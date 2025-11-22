"يونيفيل" في الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان: الجيش اللبناني شريك أساسي في تعزيز الاستقرار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251122/يونيفيل-في-الذكرى-الـ82-لاستقلال-لبنان-الجيش-اللبناني-شريك-أساسي-في-تعزيز-الاستقرار-1107390454.html
"يونيفيل" في الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان: الجيش اللبناني شريك أساسي في تعزيز الاستقرار
"يونيفيل" في الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان: الجيش اللبناني شريك أساسي في تعزيز الاستقرار
سبوتنيك عربي
صرح رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اللواء ديوداتو أباغنارا، اليوم السبت، بأن "إعادة انتشار الجيش اللبناني أساسية لاستقرار البلاد"، وذلك في... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T08:32+0000
2025-11-22T08:32+0000
اليونيفيل
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080558960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2482ced52b75588738059b1b186e2c39.jpg
وكتب أباغنارا عبر منصة "إكس": "في عيد استقلال لبنان الـ82، ما تزال "يونيفيل" ملتزمة بدعم الجيش اللبناني، شريكنا الوثيق في تعزيز الاستقرار في الجنوب. إن إعادة انتشاره الكامل في جنوب لبنان ضرورية لبسط سلطة الدولة".وأضاف أن "الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه أمر محوري للتقدم في تنفيذ القرار 1701، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم".‌وتابع أنه "خلال الأسبوع الماضي، التقى حفظة السلام في المقر العام لـ"يونيفيل" لإحياء هذه المناسبة الوطنية، مجدّدين دعمهم للبنان واستقراره وسيادته".وتنتشر قوات "يونيفيل"، منذ عام 1978، للفصل بين إسرائيل ولبنان، ويبلغ قوامها نحو 10 آلاف جندي من نحو 50 دولة، وفي أغسطس/ آب 2025، صوّت مجلس الأمن الدولي على إنهاء مهمة "يونيفيل" في عام 2027.ولطالما جادلت إسرائيل بأن قوة المراقبة "فشلت" في مهمتها، و"لم تفعل شيئا يُذكر لمنع "حزب الله" اللبناني من تعزيز قواته قرب الحدود الإسرائيلية على مدى عقود"، وفق تعبيرها.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه أمريكا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي أوقف صراعا اندلع عندما بدأ "حزب الله" اللبناني بشن هجمات شبه يومية على شمال إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد يوم من هجوم حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل، طُلب من "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، بينما انتشرت قوات "يونيفيل" هناك إلى جانب الجيش اللبناني، جزئيا للمساعدة في تفكيك البنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني.وأبقت إسرائيل قواتها في 5 مواقع تعتبرها استراتيجية، وواصلت شن غارات منتظمة على ما تقول إنها أهداف لـ"حزب الله" اللبناني تنتهك الهدنة.
https://sarabic.ae/20251119/اليونيفيل-لـسبوتنيك-سنقدم-تقريرا-غدا-لمجلس-الأمن-حول-خروقات-إسرائيل-في-لبنان-1107275353.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080558960_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_090b7ccc44a5aa5ed44585c2ee2fb56f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي
اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي

"يونيفيل" في الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان: الجيش اللبناني شريك أساسي في تعزيز الاستقرار

08:32 GMT 22.11.2025
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
صرح رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اللواء ديوداتو أباغنارا، اليوم السبت، بأن "إعادة انتشار الجيش اللبناني أساسية لاستقرار البلاد"، وذلك في منشور له بمناسبة عيد استقلال لبنان الـ82.
وكتب أباغنارا عبر منصة "إكس": "في عيد استقلال لبنان الـ82، ما تزال "يونيفيل" ملتزمة بدعم الجيش اللبناني، شريكنا الوثيق في تعزيز الاستقرار في الجنوب. إن إعادة انتشاره الكامل في جنوب لبنان ضرورية لبسط سلطة الدولة".
وأضاف أن "الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه أمر محوري للتقدم في تنفيذ القرار 1701، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم".
‌وتابع أنه "خلال الأسبوع الماضي، التقى حفظة السلام في المقر العام لـ"يونيفيل" لإحياء هذه المناسبة الوطنية، مجدّدين دعمهم للبنان واستقراره وسيادته".
وتنتشر قوات "يونيفيل"، منذ عام 1978، للفصل بين إسرائيل ولبنان، ويبلغ قوامها نحو 10 آلاف جندي من نحو 50 دولة، وفي أغسطس/ آب 2025، صوّت مجلس الأمن الدولي على إنهاء مهمة "يونيفيل" في عام 2027.
ولطالما جادلت إسرائيل بأن قوة المراقبة "فشلت" في مهمتها، و"لم تفعل شيئا يُذكر لمنع "حزب الله" اللبناني من تعزيز قواته قرب الحدود الإسرائيلية على مدى عقود"، وفق تعبيرها.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
اليونيفيل لـ"سبوتنيك": سنقدم تقريرا غدا لمجلس الأمن حول خروقات إسرائيل في لبنان
19 نوفمبر, 08:32 GMT
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه أمريكا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي أوقف صراعا اندلع عندما بدأ "حزب الله" اللبناني بشن هجمات شبه يومية على شمال إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد يوم من هجوم حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل، طُلب من "حزب الله" اللبناني وإسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، بينما انتشرت قوات "يونيفيل" هناك إلى جانب الجيش اللبناني، جزئيا للمساعدة في تفكيك البنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني.
وأبقت إسرائيل قواتها في 5 مواقع تعتبرها استراتيجية، وواصلت شن غارات منتظمة على ما تقول إنها أهداف لـ"حزب الله" اللبناني تنتهك الهدنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала