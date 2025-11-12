https://sarabic.ae/20251112/غوتيريش-اليونيفيل-ستدعم-جهود-انتشار-الجيش-اللبناني-جنوب-نهر-الليطاني--1107044941.html

غوتيريش: "اليونيفيل" ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني

غوتيريش: "اليونيفيل" ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني

سبوتنيك عربي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-12T16:13+0000

2025-11-12T16:13+0000

2025-11-12T16:14+0000

اليونيفيل

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c4682e7ad57e338f563f4175a287dc2.jpg

وأكد غوتيريش أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأن تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها"، مشيرًا إلى أن قوات "اليونيفيل" ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لضمان خلو المنطقة من أي سلاح غير شرعي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عربية. كما شدد على أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع "اليونيفيل" أو الاعتداء على جنود حفظ السلام "غير مقبول إطلاقًا".ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب حتى تضطلع لجنة "الميكانيزم" بدورها.وخلال استقباله وفدا موسعا من "اللقاء الروحي العكاري"، ضم ممثلين عن الطوائف الروحية كافة في محافظة عكار، طالب بري بأن "تضطلع الآليات المعتمدة لتنفيذ وقف إطلاق النار (الميكانيزم) والدول الراعية للاتفاق بدورها الكامل، لوقف العدوان الإسرائيلي".وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد أكد، أمس الثلاثاء، أن لا نية لاستبدال اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين "حزب الله" وإسرائيل، موضحًا أن أي استبدال يعني "العفو عن الانتهاكات الإسرائيلية".وأردف قاسم، قائلا: "الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، مضيفًا أن "الحزب لن يتخلى عن سلاحه الذي يعطيه هذه العزيمة وهذه القوة ويمكنه من الدفاع".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251112/الرئيس-اللبناني-لبنان-ينتظر-رد-إسرائيل-عبر-أمريكا-على-خيار-التفاوض-لتحرير-الأرض--1107041574.html

https://sarabic.ae/20251111/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-عدد-من-المباني-في-جنوب-لبنان-1106959348.html

https://sarabic.ae/20251108/تصويت-برأيك-هل-يسعى-التصعيد-الإسرائيلي-على-لبنان-إلى-جر-حزب-الله-لمواجهة-شاملة-1106871020.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم