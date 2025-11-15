https://sarabic.ae/20251115/فيدان-تركيا-مستعدة-لإرسال-قوات-عسكرية-إلى-غزة-إذا-توفرت-الشروط-اللازمة-1107146206.html

فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى غزة إذا توفرت الشروط اللازمة

فيدان: تركيا مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى غزة إذا توفرت الشروط اللازمة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم االسبت، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى قطاع غزة إذا توفرت "الشروط اللازمة"

وقال فيدان: "تركيا ستقوم بكل ما يقع على عاتقها في غزة بما فيه إرسال قوات عسكرية إذا توفرت الشروط اللازمة، ونشر قوات عسكرية في غزة سيتم بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار بشأن غزة".ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت، يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام غربية.وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": مسودة روسيا بشأن غزة مهمة ويجب التعاطي معها فلسطينيا وعربيامباحثات إسرائيلية أمريكية حول رفح وخطة واشنطن لغزة

