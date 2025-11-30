عربي
استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/استنفار-أمني-بابا-الفاتيكان-يصل-إلى-لبنان-حاملا-رسالة-سلام-فيديو--1107638037.html
استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو
استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو
سبوتنيك عربي
وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إلى لبنان، اليوم الأحد، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والتهديدات الأمنية المتصاعدة التي تمر بها البلاد. 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T13:42+0000
2025-11-30T14:01+0000
بابا الفاتيكان
لبنان
أخبار لبنان
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107637614_0:208:1990:1327_1920x0_80_0_0_395fdc8b1931036f64a847059ffeee21.jpg
وكشفت وكالات عن تفاصيل الزيارة، إذ تجري الاستعدادات في مختلف مناطق العاصمة ومطار رفيق الحريري الدولي لاستقبال البابا، وستقام مراسم رسمية قبل توجهه إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس اللبناني، جوزاف عون.ومن المتوقع أن يمر موكب البابا عبر طريق المطار القديم في الضاحية الجنوبية، ما يتيح له مشاهدة آثار الدمار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية، حاملا رسائل رمزية بشأن الصمود اللبناني.وسيعقد البابا سلسلة لقاءات رسمية ودينية خلال الأيام الأولى من الزيارة، ويقيم يوم الثلاثاء المقبل صلاة على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تتبعها قداس مفتوح يُتوقع أن يحضره أكثر من 100 ألف شخص على الواجهة البحرية.وكثّفت السلطات اللبنانية استعداداتها لضمان تنظيم الفعاليات بكفاءة، نظرا للرمزية الكبيرة والدعم المعنوي الذي تمنحه الزيارة للبنانيين في ظل الظروف الصعبة.وكان الفاتيكان أعلن أن البابا ليو الرابع عشر، سيتوجه إلى تركيا ولبنان أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في أول جولة خارجية له.وزار ليو تركيا في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، ثم يتجه إلى لبنان اليوم الأحد إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث من المتوقع أن يتحدث عن أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، ويدعو إلى السلام في جميع أنحاء المنطقة، وفق ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للفاتيكان.
https://sarabic.ae/20250604/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-البابا-ليون-الرابع-عشر-1101317897.html
https://sarabic.ae/20251129/حزب-الله-يوجه-رسالة-إلى-بابا-الفاتيكان-قبيل-وصوله-إلى-لبنان-1107614525.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر يصل إلى لبنان
سبوتنيك عربي
بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر يصل إلى لبنان
2025-11-30T13:42+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107637614_133:0:1902:1327_1920x0_80_0_0_418a7c211f4929a62ccdcbf107f442ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بابا الفاتيكان, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي
بابا الفاتيكان, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي

استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو

13:42 GMT 30.11.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 30.11.2025)
© AP Photo / Dilara Senkayaبابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Dilara Senkaya
تابعنا عبر
يتبع
وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، إلى لبنان، اليوم الأحد، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والتهديدات الأمنية المتصاعدة التي تمر بها البلاد.
وكشفت وكالات عن تفاصيل الزيارة، إذ تجري الاستعدادات في مختلف مناطق العاصمة ومطار رفيق الحريري الدولي لاستقبال البابا، وستقام مراسم رسمية قبل توجهه إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس اللبناني، جوزاف عون.
© Ruptly
ومن المتوقع أن يمر موكب البابا عبر طريق المطار القديم في الضاحية الجنوبية، ما يتيح له مشاهدة آثار الدمار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية، حاملا رسائل رمزية بشأن الصمود اللبناني.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري اتصالا هاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع البابا ليون الرابع عشر
4 يونيو, 16:59 GMT
وسيعقد البابا سلسلة لقاءات رسمية ودينية خلال الأيام الأولى من الزيارة، ويقيم يوم الثلاثاء المقبل صلاة على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تتبعها قداس مفتوح يُتوقع أن يحضره أكثر من 100 ألف شخص على الواجهة البحرية.
وكثّفت السلطات اللبنانية استعداداتها لضمان تنظيم الفعاليات بكفاءة، نظرا للرمزية الكبيرة والدعم المعنوي الذي تمنحه الزيارة للبنانيين في ظل الظروف الصعبة.
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
"حزب الله" يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان قبيل وصوله إلى لبنان
أمس, 11:40 GMT
وكان الفاتيكان أعلن أن البابا ليو الرابع عشر، سيتوجه إلى تركيا ولبنان أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في أول جولة خارجية له.
وزار ليو تركيا في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، ثم يتجه إلى لبنان اليوم الأحد إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث من المتوقع أن يتحدث عن أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط، ويدعو إلى السلام في جميع أنحاء المنطقة، وفق ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للفاتيكان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала