اللازمة، ونشر قوات عسكرية في غزة سيتم بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار بشأن غزة".
وأضاف أنه "تم تحديد الشخصيات التي ستحكم غزة وحماس مستعدة لتسليم إدارة غزة للجنة التي ستدير القطاع".
ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت، يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام غربية.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".