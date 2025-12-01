https://sarabic.ae/20251201/بابا-الفاتيكان-من-بيروت-لبنان-رسالة-وحدة-وسلام-للعالم-1107681607.html

بابا الفاتيكان من بيروت: لبنان رسالة وحدة وسلام للعالم

بابا الفاتيكان من بيروت: لبنان رسالة وحدة وسلام للعالم

وقال البابا ليو الرابع عشر: "بتأثر عميق وامتنان كبير، أقف معكم اليوم هنا، في هذه الأرض المباركة، الأرض التي مجدها أنبياء العهد القديم، الذين رأوا في أرزها الشامخ رمزا للنفس البارة التي تزهر تحت نظرة السماء الساهرة، والأرض التي لم ينطفئ فيها صدى الكلمة "لوغوس" (Logos) أبدا، بل استمر، جيلا بعد جيل".وأضاف: "في زمن يبدو فيه العيش معا حلما بعيد المنال، يبقى شعب لبنان، بدياناته المختلفة، مذكرا بقوة بأن الخوف، وانعدام الثقة والأحكام المسبقة ليست لها الكلمة الأخيرة، وأن الوحدة والشركة، والمصالحة والسلام أمر ممكن. إنها رسالة لم تتغير عبر تاريخ هذه الأرض الحبيبة: الشهادة للحقيقة الدائمة بأن المسيحيين والمسلمين والدروز وغيرهم كثيرين، يمكنهم أن يعيشوا معا ويبنوا معا وطنا يتحد بالاحترام والحوار".وجاءت كلمة البابا خلال لقاء مسكوني وحواري بين الأديان اجتمع خلاله برؤساء الطوائف في لبنان وأكثر من 300 مدعو، وتضمن اللقاء ثماني كلمات للرؤساء الروحيين المسيحيين والمسلمين، إلى جانب كلمة البابا ليو، بمشاركة منشدين من جوقات "سيستاما بيروت ترنم"، ودار الأيتام الإسلامية، و"مؤسسة الإمام الصدر".وعقد اللقاء في خيمة بُنيت خصيصا للمناسبة، تضم مسرحا صمم بشكل دائري رمزا للعائلة المتحدة، فيما غرس البابا شجرة زيتون في وسط المكان تعبيرا عن السلام.بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو

