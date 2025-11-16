https://sarabic.ae/20251116/حادث-ميداني-جنوبي-لبنان-إسرائيل-توضح-ملابسات-إطلاق-النار-على-قوات-اليونيفيل-1107163165.html

حادث ميداني جنوبي لبنان... إسرائيل توضح ملابسات إطلاق النار على قوات "اليونيفيل"

حادث ميداني جنوبي لبنان... إسرائيل توضح ملابسات إطلاق النار على قوات "اليونيفيل"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت، في وقت سابق اليوم، شخصين "مشتبه بهما" في محيط بلدة الحمامص جنوبي لبنان، قبل أن تقوم بإطلاق نار تحذيري لإبعادهما، دون وقوع... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-16T14:32+0000

2025-11-16T14:32+0000

2025-11-16T14:32+0000

اليونيفيل

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104278/36/1042783670_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_561cae9d5b336c2b2048845a2949dee2.jpg

وأوضح الجيش، في بيان له، أنه وبعد التحقق من الحادث، تبيّن أن الشخصين هما جنديان تابعان لقوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، كانا في مهمة دورية ميدانية في المنطقة. ووفق البيان، فإن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تصنيفهما عن طريق الخطأ كمشتبه بهما.وأكد أن إطلاق النار لم يكن موجّهًا بشكل متعمد نحو قوات اليونيفيل، مشيرًا إلى أن تحقيقًا فوريًا جرى فتحه بشأن الحادث عبر قنوات التنسيق العسكرية المعتمدة مع البعثة الدولية.وشدد البيان على أن القوات الإسرائيلية ستواصل نشاطها الميداني "لإزالة أي تهديد يستهدف إسرائيل"، مع التأكيد على استمرار قنوات التنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.وصرحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في وقت سابق اليوم، بأن دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت، صباح اليوم الأحد، النار باتجاه قواتها، قرب موقع أنشأته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.وأوضحت "يونيفيل" في بيان لها: "أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد نحو 5 أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام، واضطروا للاحتماء في المنطقة".وأضافت "يونيفيل" أن جنودها "تواصلوا عبر قنوات الارتباط، وطلبوا من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار، وقد تمكنت الدورية من الانسحاب بأمان بعد نحو 30 دقيقة، عقب تراجع الدبابة الإسرائيلية إلى داخل موقعها"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.وأكدت "يونيفيل"، في بيانها، أن "الحادث يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن 1701"، مجددة مناشدتها الجيش الإسرائيلي وقف أي أفعال عدائية أو إطلاق نار يستهدف قواتها أو يجري بالقرب منها، وأشارت إلى أن "هذه القوات تعمل على دعم جهود إعادة الهدوء، الذي تقول كل من إسرائيل ولبنان إنهما يسعيان إليه".وكانت "يونيفيل" أعلنت في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، رصد قواتها عددًا من الغارات الجوية الإسرائيلية في طير دبا والطيبة وعيتا الجبل، ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان.وقالت الـ"يونيفيل" في بيان: "تُشكل هذه الغارات الجوية انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتأتي في الوقت الذي تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها في منطقة جنوب الليطاني. إن أي عمل عسكري، وخاصة على هذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوّض التقدّم المحرز نحو حل سياسي ودبلوماسي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251116/الجيش-اللبناني-نعمل-بالتنسيق-مع-الدول-الصديقة-لوضع-حد-للانتهاكات-والخروق-الإسرائيلية-1107161750.html

https://sarabic.ae/20251114/يونيفيل-جدار-إسرائيلي-يتجاوز-الخط-الأزرق-ويحجب-أكثر-من-4-آلاف-متر-مربع-من-الأراضي-اللبنانية-1107111660.html

https://sarabic.ae/20251112/غوتيريش-اليونيفيل-ستدعم-جهود-انتشار-الجيش-اللبناني-جنوب-نهر-الليطاني--1107044941.html

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اليونيفيل, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي