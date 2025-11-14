روسيا تكشف تفاصيل مشروع قرارها البديل حول غزة في مجلس الأمن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
سبوتنيك عربي
كشفت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن تفاصيل مشروع القرار الذي قدمته موسكو بشأن غزة، مؤكدة أنها اضطرت إلى إعداد مشروع بديل للمسودة... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت البعثة في بيان إن قرارات مجلس الأمن "يجب أن تعكس الإطار القانوني الدولي المتوافق عليه، وأن تؤكد الحلول والمبادئ الأساسية، وفي مقدمتها صيغة حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن هذه المبادئ غابت تماماً عن المشروع الأمريكي، ما دفع روسيا إلى صياغة مشروع بديل يهدف لتحقيق سلام مستدام في قطاع غزة.وأوضحت البعثة أن جوهر مشروع القرار الروسي يتمثل في تمكين مجلس الأمن من تحديد الآليات العملية لنشر قوة حفظ سلام وإدارة مدنية في القطاع، بما ينسجم مع المعايير القانونية الدولية المعتمدة، ويسهم في وقف العنف وتحقيق استقرار طويل الأمد.وأضاف البيان أن مشروع القرار يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعداد تقرير يتضمن "خيارات لتنفيذ البنود ذات الصلة من خطة الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب، مع التأكيد على "الأهمية البالغة للحفاظ على الأساس القانوني الدولي المتراكم على مدى عقود بشأن تسوية الشرق الأوسط وفق صيغة الدولتين".كما أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار الذي اقترحته روسيا على مجلس الأمن بشأن غزة لا يتعارض مع المبادرة الأمريكية.وجاء في بيان للبعثة: "نرى أن الهدف من مشروع قرارنا هو إدخال تعديل على المفهوم الأمريكي لجعله أقرب ما يكون إلى قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها منذ فترة طويلة".وأضاف البيان: "نؤكد أن وثيقتنا لا تتعارض مع المبادرة الأمريكية. بل على العكس، فهي تقر بالجهود الدؤوبة التي بذلها الوسطاء — الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا — والتي لولاها لما كان وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره والإفراج عن الرهائن والمعتقلين ممكنًا".وكانت الولايات المتحدة اقترحت في وقت سابق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وتعيد حماس حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن حماس وإسرائيل بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
روسيا تكشف تفاصيل مشروع قرارها البديل حول غزة في مجلس الأمن

كشفت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن تفاصيل مشروع القرار الذي قدمته موسكو بشأن غزة، مؤكدة أنها اضطرت إلى إعداد مشروع بديل للمسودة الأمريكية لعدم تضمّنها الأسس القانونية الدولية المعترف بها.
وقالت البعثة في بيان إن قرارات مجلس الأمن "يجب أن تعكس الإطار القانوني الدولي المتوافق عليه، وأن تؤكد الحلول والمبادئ الأساسية، وفي مقدمتها صيغة حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن هذه المبادئ غابت تماماً عن المشروع الأمريكي، ما دفع روسيا إلى صياغة مشروع بديل يهدف لتحقيق سلام مستدام في قطاع غزة.
وأوضحت البعثة أن جوهر مشروع القرار الروسي يتمثل في تمكين مجلس الأمن من تحديد الآليات العملية لنشر قوة حفظ سلام وإدارة مدنية في القطاع، بما ينسجم مع المعايير القانونية الدولية المعتمدة، ويسهم في وقف العنف وتحقيق استقرار طويل الأمد.
وأضاف البيان أن مشروع القرار يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعداد تقرير يتضمن "خيارات لتنفيذ البنود ذات الصلة من خطة الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب، مع التأكيد على "الأهمية البالغة للحفاظ على الأساس القانوني الدولي المتراكم على مدى عقود بشأن تسوية الشرق الأوسط وفق صيغة الدولتين".
كما أكدت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار الذي اقترحته روسيا على مجلس الأمن بشأن غزة لا يتعارض مع المبادرة الأمريكية.
وجاء في بيان للبعثة: "نرى أن الهدف من مشروع قرارنا هو إدخال تعديل على المفهوم الأمريكي لجعله أقرب ما يكون إلى قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها منذ فترة طويلة".
وأضاف البيان: "نؤكد أن وثيقتنا لا تتعارض مع المبادرة الأمريكية. بل على العكس، فهي تقر بالجهود الدؤوبة التي بذلها الوسطاء — الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا — والتي لولاها لما كان وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره والإفراج عن الرهائن والمعتقلين ممكنًا".
وكانت الولايات المتحدة اقترحت في وقت سابق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد حماس حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن حماس وإسرائيل بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
