بابا الفاتيكان من بيروت: لبنان رسالة وحدة وسلام للعالم

وقال البابا ليو الرابع عشر: "بتأثر عميق وامتنان كبير، أقف معكم اليوم هنا، في هذه الأرض المباركة، الأرض التي مجدها أنبياء العهد القديم، الذين رأوا في أرزها الشامخ رمزا للنفس البارة التي تزهر تحت نظرة السماء الساهرة، والأرض التي لم ينطفئ فيها صدى الكلمة "لوغوس" (Logos) أبدا، بل استمر، جيلا بعد جيل".وأضاف: "في زمن يبدو فيه العيش معا حلما بعيد المنال، يبقى شعب لبنان، بدياناته المختلفة، مذكرا بقوة بأن الخوف، وانعدام الثقة والأحكام المسبقة ليست لها الكلمة الأخيرة، وأن الوحدة والشركة، والمصالحة والسلام أمر ممكن. إنها رسالة لم تتغير عبر تاريخ هذه الأرض الحبيبة: الشهادة للحقيقة الدائمة بأن المسيحيين والمسلمين والدروز وغيرهم كثيرين، يمكنهم أن يعيشوا معا ويبنوا معا وطنا يتحد بالاحترام والحوار".وجاءت كلمة البابا خلال لقاء مسكوني وحواري بين الأديان اجتمع خلاله برؤساء الطوائف في لبنان وأكثر من 300 مدعو، وتضمن اللقاء ثماني كلمات للرؤساء الروحيين المسيحيين والمسلمين، إلى جانب كلمة البابا ليو، بمشاركة منشدين من جوقات "سيستاما بيروت ترنم"، ودار الأيتام الإسلامية، و"مؤسسة الإمام الصدر".وعقد اللقاء في خيمة بُنيت خصيصا للمناسبة، تضم مسرحا صمم بشكل دائري رمزا للعائلة المتحدة، فيما غرس البابا شجرة زيتون في وسط المكان تعبيرا عن السلام.بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو
ألقى بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، خلال اللقاء المسكوني في ساحة الشهداء بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الاثنين، كلمة توجه فيها إلى الشعب اللبناني، معبرا عن امتنانه وتأثره لوجوده على أرضه ومتمنيا السلام والازدهار للبلاد.
وقال البابا ليو الرابع عشر: "بتأثر عميق وامتنان كبير، أقف معكم اليوم هنا، في هذه الأرض المباركة، الأرض التي مجدها أنبياء العهد القديم، الذين رأوا في أرزها الشامخ رمزا للنفس البارة التي تزهر تحت نظرة السماء الساهرة، والأرض التي لم ينطفئ فيها صدى الكلمة "لوغوس" (Logos) أبدا، بل استمر، جيلا بعد جيل".
وأضاف: "في زمن يبدو فيه العيش معا حلما بعيد المنال، يبقى شعب لبنان، بدياناته المختلفة، مذكرا بقوة بأن الخوف، وانعدام الثقة والأحكام المسبقة ليست لها الكلمة الأخيرة، وأن الوحدة والشركة، والمصالحة والسلام أمر ممكن. إنها رسالة لم تتغير عبر تاريخ هذه الأرض الحبيبة: الشهادة للحقيقة الدائمة بأن المسيحيين والمسلمين والدروز وغيرهم كثيرين، يمكنهم أن يعيشوا معا ويبنوا معا وطنا يتحد بالاحترام والحوار".
وأكد البابا ليون الرابع عشر أنه "كما تمتد جذور الأرز والزيتون عميقا وتنتشر في الأرض، كذلك أيضا ينتشر الشعب اللبناني في العالم، لكنه يبقى متحدا بقوة وطنه الدائمة وتراثه العريق. حضوركم هنا وفي العالم كله يغني الكوكب بإرثكم الذي يرجع إلى آلاف السنين، وهو أيضا دعوة. ففي عالم يزداد ترابطا، أنتم مدعوون إلى أن تكونوا بناة سلام، وأن تواجهوا عدم التسامح، وتتغابوا على العنف، وترفضوا الإقصاء، وتنيروا الطريق نحو العدل والوئام للجميع، بشهادة إيمانكم".
وجاءت كلمة البابا خلال لقاء مسكوني وحواري بين الأديان اجتمع خلاله برؤساء الطوائف في لبنان وأكثر من 300 مدعو، وتضمن اللقاء ثماني كلمات للرؤساء الروحيين المسيحيين والمسلمين، إلى جانب كلمة البابا ليو، بمشاركة منشدين من جوقات "سيستاما بيروت ترنم"، ودار الأيتام الإسلامية، و"مؤسسة الإمام الصدر".
وعقد اللقاء في خيمة بُنيت خصيصا للمناسبة، تضم مسرحا صمم بشكل دائري رمزا للعائلة المتحدة، فيما غرس البابا شجرة زيتون في وسط المكان تعبيرا عن السلام.