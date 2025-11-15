https://sarabic.ae/20251115/مجلس-الأمن-يصوت-الاثنين-المقبل-على-مشروع-قرار-بشأن-خطة-ترامب-للسلام-في-قطاع-غزة-1107129018.html
مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار بشأن "خطة ترامب للسلام" في قطاع غزة
مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار بشأن "خطة ترامب للسلام" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الاثنين المقبل، على قرار يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T06:37+0000
2025-11-15T06:37+0000
2025-11-15T07:12+0000
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
مجلس الامن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29acb2b501c5e047ec0fcec218e59da5.jpg
وفي الأسبوع الماضي، بدأ الأمريكيون رسميًا مفاوضات داخل مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوًا بشأن نص من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في الحرب، التي استمرت عامين بين إسرائيل و"حماس" وتأييد خطة ترامب.ويسمح المشروع للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.وقالت الدول في بيان مشترك: "تعرب الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، عن دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن قيد النظر حاليًا"، مضيفة أنها تسعى إلى "الاعتماد السريع" لهذا الإجراء.وأشار والتز كذلك إلى أن "مشروع القرار سيمكن الشعب الفلسطيني وليس "حماس" من حكم غزة".وترحب النسخة الروسية "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" لكنها لا تذكر اسم ترامب. كما تدعو فقط الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير يتناول إمكانيات نشر قوة استقرار دولية في غزة، التي مزقتها الحرب.وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في بيان، أنها قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار بديل لخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، موضحة أن المشروع الأمريكي لم يأخذ في الاعتبار الأسس الجوهرية للتسوية، وفي مقدمتها مبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".وأضافت: "للأسف، لم تُراعَ هذه الأحكام في المسودة الأمريكية". وكانت الولايات المتحدة، اقترحت في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.روبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول قطاع غزةحكومة غزة تعلن القطاع "منطقة منكوبة" وسط 70 مليون طن من الركام الناتج عن الحرب
https://sarabic.ae/20251115/إعلام-خطة-أمريكية-لتقسيم-قطاع-غزة-إلى-قسمين-1107127911.html
https://sarabic.ae/20251114/روسيا-تكشف-تفاصيل-مشروع-قرارها-البديل-حول-غزة-في-مجلس-الأمن-1107122778.html
https://sarabic.ae/20251017/بريطانيا-وفرنسا-تعدان-مشروع-قرار-في-مجلس-الأمن-بشأن-إرسال-قوات-دولية-إلى-غزة-1106099831.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745466_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_068648144f1d1316c34cae0671ff41ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, مجلس الامن
قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, مجلس الامن
مجلس الأمن يصوت الاثنين المقبل على مشروع قرار بشأن "خطة ترامب للسلام" في قطاع غزة
06:37 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 07:12 GMT 15.11.2025)
أفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الاثنين المقبل، على قرار يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، بدأ الأمريكيون رسميًا مفاوضات داخل مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوًا بشأن نص من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في الحرب، التي استمرت عامين بين إسرائيل و"حماس" وتأييد خطة ترامب.
ويرحب مشروع القرار، الذي اطلعت إحدى تلك الوسائل، "بإنشاء مجلس السلام" وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة، والتي من المفترض أن يرأسها ترامب نظريًا بولاية تستمر حتى نهاية عام 2027.
ويسمح المشروع للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يشير المشروع إلى "دولة فلسطينية محتملة في المستقبل". ودعت الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا يوم أمس الجمعة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اعتماد مشروع القرار بسرعة.
وقالت الدول في بيان مشترك: "تعرب الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، عن دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن قيد النظر حاليًا"، مضيفة أنها تسعى إلى "الاعتماد السريع" لهذا الإجراء.
وكتب مايك والتز، مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في صحيفة "واشنطن بوست": "أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت إما لاستمرار حكم إرهابيي "حماس" أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعوبها بصراع أبدي"، على حد زعمه.
وأشار والتز كذلك إلى أن "مشروع القرار سيمكن الشعب الفلسطيني وليس "حماس" من حكم غزة".
يأتي البيان المشترك يوم أمس الجمعة، في الوقت الذي وزعت فيه روسيا مشروع قرار على أعضاء المجلس لا يجيز إنشاء "مجلس سلام" أو النشر الفوري لقوة دولية في غزة.
وترحب النسخة الروسية "بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار" لكنها لا تذكر اسم ترامب. كما تدعو فقط الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير يتناول إمكانيات نشر قوة استقرار دولية في غزة، التي مزقتها الحرب.
وبينما بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يدعمون مبادئ "خطة السلام"، أشارت مصادر دبلوماسية إلى وجود تساؤلات حول النص الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بغياب آلية مراقبة من قِبل المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.
وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في بيان، أنها قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار بديل لخطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، موضحة أن المشروع الأمريكي لم يأخذ في الاعتبار الأسس الجوهرية للتسوية، وفي مقدمتها مبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".
وأضافت: "للأسف، لم تُراعَ هذه الأحكام في المسودة الأمريكية".
وكانت الولايات المتحدة، اقترحت في وقت سابق، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي
بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسيين، قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب، للسلام في قطاع غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.