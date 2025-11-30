https://sarabic.ae/20251130/استنفار-أمني-بابا-الفاتيكان-يصل-إلى-لبنان-حاملا-رسالة-سلام-فيديو--1107638037.html
استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو
استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو
سبوتنيك عربي
وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إلى لبنان، اليوم الأحد، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والتهديدات الأمنية المتصاعدة التي تمر بها البلاد. 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T13:42+0000
2025-11-30T13:42+0000
2025-11-30T14:01+0000
بابا الفاتيكان
لبنان
أخبار لبنان
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107637614_0:208:1990:1327_1920x0_80_0_0_395fdc8b1931036f64a847059ffeee21.jpg
وكشفت وكالات عن تفاصيل الزيارة، إذ تجري الاستعدادات في مختلف مناطق العاصمة ومطار رفيق الحريري الدولي لاستقبال البابا، وستقام مراسم رسمية قبل توجهه إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس اللبناني، جوزاف عون.ومن المتوقع أن يمر موكب البابا عبر طريق المطار القديم في الضاحية الجنوبية، ما يتيح له مشاهدة آثار الدمار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية، حاملا رسائل رمزية بشأن الصمود اللبناني.وسيعقد البابا سلسلة لقاءات رسمية ودينية خلال الأيام الأولى من الزيارة، ويقيم يوم الثلاثاء المقبل صلاة على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تتبعها قداس مفتوح يُتوقع أن يحضره أكثر من 100 ألف شخص على الواجهة البحرية.وكثّفت السلطات اللبنانية استعداداتها لضمان تنظيم الفعاليات بكفاءة، نظرا للرمزية الكبيرة والدعم المعنوي الذي تمنحه الزيارة للبنانيين في ظل الظروف الصعبة.وكان الفاتيكان أعلن أن البابا ليو الرابع عشر، سيتوجه إلى تركيا ولبنان أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في أول جولة خارجية له.وزار ليو تركيا في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، ثم يتجه إلى لبنان اليوم الأحد إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث من المتوقع أن يتحدث عن أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، ويدعو إلى السلام في جميع أنحاء المنطقة، وفق ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للفاتيكان.
https://sarabic.ae/20250604/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-البابا-ليون-الرابع-عشر-1101317897.html
https://sarabic.ae/20251129/حزب-الله-يوجه-رسالة-إلى-بابا-الفاتيكان-قبيل-وصوله-إلى-لبنان-1107614525.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107637614_133:0:1902:1327_1920x0_80_0_0_418a7c211f4929a62ccdcbf107f442ca.jpg
بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر يصل إلى لبنان
سبوتنيك عربي
بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر يصل إلى لبنان
2025-11-30T13:42+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بابا الفاتيكان, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي
بابا الفاتيكان, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي
استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو
13:42 GMT 30.11.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 30.11.2025)
يتبع
وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إلى لبنان، اليوم الأحد، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والتهديدات الأمنية المتصاعدة التي تمر بها البلاد.
وكشفت وكالات عن تفاصيل الزيارة، إذ تجري الاستعدادات في مختلف مناطق العاصمة ومطار رفيق الحريري الدولي لاستقبال البابا، وستقام مراسم رسمية قبل توجهه إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس اللبناني، جوزاف عون.
ومن المتوقع أن يمر موكب البابا عبر طريق المطار القديم في الضاحية الجنوبية، ما يتيح له مشاهدة آثار الدمار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية، حاملا رسائل رمزية بشأن الصمود اللبناني.
وسيعقد البابا سلسلة لقاءات رسمية ودينية خلال الأيام الأولى من الزيارة، ويقيم يوم الثلاثاء المقبل صلاة على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تتبعها قداس مفتوح يُتوقع أن يحضره أكثر من 100 ألف شخص على الواجهة البحرية.
وكثّفت السلطات اللبنانية استعداداتها لضمان تنظيم الفعاليات بكفاءة، نظرا للرمزية الكبيرة والدعم المعنوي الذي تمنحه الزيارة للبنانيين في ظل الظروف الصعبة.
وكان الفاتيكان أعلن أن البابا ليو الرابع عشر، سيتوجه إلى تركيا ولبنان أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في أول جولة خارجية له.
وزار ليو تركيا في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، ثم يتجه إلى لبنان اليوم الأحد إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث من المتوقع أن يتحدث عن أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، ويدعو إلى السلام في جميع أنحاء المنطقة، وفق ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للفاتيكان
.