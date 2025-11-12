https://sarabic.ae/20251112/غوتيريش-اليونيفيل-ستدعم-جهود-انتشار-الجيش-اللبناني-جنوب-نهر-الليطاني--1107044941.html
غوتيريش: "اليونيفيل" ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني
غوتيريش: "اليونيفيل" ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وأكد غوتيريش أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأن تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها"، مشيرًا إلى أن قوات "اليونيفيل" ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لضمان خلو المنطقة من أي سلاح غير شرعي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عربية. كما شدد على أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع "اليونيفيل" أو الاعتداء على جنود حفظ السلام "غير مقبول إطلاقًا".ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب حتى تضطلع لجنة "الميكانيزم" بدورها.وخلال استقباله وفدا موسعا من "اللقاء الروحي العكاري"، ضم ممثلين عن الطوائف الروحية كافة في محافظة عكار، طالب بري بأن "تضطلع الآليات المعتمدة لتنفيذ وقف إطلاق النار (الميكانيزم) والدول الراعية للاتفاق بدورها الكامل، لوقف العدوان الإسرائيلي".وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد أكد، أمس الثلاثاء، أن لا نية لاستبدال اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين "حزب الله" وإسرائيل، موضحًا أن أي استبدال يعني "العفو عن الانتهاكات الإسرائيلية".وأردف قاسم، قائلا: "الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، مضيفًا أن "الحزب لن يتخلى عن سلاحه الذي يعطيه هذه العزيمة وهذه القوة ويمكنه من الدفاع".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
غوتيريش: "اليونيفيل" ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني
16:13 GMT 12.11.2025
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وأكد غوتيريش
أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأن تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها"، مشيرًا إلى أن قوات "اليونيفيل" ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لضمان خلو المنطقة من أي سلاح غير شرعي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عربية.
ووصف غوتيريش وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان بأنه "انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701"، مجددًا مطالبتها بالانسحاب فورًا من المناطق شمال الخط الأزرق ووقف التحليقات فوق الأراضي اللبنانية.
كما شدد على أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع "اليونيفيل" أو الاعتداء على جنود حفظ السلام "غير مقبول إطلاقًا".
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب حتى تضطلع لجنة "الميكانيزم" بدورها.
وقال بري إن "لبنان لن يكون لبنان من دون صيغته الفريدة في الوحدة والتعايش، التي تمثل نقيضا لعنصرية إسرائيل"، مشددا على أن "المخاطر الإسرائيلية التي هددت ولا تزال تهدّد الجنوب تطال جميع اللبنانيين".
وخلال استقباله وفدا موسعا
من "اللقاء الروحي العكاري"، ضم ممثلين عن الطوائف الروحية كافة في محافظة عكار، طالب بري بأن "تضطلع الآليات المعتمدة لتنفيذ وقف إطلاق النار (الميكانيزم) والدول الراعية للاتفاق بدورها الكامل، لوقف العدوان الإسرائيلي".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد أكد، أمس الثلاثاء، أن لا نية لاستبدال اتفاق وقف إطلاق النار
القائم بين "حزب الله" وإسرائيل، موضحًا أن أي استبدال يعني "العفو عن الانتهاكات الإسرائيلية".
وشدد قاسم
، في كلمة متلفزة، على أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "لا يمكن أن تستمر ولكل شيء حد"، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار "يقتصر على جنوب نهر الليطاني"، ولا توجد، بحسب قوله، "أي مشكلة تتعلق بأمن المستوطنات الإسرائيلية"، وفقا لما نقلته قناة "المنار" اللبنانية.
وأردف قاسم، قائلا: "الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، مضيفًا أن "الحزب
لن يتخلى عن سلاحه الذي يعطيه هذه العزيمة وهذه القوة ويمكنه من الدفاع".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه
من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان
رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.