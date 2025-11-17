نواف سلام: لبنان لن يكون منصة لزعزعة أمن الأشقاء العرب

عربي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الاثنين، التزام لبنان الكامل بعدم السماح بتحويل أراضيه "منصة لزعزعة أمن الأشقاء العرب أو ممراً لتهريب المخدرات أو... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
جاءت تصريحات سلام خلال استقباله وفداً سعودياً رفيع المستوى زار بيروت لبحث آليات استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بعد سنوات من التوقف، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأضاف أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لما تم التوافق عليه خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، وما نوقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأشاد رئيس الحكومة بـ"المواقف السعودية الداعمة والثابتة للبنان واستقراره"، مؤكداً تقدير اللبنانيين لهذا الدعم. كما رحّب سلام بمشاركة الوفد السعودي في مؤتمر "بيروت 1" الذي ينطلق الثلاثاء تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"، برعاية الرئيس جوزاف عون، وبحضور مئات المستثمرين العرب والدوليين، معتبراً أن الحضور السعودي "يمنح المؤتمر زخماً كبيراً ويؤكد ثقة المملكة بمستقبل لبنان".وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد استقبل، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، مارس الماضي، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، استهل اللقاء بتبادل الأحاديث الودية والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.ثم جرى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية، والجهود المبذولة لمعالجتها.وأكدت السعودية مرارا وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، مبدية ثقتها بقدرة الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء على الشروع في الإصلاحات اللازمة لدعم أمن واستقرار ووحدة بلادهما، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطه العربي والدولي.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الاثنين، التزام لبنان الكامل بعدم السماح بتحويل أراضيه "منصة لزعزعة أمن الأشقاء العرب أو ممراً لتهريب المخدرات أو أي مواد ممنوعة".
جاءت تصريحات سلام خلال استقباله وفداً سعودياً رفيع المستوى زار بيروت لبحث آليات استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بعد سنوات من التوقف، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وقال سلام: "ناقشنا الإجراءات العملية لعودة الصادرات اللبنانية إلى السعودية بأسرع وقت، وكلفت الجهات المعنية إزالة أي عوائق فوراً، لأن هذا الرافد حيوي للاقتصاد الوطني".
وأضاف أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لما تم التوافق عليه خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، وما نوقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأشاد رئيس الحكومة بـ"المواقف السعودية الداعمة والثابتة للبنان واستقراره"، مؤكداً تقدير اللبنانيين لهذا الدعم.
كما رحّب سلام بمشاركة الوفد السعودي في مؤتمر "بيروت 1" الذي ينطلق الثلاثاء تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"، برعاية الرئيس جوزاف عون، وبحضور مئات المستثمرين العرب والدوليين، معتبراً أن الحضور السعودي "يمنح المؤتمر زخماً كبيراً ويؤكد ثقة المملكة بمستقبل لبنان".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد استقبل، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، مارس الماضي، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، استهل اللقاء بتبادل الأحاديث الودية والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ثم جرى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ولبنان، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية، والجهود المبذولة لمعالجتها.
وكان رئيس الوزراء اللبناني قد وصل إلى جدة، مارس الماضي، في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة حكومة بلاده الشهر الماضي، وأدى مع ولي العهد السعودي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
وأكدت السعودية مرارا وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه، مبدية ثقتها بقدرة الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء على الشروع في الإصلاحات اللازمة لدعم أمن واستقرار ووحدة بلادهما، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومكتسباتها، بما يعزز ثقة شركاء لبنان، ويعيد مكانته الطبيعية، وعلاقته بمحيطه العربي والدولي.
