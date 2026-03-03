https://sarabic.ae/20260303/مصفاة-نفط-صينية-تعلن-خفض-إنتاجها-وسط-توتر-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط-1110982156.html

مصفاة نفط صينية تعلن خفض إنتاجها وسط توتر الأوضاع في الشرق الأوسط

وقالت الشركة إن الصيانة ستؤدي إلى خفض الإنتاج بنسبة 20%، فيما عملت المصفاة المصممة لمعالجة 800 ألف برميل يوميًا بأكثر من طاقتها في فبراير/ شباط الماضي، في ظل تأثير الصراع الدائر في الشرق الأوسط على إمدادات النفط الخام.ويأتي هذا الإجراء في وقت أدى فيه الصراع الأمريكي - الإسرائيلي مع إيران، إلى توقف شبه كامل لشحنات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20% من الإمدادات العالمية.وتعتمد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بشكل كبير على الشرق الأوسط، الذي يزود نصف احتياجاتها من الخام، ومن المتوقع أن يدفع استمرار ضغوط الإمدادات أسعار النفط للارتفاع، ما قد يدفع مصافي أخرى لتقليص إنتاجها.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب إعلان وفاته، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة لمدة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.

