https://sarabic.ae/20250303/نائب-لبناني-زيارة-الرئيس-عون-إلى-السعودية-مهمة-وعلى-لبنان-استعادة-ثقة-المجتمع-الدولي-1098346965.html

نائب لبناني: زيارة الرئيس عون إلى السعودية مهمة وعلى لبنان استعادة ثقة المجتمع الدولي

نائب لبناني: زيارة الرئيس عون إلى السعودية مهمة وعلى لبنان استعادة ثقة المجتمع الدولي

سبوتنيك عربي

أكد النائب نزيه متى، عضو كتلة "الجمهورية القوية" في البرلمان اللبناني، أنّ زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إلى السعودية، "مهمة جدًا اليوم في سياق... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T13:17+0000

2025-03-03T13:17+0000

2025-03-03T13:17+0000

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وأضاف أنّ "المطلوب من لبنان اليوم، هو استعادة ثقة المجتمع الدولي، من خلال تقديم خطوات إصلاحية واضحة"، مشدداً على "ضرورة تحييد لبنان عن المحاور حفاظاً على استقراره".وقال في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنّ "لبنان بات بحاجة إلى المساعدات بسبب تورطه في الحرب، ما يستدعي اتخاذ إجراءات إصلاحية ملموسة لاستعادة ثقة الدول الداعمة".كما شدد على "أهمية الحفاظ على سيادة لبنان"، مؤكداً أنه "لا يجب أن يكون هناك سلاح خارج الشرعية اللبنانية"، وأنّ "على الدولة أن تكون وحدها المسؤولة عن قرار الحرب والسلم، وأن الأمور يجب أن تُحل بالدبلوماسية، وإلا فعلى الدولة أن تختار بين الدبلوماسية أو التحرير العسكري عبر الجيش اللبناني".وفي سياق حديثه عن التهديدات الإسرائيلية، تساءل النائب في البرلمان اللبناني "لماذا لم تقم إسرائيل باحتلال سوريا سابقًا؟"، مجيبًا بأنّ "وجود جيش مسيطر على الحدود حال دون ذلك"، مضيفاً أنه "لو كانت هناك سيطرة حقيقية للجيش اللبناني على الحدود لما تجرأت إسرائيل على استباحة الأراضي اللبنانية"، موضحًا أنّ "المشكلة ليست فقط في الاعتداءات الإسرائيلية، بل في أنّ المجموعات المسلحة الموجودة داخل لبنان أعطت ذريعة لإسرائيل للقيام بهذه الاعتداءات".وفي ما يتعلق بحزب الله، دعا متى "رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى لعب دور أساسي في إعادة حزب الله إلى الحضن اللبناني للإسهام في إعادة بناء البلد".وقال إنّ "إسرائيل استباحت الأراضي اللبنانية، بسبب وجود حزب الله"، لافتاً إلى ضرورة أن يعقد الحزب اجتماعات مع الجيش اللبناني للتنسيق، معتبراً أنّ "حزب الله يحاول التذاكي على اللبنانيين، كما فعل عام 2006، حيث بدأت الخروقات بعد الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما يحصل اليوم أيضًا"، وفق تعبيره.وفي الشأن الحكومي، أكد متى أنّ "القوات اللبنانية على استعداد للتعاون مع الجميع دون استثناء، خاصة داخل الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "الحزب ساهم في إنهاء الشغور الرئاسي"، كما شدد على "أهمية اعتماد "الشخص المناسب في المكان المناسب" في التعيينات"، مشيراً إلى أنّ "هذا الملف يجب أن يُبعد عن المحاصصة لأنها تضرب مسار التغيير الذي تسعى إليه "الجمهورية القوية".الرئيس اللبناني: السعودية وجهة أولى لتعزيز العلاقات الثنائيةسلام: نعمل بكل الطرق الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان

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