بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
الدوحة: الضربات الإيرانية على قطر لن تمر دون رد
صرّح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن "الضربات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قطر، لن تمر بدون رد".
وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي: "لم يتم إخطار قطر مسبقًا من قبل إيران بالهجمات الصاروخية".وأشار إلى أن "الاستهداف ليس فقط للمنشآت العسكرية بل يشمل جميع أراضي الدولة".وتابع: "تم إنذار الطيارتين المقاتلتين الإيرانيتين قبل إسقاطهما ويتم البحث عن طواقمهما".وأضاف البيان أن "طائرات الدرون القتالية التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية نفذت عمليات استهداف واسعة في مختلف أنحاء البلاد، مستهدفة المواقع العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقواعد القوات الأمريكية في قاعدة العديد في قطر".وأكد الجيش الإيراني أن "العمليات الهجومية والدفاعية ضد العدو المعتدي مستمرة بكل قوة"، على حد قوله.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الحرس الثوري الإيراني: مقتل 40 عسكريا أمريكيا جراء ضربة على الإماراتإعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية
صرّح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن "الضربات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قطر، لن تمر بدون رد".
وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي: "لم يتم إخطار قطر مسبقًا من قبل إيران بالهجمات الصاروخية".

وأضاف: "مثل هذه الهجمات لن تمر دون رد. مخزوننا من صواريخ الاعتراض لم ينضب ولدينا ما يكفي للتعامل مع الخطر المستمر".

وأشار إلى أن "الاستهداف ليس فقط للمنشآت العسكرية بل يشمل جميع أراضي الدولة".
وتابع: "تم إنذار الطيارتين المقاتلتين الإيرانيتين قبل إسقاطهما ويتم البحث عن طواقمهما".
وأردف: "دولة قطر أثبتت أنه لا يمكن تهديدها وما زلنا نحتفظ بكامل جاهزيتنا".
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
الجيش الإيراني يعلن توجيه ضربات صاروخية داخل إسرائيل وقاعدة العديد الأمريكية في قطر
10:04 GMT

وكان الجيش الإيراني، أصدر بيانًا رسميًا أفاد فيه بأن "القوات الإيرانية شنت منذ فجر اليوم الثلاثاء، هجمات دقيقة بصواريخ سطح - سطح استهدفت السفن والقواعد العسكرية للعدو في المنطقة".

وأضاف البيان أن "طائرات الدرون القتالية التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية نفذت عمليات استهداف واسعة في مختلف أنحاء البلاد، مستهدفة المواقع العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقواعد القوات الأمريكية في قاعدة العديد في قطر".
وأكد الجيش الإيراني أن "العمليات الهجومية والدفاعية ضد العدو المعتدي مستمرة بكل قوة"، على حد قوله.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 40 عسكريا أمريكيا جراء ضربة على الإمارات
إعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية
