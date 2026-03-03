https://sarabic.ae/20260303/الدوحة-الضربات-الإيرانية-على-قطر-لن-تمر-دون-رد-1110982014.html

الدوحة: الضربات الإيرانية على قطر لن تمر دون رد

الدوحة: الضربات الإيرانية على قطر لن تمر دون رد

صرّح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن "الضربات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قطر، لن تمر بدون رد". 03.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي: "لم يتم إخطار قطر مسبقًا من قبل إيران بالهجمات الصاروخية".وأشار إلى أن "الاستهداف ليس فقط للمنشآت العسكرية بل يشمل جميع أراضي الدولة".وتابع: "تم إنذار الطيارتين المقاتلتين الإيرانيتين قبل إسقاطهما ويتم البحث عن طواقمهما".وأضاف البيان أن "طائرات الدرون القتالية التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية نفذت عمليات استهداف واسعة في مختلف أنحاء البلاد، مستهدفة المواقع العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقواعد القوات الأمريكية في قاعدة العديد في قطر".وأكد الجيش الإيراني أن "العمليات الهجومية والدفاعية ضد العدو المعتدي مستمرة بكل قوة"، على حد قوله.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الحرس الثوري الإيراني: مقتل 40 عسكريا أمريكيا جراء ضربة على الإماراتإعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية

