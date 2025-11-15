عربي
أمساليوم
بث مباشر
فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى غزة إذا توفرت الشروط اللازمة
فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى غزة إذا توفرت الشروط اللازمة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم االسبت، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى قطاع غزة إذا توفرت "الشروط اللازمة"، مشيرا إلى أن مشروع القرار الخاص... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى غزة إذا توفرت الشروط اللازمة

20:10 GMT 15.11.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم االسبت، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى قطاع غزة إذا توفرت "الشروط اللازمة"، مشيرا إلى أن مشروع القرار الخاص بإرسال قوات عسكرية للقطاع حصل على موافقة من مجلس الأمن الدولي.
وقال فيدان: "تركيا ستقوم بكل ما يقع على عاتقها في غزة بما فيه إرسال قوات عسكرية إذا توفرت الشروط اللازمة، ونشر قوات عسكرية في غزة سيتم بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار بشأن غزة".

وأضاف أنه "تم تحديد الشخصيات التي ستحكم غزة وحماس مستعدة لتسليم إدارة غزة للجنة التي ستدير القطاع".

قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
إعلام: إسرائيل تجهز لسيناريو استئناف القتال بقطاع غزة في حال تعثر خطة ترامب
12:13 GMT
ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت، يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام غربية.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".
خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": مسودة روسيا بشأن غزة مهمة ويجب التعاطي معها فلسطينيا وعربيا
مباحثات إسرائيلية أمريكية حول رفح وخطة واشنطن لغزة
