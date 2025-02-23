سلام: نعمل بكل الطرق الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
21:00 GMT
63 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250223/سلام-نعمل-بكل-الطرق-الدبلوماسية-للضغط-على-إسرائيل-لاستكمال-انسحابها-من-جنوب-لبنان-1098102499.html
سلام: نعمل بكل الطرق الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان
سلام: نعمل بكل الطرق الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، مساء اليوم الأحد، أن "الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي الأخير". 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T20:41+0000
2025-02-23T20:41+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096758041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6836aedc0d673d1a52698d0a1f6ca4a.jpg
وخلال استقباله في السرايا لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اعتبر سلام، أن "الدولة اللبنانية تعمل جاهدة بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية من اجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.من ناحية اخرى، قال سلام، إن "سلامة أمن المطار والمسافرين هو الاعتبار الأساسي الذي يرعى تسيير الرحلات من والى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت، وهو من مسؤولية الدولة اللبنانية".وحول التحديات الإقليمية الناتجة عن حرب غزة، رأى رئيس الحكومة اللبنانية، أن "لا حل دون تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة فيها وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 والتي تبنتها بالإجماع إلى جانب الدول العربية، دول منظمة التعاون الاسلامي أيضا".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي أنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله"، بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ 60 يوما.ولاحقا أعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/شباط الجاري. ومع اقتراب الموعد الجديد، عاد الجيش الإسرائيلي إلى التنصل من الاتفاق، وحافظ على 5 نقاط عسكرية له داخل الأراضي اللبنانية لم ينسحب منها.
https://sarabic.ae/20250223/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-لأول-مرة-فيديو-اغتيال-حسن-نصر-الله-تزامنا-مع-تشييعه-1098093230.html
https://sarabic.ae/20250221/الجيش-اللبناني-يعلن-حظر-استخدام-الدرون-في-هذه-الأوقات-1098044742.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096758041_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b134425223d214da5959280ef36e6380.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, العالم العربي

سلام: نعمل بكل الطرق الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان

20:41 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Anonymousالرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Anonymous
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، مساء اليوم الأحد، أن "الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي الأخير".
وخلال استقباله في السرايا لرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اعتبر سلام، أن "الدولة اللبنانية تعمل جاهدة بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية من اجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
من ناحية اخرى، قال سلام، إن "سلامة أمن المطار والمسافرين هو الاعتبار الأساسي الذي يرعى تسيير الرحلات من والى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت، وهو من مسؤولية الدولة اللبنانية".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
الجيش الإسرائيلي ينشر لأول مرة فيديو اغتيال حسن نصر الله تزامنا مع تشييعه
15:12 GMT
وحول التحديات الإقليمية الناتجة عن حرب غزة، رأى رئيس الحكومة اللبنانية، أن "لا حل دون تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة فيها وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 والتي تبنتها بالإجماع إلى جانب الدول العربية، دول منظمة التعاون الاسلامي أيضا".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي أنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله"، بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة.
الجيش اللبناني ينتشر في 11 بلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
الجيش اللبناني يعلن حظر استخدام "الدرون" في هذه الأوقات
21 فبراير, 14:37 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ 60 يوما.
ولاحقا أعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/شباط الجاري. ومع اقتراب الموعد الجديد، عاد الجيش الإسرائيلي إلى التنصل من الاتفاق، وحافظ على 5 نقاط عسكرية له داخل الأراضي اللبنانية لم ينسحب منها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала