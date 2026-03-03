https://sarabic.ae/20260303/الدوحة-الضربات-الإيرانية-على-قطر-لن-تمر-دون-رد-1110982014.html
الدوحة: الضربات الإيرانية على قطر لن تمر دون رد
الدوحة: الضربات الإيرانية على قطر لن تمر دون رد
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن "الضربات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قطر، لن تمر بدون رد". 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T11:08+0000
2026-03-03T11:08+0000
2026-03-03T11:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_6:0:1562:875_1920x0_80_0_0_4f59fab25634839cb6bf2223abc56f3f.jpg
وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي: "لم يتم إخطار قطر مسبقًا من قبل إيران بالهجمات الصاروخية".وأشار إلى أن "الاستهداف ليس فقط للمنشآت العسكرية بل يشمل جميع أراضي الدولة".وتابع: "تم إنذار الطيارتين المقاتلتين الإيرانيتين قبل إسقاطهما ويتم البحث عن طواقمهما".وأضاف البيان أن "طائرات الدرون القتالية التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية نفذت عمليات استهداف واسعة في مختلف أنحاء البلاد، مستهدفة المواقع العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقواعد القوات الأمريكية في قاعدة العديد في قطر".وأكد الجيش الإيراني أن "العمليات الهجومية والدفاعية ضد العدو المعتدي مستمرة بكل قوة"، على حد قوله.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الحرس الثوري الإيراني: مقتل 40 عسكريا أمريكيا جراء ضربة على الإماراتإعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية
https://sarabic.ae/20260303/الجيش-الإيراني-يعلن-توجيه-ضربات-صاروخية-داخل-إسرائيل-وقاعدة-العديد-الأمريكية-في-قطر-1110979214.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_201:0:1368:875_1920x0_80_0_0_65308c043802241f14f43332c2fb52a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الدوحة: الضربات الإيرانية على قطر لن تمر دون رد
11:08 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 11:11 GMT 03.03.2026)
صرّح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن "الضربات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قطر، لن تمر بدون رد".
وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي: "لم يتم إخطار قطر مسبقًا من قبل إيران بالهجمات الصاروخية".
وأضاف: "مثل هذه الهجمات لن تمر دون رد. مخزوننا من صواريخ الاعتراض لم ينضب ولدينا ما يكفي للتعامل مع الخطر المستمر".
وأشار إلى أن "الاستهداف ليس فقط للمنشآت العسكرية بل يشمل جميع أراضي الدولة".
وتابع: "تم إنذار الطيارتين المقاتلتين الإيرانيتين قبل إسقاطهما ويتم البحث عن طواقمهما".
وأردف: "دولة قطر أثبتت أنه لا يمكن تهديدها وما زلنا نحتفظ بكامل جاهزيتنا".
وكان الجيش الإيراني، أصدر بيانًا رسميًا أفاد فيه بأن "القوات الإيرانية شنت منذ فجر اليوم الثلاثاء، هجمات دقيقة بصواريخ سطح - سطح استهدفت السفن والقواعد العسكرية للعدو في المنطقة".
وأضاف البيان أن "طائرات الدرون القتالية التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية نفذت عمليات استهداف واسعة في مختلف أنحاء البلاد، مستهدفة المواقع العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقواعد القوات الأمريكية في قاعدة العديد في قطر".
وأكد الجيش الإيراني أن "العمليات الهجومية والدفاعية ضد العدو المعتدي مستمرة بكل قوة"، على حد قوله.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.