https://sarabic.ae/20260302/6-دول-عربية-وأمريكا-في-بيان-مشترك-نؤكد-حقنا-في-الدفاع-عن-النفس-1110938461.html

6 دول عربية وأمريكا في بيان مشترك: نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس

6 دول عربية وأمريكا في بيان مشترك: نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس

سبوتنيك عربي

دانت قطر والسعودية والبحرين والأردن والكويت والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أراض... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T10:07+0000

2026-03-02T10:07+0000

2026-03-02T10:07+0000

قطر

أخبار الإمارات العربية المتحدة

السعودية

إيران

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110856083_0:112:3081:1845_1920x0_80_0_0_f377f69a7e438b0e2f4b393893ff7cbb.jpg

وأكدت الدول أن هذه التصرفات "تمثل تصعيدا خطيرا ينتهك السيادة ويهدد الاستقرار الإقليمي"، وشددت على حقها في الدفاع عن النفس والتزامها بالأمن الإقليمي، مع الإشادة بالتعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح والممتلكات.وكما أكدت الدول في البيان المشترك، أن "استهداف المدنيين والدول غير المنخرطة في النزاعات يعد سلوكا متهورا ويزعزع الاستقرار"، مؤكدين "وقوفهم صفا واحدا لحماية مواطنيهم وسيادتهم وأراضيهم"، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية والتعاون الإقليمي لمنع تفاقم التوترات.يأتي هذا بعدما أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأحد، أنه سيتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن أمن دوله، بما في ذلك خيار الرد على ما وصفه بـ"العدوان الإيراني"، وذلك عقب اجتماع استثنائي لوزرائه عُقد، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي.وترأس الاجتماع عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، حيث خُصص لبحث تداعيات الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، التي استهدفت عددًا من دول المجلس، بحسب بيان صادر عن المجلس.ووفقا البيان، طالت الهجمات كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، إضافة إلى البحرين، وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة بعد استهداف منشآت مدنية ومرافق خدمية ومناطق سكنية، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.

https://sarabic.ae/20260302/الدفاع-الكويتية-سقوط-عدد-من-الطائرات-الحربية-الأمريكية-ونجاة-أطقمها-1110932275.html

https://sarabic.ae/20260302/محلل-سياسي-قطري-اعتراض-الصواريخ-الإيرانية-قبل-دخولها-الأجواء-القطرية-وطهران-ليست-عدونا-1110935159.html

قطر

السعودية

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, إيران, إسرائيل, العالم العربي