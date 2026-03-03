عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 40 عسكريا أمريكيا جراء ضربة على الإمارات
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بـ"مقتل ما لا يقل عن 40 عسكريًا أمريكيًا، وإصابة أكثر من 70 آخرين، جراء ضربة إيرانية على مجموعة من العسكريين... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "وفقًا لمعلومات على الأرض، بلغت الخسائر البشرية للولايات المتحدة الأمريكية 40 عسكريًا على الأقل، وأكثر من 70 جريحًا، إثر الهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، الذي نفّذته القوات البحرية الإيرانية".وأشار الحرس إلى أن "الضربة نُفًذت على أماكن تمركز فيها أكثر من 160 عسكريًا أمريكيًا في إمارة دبي"، على حد قوله.وفي وقت سابق، أدانت قطر والسعودية والبحرين والأردن والكويت والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، في الـ2 من مارس/ آذار الجاري، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أراض سيادية في المنطقة، شملت البحرين والعراق وإقليم كردستان والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، والتي عرّضت المدنيين والبنية التحتية للخطر.يأتي هذا بعدما أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الأول من مارس الجاري، أنه سيتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن أمن دوله، بما في ذلك خيار الرد على ما وصفه بـ"العدوان الإيراني"، وذلك عقب اجتماع استثنائي لوزرائه عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الكرملين: بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسطإعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، بـ"مقتل ما لا يقل عن 40 عسكريًا أمريكيًا، وإصابة أكثر من 70 آخرين، جراء ضربة إيرانية على مجموعة من العسكريين الأمريكيين في الإمارات العربية المتحدة"، وفق تعبيره.
وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "وفقًا لمعلومات على الأرض، بلغت الخسائر البشرية للولايات المتحدة الأمريكية 40 عسكريًا على الأقل، وأكثر من 70 جريحًا، إثر الهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، الذي نفّذته القوات البحرية الإيرانية".
وأشار الحرس إلى أن "الضربة نُفًذت على أماكن تمركز فيها أكثر من 160 عسكريًا أمريكيًا في إمارة دبي"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، أدانت قطر والسعودية والبحرين والأردن والكويت والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، في الـ2 من مارس/ آذار الجاري، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أراض سيادية في المنطقة، شملت البحرين والعراق وإقليم كردستان والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، والتي عرّضت المدنيين والبنية التحتية للخطر.

وأكدت الدول، في البيان المشترك، أن "استهداف المدنيين والدول غير المنخرطة في النزاعات يعد سلوكا متهورا ويزعزع الاستقرار"، مؤكدين "وقوفهم صفا واحدا لحماية مواطنيهم وسيادتهم وأراضيهم"، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية والتعاون الإقليمي لمنع تفاقم التوترات.

يأتي هذا بعدما أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الأول من مارس الجاري، أنه سيتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن أمن دوله، بما في ذلك خيار الرد على ما وصفه بـ"العدوان الإيراني"، وذلك عقب اجتماع استثنائي لوزرائه عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
"التعاون الخليجي": سنتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا.. وخيار الرد على العدوان الإيراني مطروح
1 مارس, 21:17 GMT
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
الكرملين: بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسط
إعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية
