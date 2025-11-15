https://sarabic.ae/20251115/مجلس-الأمن-يصوت-الاثنين-المقبل-على-مشروع-قرار-بشأن-خطة-ترامب-للسلام-في-قطاع-غزة-1107129018.html

مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار بشأن "خطة ترامب للسلام" في قطاع غزة

مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار بشأن "خطة ترامب للسلام" في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الاثنين المقبل، على قرار يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي الأسبوع الماضي، بدأ الأمريكيون رسميًا مفاوضات داخل مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوًا بشأن نص من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في الحرب، التي استمرت عامين بين إسرائيل و"حماس" وتأييد خطة ترامب.ويسمح المشروع للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.وقالت الدول في بيان مشترك: "تعرب الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، عن دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن قيد النظر حاليًا"، مضيفة أنها تسعى إلى "الاعتماد السريع" لهذا الإجراء.وأشار والتز كذلك إلى أن "مشروع القرار سيمكن الشعب الفلسطيني وليس "حماس" من حكم غزة".وترحب النسخة الروسية "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" لكنها لا تذكر اسم ترامب. كما تدعو فقط الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير يتناول إمكانيات نشر قوة استقرار دولية في غزة، التي مزقتها الحرب.وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في بيان، أنها قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار بديل لخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، موضحة أن المشروع الأمريكي لم يأخذ في الاعتبار الأسس الجوهرية للتسوية، وفي مقدمتها مبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".وأضافت: "للأسف، لم تُراعَ هذه الأحكام في المسودة الأمريكية". وكانت الولايات المتحدة، اقترحت في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول قطاع غزةحكومة غزة تعلن القطاع "منطقة منكوبة" وسط 70 مليون طن من الركام الناتج عن الحرب

