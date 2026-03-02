https://sarabic.ae/20260302/6-دول-عربية-وأمريكا-في-بيان-مشترك-نؤكد-حقنا-في-الدفاع-عن-النفس-1110938461.html
6 دول عربية وأمريكا في بيان مشترك: نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس
6 دول عربية وأمريكا في بيان مشترك: نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس
وأكدت الدول أن هذه التصرفات "تمثل تصعيدا خطيرا ينتهك السيادة ويهدد الاستقرار الإقليمي"، وشددت على حقها في الدفاع عن النفس والتزامها بالأمن الإقليمي، مع الإشادة بالتعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح والممتلكات.وكما أكدت الدول في البيان المشترك، أن "استهداف المدنيين والدول غير المنخرطة في النزاعات يعد سلوكا متهورا ويزعزع الاستقرار"، مؤكدين "وقوفهم صفا واحدا لحماية مواطنيهم وسيادتهم وأراضيهم"، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية والتعاون الإقليمي لمنع تفاقم التوترات.يأتي هذا بعدما أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأحد، أنه سيتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن أمن دوله، بما في ذلك خيار الرد على ما وصفه بـ"العدوان الإيراني"، وذلك عقب اجتماع استثنائي لوزرائه عُقد، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي.وترأس الاجتماع عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، حيث خُصص لبحث تداعيات الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، التي استهدفت عددًا من دول المجلس، بحسب بيان صادر عن المجلس.ووفقا البيان، طالت الهجمات كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، إضافة إلى البحرين، وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة بعد استهداف منشآت مدنية ومرافق خدمية ومناطق سكنية، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
دانت قطر والسعودية والبحرين والأردن والكويت والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بشدة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أراض سيادية في المنطقة، شملت البحرين والعراق وإقليم كردستان والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، والتي عرضت المدنيين والبنية التحتية للخطر.
وأكدت الدول أن هذه التصرفات "تمثل تصعيدا خطيرا ينتهك السيادة ويهدد الاستقرار الإقليمي"، وشددت على حقها في الدفاع عن النفس والتزامها بالأمن الإقليمي، مع الإشادة بالتعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر في الأرواح والممتلكات.
وكما أكدت الدول في البيان المشترك، أن "استهداف المدنيين والدول غير المنخرطة في النزاعات يعد سلوكا متهورا ويزعزع الاستقرار"، مؤكدين "وقوفهم صفا واحدا لحماية مواطنيهم وسيادتهم وأراضيهم"، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية والتعاون الإقليمي لمنع تفاقم التوترات.
يأتي هذا بعدما أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأحد، أنه سيتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن أمن دوله، بما في ذلك خيار الرد على ما وصفه بـ"العدوان الإيراني"، وذلك عقب اجتماع استثنائي لوزرائه عُقد، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وترأس الاجتماع عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين، بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، حيث خُصص لبحث تداعيات الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة
، التي استهدفت عددًا من دول المجلس، بحسب بيان صادر عن المجلس.
ووفقا البيان، طالت الهجمات كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، إضافة إلى البحرين، وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة بعد استهداف منشآت مدنية ومرافق خدمية ومناطق سكنية، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.