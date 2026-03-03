https://sarabic.ae/20260303/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-نقاط-استراتيجية-في-قاعدة-الشيخ-عيسى-الجوية-بالبحرين-1110984168.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "نقاط استراتيجية" في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية بالبحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الموجة الـ15 من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا أنها "نُفذت عبر مجموعة من الإجراءات العملياتية الخاصة وبمشاركة...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110856083_0:112:3081:1845_1920x0_80_0_0_f377f69a7e438b0e2f4b393893ff7cbb.jpg

وأوضح الحرس الثوري، في بيان رسمي، أن "العملية أسفرت عن إصابات مباشرة طالت 10 أهداف استراتيجية، شملت مراكز قيادة ومنشآت تجهيز في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية".وفي تصعيد لافت في الخطاب، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في إشارة إلى إمكانية توسيع نطاق المواجهة خلال المرحلة المقبلة.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الكرملين: بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسطإعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية

