حادث ميداني جنوبي لبنان... إسرائيل توضح ملابسات إطلاق النار على قوات "اليونيفيل"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251116/حادث-ميداني-جنوبي-لبنان-إسرائيل-توضح-ملابسات-إطلاق-النار-على-قوات-اليونيفيل-1107163165.html
حادث ميداني جنوبي لبنان... إسرائيل توضح ملابسات إطلاق النار على قوات "اليونيفيل"
حادث ميداني جنوبي لبنان... إسرائيل توضح ملابسات إطلاق النار على قوات "اليونيفيل"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت، في وقت سابق اليوم، شخصين "مشتبه بهما" في محيط بلدة الحمامص جنوبي لبنان، قبل أن تقوم بإطلاق نار تحذيري لإبعادهما، دون وقوع... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T14:32+0000
2025-11-16T14:32+0000
اليونيفيل
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104278/36/1042783670_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_561cae9d5b336c2b2048845a2949dee2.jpg
وأوضح الجيش، في بيان له، أنه وبعد التحقق من الحادث، تبيّن أن الشخصين هما جنديان تابعان لقوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، كانا في مهمة دورية ميدانية في المنطقة. ووفق البيان، فإن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تصنيفهما عن طريق الخطأ كمشتبه بهما.وأكد أن إطلاق النار لم يكن موجّهًا بشكل متعمد نحو قوات اليونيفيل، مشيرًا إلى أن تحقيقًا فوريًا جرى فتحه بشأن الحادث عبر قنوات التنسيق العسكرية المعتمدة مع البعثة الدولية.وشدد البيان على أن القوات الإسرائيلية ستواصل نشاطها الميداني "لإزالة أي تهديد يستهدف إسرائيل"، مع التأكيد على استمرار قنوات التنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.وصرحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في وقت سابق اليوم، بأن دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت، صباح اليوم الأحد، النار باتجاه قواتها، قرب موقع أنشأته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.وأوضحت "يونيفيل" في بيان لها: "أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد نحو 5 أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام، واضطروا للاحتماء في المنطقة".وأضافت "يونيفيل" أن جنودها "تواصلوا عبر قنوات الارتباط، وطلبوا من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار، وقد تمكنت الدورية من الانسحاب بأمان بعد نحو 30 دقيقة، عقب تراجع الدبابة الإسرائيلية إلى داخل موقعها"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.وأكدت "يونيفيل"، في بيانها، أن "الحادث يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن 1701"، مجددة مناشدتها الجيش الإسرائيلي وقف أي أفعال عدائية أو إطلاق نار يستهدف قواتها أو يجري بالقرب منها، وأشارت إلى أن "هذه القوات تعمل على دعم جهود إعادة الهدوء، الذي تقول كل من إسرائيل ولبنان إنهما يسعيان إليه".وكانت "يونيفيل" أعلنت في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، رصد قواتها عددًا من الغارات الجوية الإسرائيلية في طير دبا والطيبة وعيتا الجبل، ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان.وقالت الـ"يونيفيل" في بيان: "تُشكل هذه الغارات الجوية انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتأتي في الوقت الذي تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها في منطقة جنوب الليطاني. إن أي عمل عسكري، وخاصة على هذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوّض التقدّم المحرز نحو حل سياسي ودبلوماسي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251116/الجيش-اللبناني-نعمل-بالتنسيق-مع-الدول-الصديقة-لوضع-حد-للانتهاكات-والخروق-الإسرائيلية-1107161750.html
https://sarabic.ae/20251114/يونيفيل-جدار-إسرائيلي-يتجاوز-الخط-الأزرق-ويحجب-أكثر-من-4-آلاف-متر-مربع-من-الأراضي-اللبنانية-1107111660.html
https://sarabic.ae/20251112/غوتيريش-اليونيفيل-ستدعم-جهود-انتشار-الجيش-اللبناني-جنوب-نهر-الليطاني--1107044941.html
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104278/36/1042783670_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_0de673292b488e3699105b6070c10022.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اليونيفيل, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اليونيفيل, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حادث ميداني جنوبي لبنان... إسرائيل توضح ملابسات إطلاق النار على قوات "اليونيفيل"

14:32 GMT 16.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت، في وقت سابق اليوم، شخصين "مشتبه بهما" في محيط بلدة الحمامص جنوبي لبنان، قبل أن تقوم بإطلاق نار تحذيري لإبعادهما، دون وقوع أي إصابات.
وأوضح الجيش، في بيان له، أنه وبعد التحقق من الحادث، تبيّن أن الشخصين هما جنديان تابعان لقوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، كانا في مهمة دورية ميدانية في المنطقة. ووفق البيان، فإن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تصنيفهما عن طريق الخطأ كمشتبه بهما.
وأكد أن إطلاق النار لم يكن موجّهًا بشكل متعمد نحو قوات اليونيفيل، مشيرًا إلى أن تحقيقًا فوريًا جرى فتحه بشأن الحادث عبر قنوات التنسيق العسكرية المعتمدة مع البعثة الدولية.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
الجيش اللبناني: نعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد للانتهاكات والخروق الإسرائيلية
13:55 GMT
وشدد البيان على أن القوات الإسرائيلية ستواصل نشاطها الميداني "لإزالة أي تهديد يستهدف إسرائيل"، مع التأكيد على استمرار قنوات التنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.
وصرحت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في وقت سابق اليوم، بأن دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت، صباح اليوم الأحد، النار باتجاه قواتها، قرب موقع أنشأته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضحت "يونيفيل" في بيان لها: "أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد نحو 5 أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام، واضطروا للاحتماء في المنطقة".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
"يونيفيل": جدار إسرائيلي يتجاوز الخط الأزرق ويحجب أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية
14 نوفمبر, 13:46 GMT
وأضافت "يونيفيل" أن جنودها "تواصلوا عبر قنوات الارتباط، وطلبوا من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار، وقد تمكنت الدورية من الانسحاب بأمان بعد نحو 30 دقيقة، عقب تراجع الدبابة الإسرائيلية إلى داخل موقعها"، مؤكدة عدم وقوع إصابات.
وأكدت "يونيفيل"، في بيانها، أن "الحادث يشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن 1701"، مجددة مناشدتها الجيش الإسرائيلي وقف أي أفعال عدائية أو إطلاق نار يستهدف قواتها أو يجري بالقرب منها، وأشارت إلى أن "هذه القوات تعمل على دعم جهود إعادة الهدوء، الذي تقول كل من إسرائيل ولبنان إنهما يسعيان إليه".
وكانت "يونيفيل" أعلنت في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، رصد قواتها عددًا من الغارات الجوية الإسرائيلية في طير دبا والطيبة وعيتا الجبل، ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
غوتيريش: "اليونيفيل" ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني
12 نوفمبر, 16:13 GMT
وقالت الـ"يونيفيل" في بيان: "تُشكل هذه الغارات الجوية انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتأتي في الوقت الذي تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها في منطقة جنوب الليطاني. إن أي عمل عسكري، وخاصة على هذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوّض التقدّم المحرز نحو حل سياسي ودبلوماسي".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала