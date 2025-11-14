https://sarabic.ae/20251114/يونيفيل-جدار-إسرائيلي-يتجاوز-الخط-الأزرق-ويحجب-أكثر-من-4-آلاف-متر-مربع-من-الأراضي-اللبنانية-1107111660.html

"يونيفيل": جدار إسرائيلي يتجاوز الخط الأزرق ويحجب أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية

"يونيفيل": جدار إسرائيلي يتجاوز الخط الأزرق ويحجب أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية

أقام الجيش الإسرائيلي جدارًا خراسانيًا، جنوبي لبنان، تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة لأصحابها اللبنانيين.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" في بيان، اليوم الجمعة: "في أكتوبر/تشرين الأول، قامت قوة حفظ السلام في بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل T أقامه جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون".وتابعت "يونيفيل": "في نوفمبر/ تشرين الثاني، لاحظت قوة حفظ السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة. وأكد المسح أن جزءًا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضًا الخط الأزرق. سنقوم بإبلاغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بنتائج المسح هنا أيضًا. أما الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس فهو يقع جنوب الخط الأزرق".وفي ختام بيانها، جددت "يونيفيل" مطالبتها، قوات الدفاع الإسرائيلية لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله"وقالت في بيان لها: "تُشكل هذه الغارات الجوية انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وتأتي في الوقت الذي تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها في منطقة جنوب الليطاني. إن أي عمل عسكري، وخاصة على هذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدّم المحرز نحو حل سياسي ودبلوماسي".لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها

