الأمم المتحدة تبدأ أكبر خفض لقوات الـ"يونيفيل" في لبنان منذ سنوات
الأمم المتحدة تبدأ أكبر خفض لقوات الـ"يونيفيل" في لبنان منذ سنوات
في تحوّل لافت على صعيد وجودها العسكري في الجنوب اللبناني، شرعت الأمم المتحدة في تنفيذ أكبر عملية خفض لقوات الـ"يونيفيل" منذ سنوات، مقتطعةً ربع قوامها دفعة... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال المتحدثة باسم البعثة "كانديس أربيل"، في تصريحات لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إن "التخفيض يأتي نتيجة تقليص الميزانية المرصودة لليونيفيل"، مشيرة إلى أن عملية خفض العدد بدأت بالفعل، وأن استكمالها متوقع في مطلع عام 2026.ووفق بيانات الأمم المتحدة التي نقلتها الصحيفة، بلغ عدد أفراد القوة نحو 9.9 آلاف عنصر حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعدما كان قوامها يصل إلى 10.5 آلاف عنصر في الفترة السابقة.وأضافت أربيل أن "القوة لم تسجل خلال العام الماضي أي تحركات عسكرية لـ"حزب الله" أو لأي مجموعات مسلحة غير حكومية داخل منطقة انتشارها"، مؤكدة عدم ملاحظة إعادة بناء مواقع عسكرية أو إدخال أسلحة غير مصرّح بها.وكشفت قيادة الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عن "مخاوف متصاعدة من إمكانية تسريب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) معلومات عسكرية واستخبارية حساسة إلى حزب الله".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ضباط كبار، قولهم إن "التفويض الممنوح لجنود اليونيفيل يتيح لهم الوصول إلى مناطق نشاط القوات الإسرائيلية على الخط الأزرق، بما في ذلك تصوير وتوثيق التحركات والمواقع العسكرية، ما يثير قلقاً جدياً من انتقال هذه المواد إلى حزب الله لاستخدامها في جمع معلومات استخبارية وتخطيط عمليات ضد إسرائيل".واعتبر الضباط أن "انتشار هذه القوات في جنوب لبنان يشكل عائقاً وقوة مزعزعة لا تسهم في نزع سلاح الحزب".وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى في تصريحات للإذاعة: "لا نرى أي فائدة من وجود اليونيفيل على الإطلاق، بل إنها جهة معرقلة ولا تقدم أي مساهمة فعلية في الأمن أو في نزع سلاح حزب الله".وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية مكثفة على الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار 1701 ونزع سلاح "حزب الله" جنوب نهر الليطاني.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
الأمم المتحدة تبدأ أكبر خفض لقوات الـ"يونيفيل" في لبنان منذ سنوات

08:44 GMT 02.12.2025
اليونيفيل لـ"سبوتنيك": التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا
اليونيفيل لـسبوتنيك: التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
في تحوّل لافت على صعيد وجودها العسكري في الجنوب اللبناني، شرعت الأمم المتحدة في تنفيذ أكبر عملية خفض لقوات الـ"يونيفيل" منذ سنوات، مقتطعةً ربع قوامها دفعة واحدة.
وقال المتحدثة باسم البعثة "كانديس أربيل"، في تصريحات لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إن "التخفيض يأتي نتيجة تقليص الميزانية المرصودة لليونيفيل"، مشيرة إلى أن عملية خفض العدد بدأت بالفعل، وأن استكمالها متوقع في مطلع عام 2026.
ووفق بيانات الأمم المتحدة التي نقلتها الصحيفة، بلغ عدد أفراد القوة نحو 9.9 آلاف عنصر حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعدما كان قوامها يصل إلى 10.5 آلاف عنصر في الفترة السابقة.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
"يونيفيل" في الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان: الجيش اللبناني شريك أساسي في تعزيز الاستقرار
22 نوفمبر, 08:32 GMT
22 نوفمبر, 08:32 GMT
وأضافت أربيل أن "القوة لم تسجل خلال العام الماضي أي تحركات عسكرية لـ"حزب الله" أو لأي مجموعات مسلحة غير حكومية داخل منطقة انتشارها"، مؤكدة عدم ملاحظة إعادة بناء مواقع عسكرية أو إدخال أسلحة غير مصرّح بها.
وكشفت قيادة الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عن "مخاوف متصاعدة من إمكانية تسريب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) معلومات عسكرية واستخبارية حساسة إلى حزب الله".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ضباط كبار، قولهم إن "التفويض الممنوح لجنود اليونيفيل يتيح لهم الوصول إلى مناطق نشاط القوات الإسرائيلية على الخط الأزرق، بما في ذلك تصوير وتوثيق التحركات والمواقع العسكرية، ما يثير قلقاً جدياً من انتقال هذه المواد إلى حزب الله لاستخدامها في جمع معلومات استخبارية وتخطيط عمليات ضد إسرائيل".
واعتبر الضباط أن "انتشار هذه القوات في جنوب لبنان يشكل عائقاً وقوة مزعزعة لا تسهم في نزع سلاح الحزب".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
اليونيفيل لـ"سبوتنيك": سنقدم تقريرا غدا لمجلس الأمن حول خروقات إسرائيل في لبنان
19 نوفمبر, 08:32 GMT
19 نوفمبر, 08:32 GMT
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى في تصريحات للإذاعة: "لا نرى أي فائدة من وجود اليونيفيل على الإطلاق، بل إنها جهة معرقلة ولا تقدم أي مساهمة فعلية في الأمن أو في نزع سلاح حزب الله".
وأضاف المسؤول العسكري: "انتشار اليونيفيل في جنوب لبنان يعرقل عملنا بشكل مباشر، ونحن قلقون جداً من تسرب صور ومعلومات عن أنشطة قواتنا إلى "حزب الله"... كلما أسرعت اليونيفيل في مغادرة المنطقة وإنهاء مهمتها كان ذلك أفضل للجميع".
وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية مكثفة على الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار 1701 ونزع سلاح "حزب الله" جنوب نهر الليطاني.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
