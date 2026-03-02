عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
محلل سياسي قطري: اعتراض الصواريخ الإيرانية قبل دخولها الأجواء القطرية.. وطهران ليست عدونا
محلل سياسي قطري: اعتراض الصواريخ الإيرانية قبل دخولها الأجواء القطرية.. وطهران ليست عدونا
علّق المحلل والخبير السياسي القطري علي الهيل، على الأوضاع في قطر، واستهداف القواعد الأمريكية الموجودة على أراضي الدول الخليجية، في إطار تداعيات الحرب الإيرانية... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الهيل في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لدى قطر خبرة في هذا المجال منذ عام 2025، حيث شهدت حرب الأيام الـ12 بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وبين إيران وإسرائيل من جهة أخرى، والتي لم تُسفر سوى عن أضرار مادية طفيفة داخل مستودع في المدينة صناعية".ولفت الهيل إلى أن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صرّح في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، بأنه تواصل مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي، وأكد لهم أن الهدف كان القواعد الأمريكية وليس دول الخليج العربي نفسها"، واستدرك: "ومع ذلك، لم تكن الصواريخ موجهة مباشرة إلى القواعد الأمريكية، حيث انتهكت المجال الجوي الخليجي، وانتهكت السيادة الوطنية للدول العربية المطلة على الخليج العربي".وختم المحلل والخبير السياسي القطري حديثه بالإعراب عن أمله في أن "يتم ترميم ما حصل بين إيران ودول الخليج العربي".
محلل سياسي قطري: اعتراض الصواريخ الإيرانية قبل دخولها الأجواء القطرية.. وطهران ليست عدونا

09:25 GMT 02.03.2026
© Sputnikالمحلل والخبير السياسي القطري علي الهيل
المحلل والخبير السياسي القطري علي الهيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© Sputnik
علّق المحلل والخبير السياسي القطري علي الهيل، على الأوضاع في قطر، واستهداف القواعد الأمريكية الموجودة على أراضي الدول الخليجية، في إطار تداعيات الحرب الإيرانية - الأمريكية - الإسرائيلية، مؤكدًا أن "دولة قطر استطاعت اعتراض الصواريخ الإيرانية قبل دخولها المجال الجوي القطري".
وقال الهيل في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لدى قطر خبرة في هذا المجال منذ عام 2025، حيث شهدت حرب الأيام الـ12 بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وبين إيران وإسرائيل من جهة أخرى، والتي لم تُسفر سوى عن أضرار مادية طفيفة داخل مستودع في المدينة صناعية".
وأضاف الهيل: "كنا نأمل أن تعمل إيران على كسب محبة وثقة الخليجيين حكومات وشعوب، بدلًا من اللجوء إلى مثل هذه الأعمال".
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
قطر تعلن إسقاط جميع الصواريخ الواردة وإيقاف مؤقت لحركة الملاحة الجوية كإجراء احترازي
28 فبراير, 09:34 GMT
ولفت الهيل إلى أن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صرّح في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، بأنه تواصل مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي، وأكد لهم أن الهدف كان القواعد الأمريكية وليس دول الخليج العربي نفسها"، واستدرك: "ومع ذلك، لم تكن الصواريخ موجهة مباشرة إلى القواعد الأمريكية، حيث انتهكت المجال الجوي الخليجي، وانتهكت السيادة الوطنية للدول العربية المطلة على الخليج العربي".

وشدد الهيل بالقول: "رغم أن ما حدث غير مقبول بتاتًا، لكن هذا لا يعني أن إيران عدونا.. عدونا هو إسرائيل"، وأردف: "مع ذلك، توجد خلافات بيننا وبين إيران، والتي تتصاعد أحيانًا إلى تناقضات حادة".

وختم المحلل والخبير السياسي القطري حديثه بالإعراب عن أمله في أن "يتم ترميم ما حصل بين إيران ودول الخليج العربي".
