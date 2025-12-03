https://sarabic.ae/20251203/لبنان-يكلف-السفير-سيمون-كرم-بتمثيله-في-لجنة-الإشراف-على-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1107762169.html
لبنان يكلف السفير سيمون كرم بتمثيله في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار مع إسرائيل
قرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل. 03.12.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092815695_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_810cd4e2b30f8b41f87e3de49ac29399.jpg
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن "قرار المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار يأتي تجاوبا مع مساعي واشنطن التي ترأس اللجنة التقنية العسكرية"، مشيرة إلى أن السفير كرم سيترأس الوفد اللبناني خلال اجتماع اللجنة التقنية العسكرية للبنان "الميكانيزم"، اليوم في الناقورة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
لبنان يكلف السفير سيمون كرم بتمثيله في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار مع إسرائيل
قرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن "قرار المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار يأتي تجاوبا مع مساعي واشنطن التي ترأس اللجنة التقنية العسكرية"، مشيرة إلى أن السفير كرم سيترأس الوفد اللبناني خلال اجتماع اللجنة التقنية العسكرية للبنان "الميكانيزم"، اليوم في الناقورة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.