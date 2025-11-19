عربي
اليونيفيل لـ"سبوتنيك": سنقدم تقريرا غدا لمجلس الأمن حول خروقات إسرائيل في لبنان
اليونيفيل لـ"سبوتنيك": سنقدم تقريرا غدا لمجلس الأمن حول خروقات إسرائيل في لبنان
أعلن المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، داني غفري، أن تقريراً شاملاً سيُرفع غداً الخميس إلى مجلس الأمن الدولي يوثّق جميع الانتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأوضح غفري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن التقرير، الذي يُعدّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بناءً على بيانات اليونيفيل، "سيتناول كافة الخروقات المرصودة في منطقة عمليات القوة، ومنها مخابئ الأسلحة التي تم اكتشافها داخل نطاق عمل اليونيفيل، والانتهاكات الجوية الإسرائيلية المستمرة، وحوادث إطلاق النار على قوات حفظ السلام الدولية أو أي استهداف مباشر لها".
وأكد المتحدث، أن "هذا التقرير الدوري يأتي تنفيذاً لمتطلبات القرار 1701 والقرارات اللاحقة التي تُلزم الأمين العام بإطلاع مجلس الأمن بانتظام على مدى الالتزام بهذا القرار".
وكشف أن "قوات اليونيفيل رصدت منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بلبنان أكثر من 7300 انتهاك جوي إسرائيلي، وما يزيد عن 2400 نشاط للجيش الإسرائيلي شمالي الخط الأزرق".
وقال متحدث اليونيفيل، إنه ""ي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أجرت قوة حفظة السلام التابعون لليونيفيل بمسح جغرافي لجدار خرساني يقوم الجيش الإسرائيلي ببنائه، جنوب غربي بلدة يارون تحديدا في جنوب لبنان، وأكد هذا المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، ثم في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري رصدت قوات حفظ السلام أيضا أعمال بناء جدار أخر في منطقة يارون لكن هذه المرة جنوب شرقي يرون، حيث لاحظنا أيضا أن هذا الخرق يتجاوز الخط الأزرق وسوف نقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي بذلك".
وأشار إلى أنه "يجب على الجيش الإسرائيلي عدم القيام بأي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف حفظة السلام أو تجري بالقرب منهم".
وصرحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في وقت سابق، بأن دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه قواتها، قرب موقع أنشأته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضحت "اليونيفيل" في بيان لها: "أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بعد نحو 5 أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام، واضطروا للاحتماء في المنطقة".
وأضافت "اليونيفيل" أن جنودها "تواصلوا عبر قنوات الارتباط، وطلبوا من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار، وقد تمكنت الدورية من الانسحاب بأمان بعد نحو 30 دقيقة، عقب تراجع الدبابة الإسرائيلية إلى داخل موقعها"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.
وأكدت، في بيانها، أن "الحادث يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن 1701"، مجددة مناشدتها الجيش الإسرائيلي وقف أي أفعال عدائية أو إطلاق نار يستهدف قواتها أو يجري بالقرب منها، وأشارت إلى أن "هذه القوات تعمل على دعم جهود إعادة الهدوء، الذي تقول كل من إسرائيل ولبنان إنهما يسعيان إليه".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
