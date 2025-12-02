https://sarabic.ae/20251202/الأمم-المتحدة-تبدأ-أكبر-خفض-لقوات-الـيونيفيل-في-لبنان-منذ-سنوات-1107700712.html

الأمم المتحدة تبدأ أكبر خفض لقوات الـ"يونيفيل" في لبنان منذ سنوات

الأمم المتحدة تبدأ أكبر خفض لقوات الـ"يونيفيل" في لبنان منذ سنوات

سبوتنيك عربي

في تحوّل لافت على صعيد وجودها العسكري في الجنوب اللبناني، شرعت الأمم المتحدة في تنفيذ أكبر عملية خفض لقوات الـ"يونيفيل" منذ سنوات، مقتطعةً ربع قوامها دفعة... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T08:44+0000

2025-12-02T08:44+0000

2025-12-02T08:44+0000

اليونيفيل

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106360770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e332929e81d17ae3c97eb4c3e1a3da6b.jpg

وقال المتحدثة باسم البعثة "كانديس أربيل"، في تصريحات لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إن "التخفيض يأتي نتيجة تقليص الميزانية المرصودة لليونيفيل"، مشيرة إلى أن عملية خفض العدد بدأت بالفعل، وأن استكمالها متوقع في مطلع عام 2026.ووفق بيانات الأمم المتحدة التي نقلتها الصحيفة، بلغ عدد أفراد القوة نحو 9.9 آلاف عنصر حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعدما كان قوامها يصل إلى 10.5 آلاف عنصر في الفترة السابقة.وأضافت أربيل أن "القوة لم تسجل خلال العام الماضي أي تحركات عسكرية لـ"حزب الله" أو لأي مجموعات مسلحة غير حكومية داخل منطقة انتشارها"، مؤكدة عدم ملاحظة إعادة بناء مواقع عسكرية أو إدخال أسلحة غير مصرّح بها.وكشفت قيادة الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عن "مخاوف متصاعدة من إمكانية تسريب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) معلومات عسكرية واستخبارية حساسة إلى حزب الله".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ضباط كبار، قولهم إن "التفويض الممنوح لجنود اليونيفيل يتيح لهم الوصول إلى مناطق نشاط القوات الإسرائيلية على الخط الأزرق، بما في ذلك تصوير وتوثيق التحركات والمواقع العسكرية، ما يثير قلقاً جدياً من انتقال هذه المواد إلى حزب الله لاستخدامها في جمع معلومات استخبارية وتخطيط عمليات ضد إسرائيل".واعتبر الضباط أن "انتشار هذه القوات في جنوب لبنان يشكل عائقاً وقوة مزعزعة لا تسهم في نزع سلاح الحزب".وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى في تصريحات للإذاعة: "لا نرى أي فائدة من وجود اليونيفيل على الإطلاق، بل إنها جهة معرقلة ولا تقدم أي مساهمة فعلية في الأمن أو في نزع سلاح حزب الله".وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط أمريكية وإسرائيلية مكثفة على الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار 1701 ونزع سلاح "حزب الله" جنوب نهر الليطاني.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251122/يونيفيل-في-الذكرى-الـ82-لاستقلال-لبنان-الجيش-اللبناني-شريك-أساسي-في-تعزيز-الاستقرار-1107390454.html

https://sarabic.ae/20251119/اليونيفيل-لـسبوتنيك-سنقدم-تقريرا-غدا-لمجلس-الأمن-حول-خروقات-إسرائيل-في-لبنان-1107275353.html

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اليونيفيل, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم