استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو

استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو

وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إلى لبنان، اليوم الأحد، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والتهديدات الأمنية المتصاعدة التي تمر بها البلاد. 30.11.2025, سبوتنيك عربي

وكشفت وكالات عن تفاصيل الزيارة، إذ تجري الاستعدادات في مختلف مناطق العاصمة ومطار رفيق الحريري الدولي لاستقبال البابا، وستقام مراسم رسمية قبل توجهه إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس اللبناني، جوزاف عون.ومن المتوقع أن يمر موكب البابا عبر طريق المطار القديم في الضاحية الجنوبية، ما يتيح له مشاهدة آثار الدمار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية، حاملا رسائل رمزية بشأن الصمود اللبناني.وسيعقد البابا سلسلة لقاءات رسمية ودينية خلال الأيام الأولى من الزيارة، ويقيم يوم الثلاثاء المقبل صلاة على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تتبعها قداس مفتوح يُتوقع أن يحضره أكثر من 100 ألف شخص على الواجهة البحرية.وكثّفت السلطات اللبنانية استعداداتها لضمان تنظيم الفعاليات بكفاءة، نظرا للرمزية الكبيرة والدعم المعنوي الذي تمنحه الزيارة للبنانيين في ظل الظروف الصعبة.وكان الفاتيكان أعلن أن البابا ليو الرابع عشر، سيتوجه إلى تركيا ولبنان أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في أول جولة خارجية له.وزار ليو تركيا في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، ثم يتجه إلى لبنان اليوم الأحد إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث من المتوقع أن يتحدث عن أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، ويدعو إلى السلام في جميع أنحاء المنطقة، وفق ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للفاتيكان.

