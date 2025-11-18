https://sarabic.ae/20251118/الرئيس-اللبناني-حزب-الله-بشقه-العسكري-انتهى-1107230413.html

الرئيس اللبناني: "حزب الله" بشقه العسكري انتهى

أعلن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، "انتهاء الدور العسكري لحزب الله اللبناني"، مشيرا إلى أن الحزب نفسه يدرك تلك النهاية ولكنه يسعى حاليا... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

وأكد عون، خلال تصريحاته مع وفد وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة سيباستيان جوركا، نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب، على عدم وجود خيار أمام الدولة اللبنانية سوى التفاوض، مشددا على ضرورة حسم هوية لبنان.وقال: "حزب الله يدرك أنه انتهى، وهم يدركون هذا الواقع وهذه النتيجة، لكنه يحرص على نهاية مشرفة ومخرج لائق وهذا تماماً ما نسعى إلى إنجازه، بعيداً من الصخب السياسيّ والشعبوي الذي يجتاح البلد على عتبة الانتخابات النيابيّة المقبلة".وأضاف: "لا خيار أمامنا سوى التفاوض وإما أن نكون دولة أو لا نكون"، مشددا على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة على الأراضي اللبنانية.كما شدد على أنه "يجب أن يتم إلزام تل أبيب بتطبيق القرار 1701 الخاص بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي".وأشار عون إلى أن "تطبيق تلك المطالب سوف يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية، وبالتالي تفعيل الخطة التي تم وضعها من قبل قيادة الجيش اللبناني لتطبيق قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "الجميع أمام اعتداء خطير بالهجوم على الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل"، مشددا على ضرورة التصدي له بكل الوسائل.وقال نعيم قاسم، في كلمة له، إن "الدولة بأركانها مسؤولة عن وضع برامج لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، موضحا أن "الانتشار الذي يحصل في منطقة جنوب الليطاني رغم العدوان تنازل".وأضاف أن "الحكومة تخطئ إذا سلكت طريق التنازلات لإنهاء العدوان الإسرائيلي"، مؤكدا أن "الموافقة على التفاوض مع إسرائيل وإقرار بنود ورقة توم براك تعد تنازلا".وصرحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في وقت سابق، بأن دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه قواتها، قرب موقع أنشأته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.وأوضحت "يونيفيل" في بيان لها: "أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بعد نحو 5 أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام، واضطروا للاحتماء في المنطقة".وأضافت "يونيفيل" أن جنودها "تواصلوا عبر قنوات الارتباط، وطلبوا من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار، وقد تمكنت الدورية من الانسحاب بأمان بعد نحو 30 دقيقة، عقب تراجع الدبابة الإسرائيلية إلى داخل موقعها"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.وأكدت "يونيفيل"، في بيانها، أن "الحادث يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن 1701"، مجددة مناشدتها الجيش الإسرائيلي وقف أي أفعال عدائية أو إطلاق نار يستهدف قواتها أو يجري بالقرب منها، وأشارت إلى أن "هذه القوات تعمل على دعم جهود إعادة الهدوء، الذي تقول كل من إسرائيل ولبنان إنهما يسعيان إليه".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم