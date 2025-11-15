https://sarabic.ae/20251115/خبير-فلسطيني-لـسبوتنيك-مسودة-روسيا-بشأن-غزة-مهمة-ويجب-التعاطي-معها-فلسطينيا-وعربيا-1107129666.html

خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": مسودة روسيا بشأن غزة مهمة ويجب التعاطي معها فلسطينيا وعربيا

خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": مسودة روسيا بشأن غزة مهمة ويجب التعاطي معها فلسطينيا وعربيا

أشاد المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد، اليوم السبت، بمشروع القرار الذي تقدمت به روسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في قطاع غزة، معتبرًا أنه "جاء... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف العابد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المسودة الروسية لا تذكر مسألة مجلس السلام، الذي تقترحه أمريكيا للوصاية على قطاع غزة، ويرفض أي محاولة تغيير ديمغرافي على قطاع غزة، بما في ذلك أي شيء من شأنه تقليص مساحة القطاع".وأكد أن "مسودة المشروع الروسي جاءت لإحباط المخطط الأمريكي، والذي يستهدف جعل قطاع غزة جزء من الوصاية والسيطرة الأمريكية دون أي أفق سياسي للقضية الفلسطينية، رغم محاولات أمريكا إضافة صياغات تجميلية لا تؤثر على خطورة القرار".وشدد على أن "المسودة الأمريكية التي تقترحها تمثل خطرا كبيرا، ليس على قطاع غزة وحسب، بل على القضية الفلسطينية برمّتها".وكشفت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن تفاصيل مشروع القرار، الذي قدمته موسكو بشأن غزة، مؤكدة أنها اضطرت إلى إعداد مشروع بديل للمسودة الأمريكية، لعدم تضمّنها الأسس القانونية الدولية المعترف بها.وقالت البعثة، في بيان، إن قرارات مجلس الأمن "يجب أن تعكس الإطار القانوني الدولي المتوافق عليه، وأن تؤكد الحلول والمبادئ الأساسية، وفي مقدمتها صيغة حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن هذه المبادئ غابت تماما عن المشروع الأمريكي، ما دفع روسيا إلى صياغة مشروع بديل يهدف لتحقيق سلام مستدام في قطاع غزة.وأضاف البيان أن "مشروع القرار يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعداد تقرير يتضمن خيارات لتنفيذ البنود ذات الصلة من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع التأكيد على الأهمية البالغة للحفاظ على الأساس القانوني الدولي المتراكم على مدى عقود بشأن تسوية الشرق الأوسط وفق صيغة الدولتين".كما أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار الذي اقترحته روسيا على مجلس الأمن بشأن غزة لا يتعارض مع المبادرة الأمريكية.وجاء في بيان البعثة: "نرى أن الهدف من مشروع قرارنا هو إدخال تعديل على المفهوم الأمريكي لجعله أقرب ما يكون إلى قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها منذ فترة طويلة".وكانت أمريكا اقترحت في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

