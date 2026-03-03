عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260303/إعلام-تضرر-مستودع-النفط-في-ميناء-الدقم-العماني-إثر-هجوم-بمسيرات-إيرانية--1110976322.html
إعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية
إعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء العمانية، نقلًا عن مصدر في أجهزة الأمن العمانية اليوم الثلاثاء، بأن مستودع النفط في ميناء "الدقم" على الساحل الجنوبي للبلاد، تعرض لأضرار... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T09:27+0000
2026-03-03T10:09+0000
إيران
سلطنة عمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110620269_0:144:1378:919_1920x0_80_0_0_a9872c1e93ad8c0deb2c369f1e3fcb40.jpg
ويخدّم ميناء "الدقم" التجاري، أكبر ميناء في سلطنة عمان، السفن القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي. يذكر أن الميناء تعرض لهجوم شنته طائرات مسيرة إيرانية، في الأول من مارس/ آذار الجاري.وفي وقت سابق، حثّت سلطنة عمان، مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة عاجلة لفرض وقف إطلاق النار واتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا يدعم القانون الدولي.وقالت وزارة الخارجية العمانية: "نأسف للعمليات العسكرية، التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، ونحذر من خطر توسع الصراع إلى ما لا يحمد عقباه في المنطقة".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110620269_153:0:1378:919_1920x0_80_0_0_4b2e8c42a7e056695b78c040e75883d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, سلطنة عمان

إعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية

09:27 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 10:09 GMT 03.03.2026)
© Photo / Unsplash/ william williamميناء
ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© Photo / Unsplash/ william william
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء العمانية، نقلًا عن مصدر في أجهزة الأمن العمانية اليوم الثلاثاء، بأن مستودع النفط في ميناء "الدقم" على الساحل الجنوبي للبلاد، تعرض لأضرار إثر هجوم شنته طائرات مسيرة إيرانية.
ويخدّم ميناء "الدقم" التجاري، أكبر ميناء في سلطنة عمان، السفن القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي. يذكر أن الميناء تعرض لهجوم شنته طائرات مسيرة إيرانية، في الأول من مارس/ آذار الجاري.

وقالت الوكالة: "تعرضت بعض مستودعات النفط في الميناء لهجوم شنته مسيرات إيرانية. لا يوجد قتلى، والأضرار، التي لحقت بالمستودع، تحت الرقابة".

وفي وقت سابق، حثّت سلطنة عمان، مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة عاجلة لفرض وقف إطلاق النار واتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا يدعم القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية العمانية: "نأسف للعمليات العسكرية، التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، ونحذر من خطر توسع الصراع إلى ما لا يحمد عقباه في المنطقة".
تصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في المنامة، البحرين، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
6 دول عربية وأمريكا في بيان مشترك: نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس
أمس, 10:07 GMT
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
الهلال الأحمر الإيراني: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى 787 قتيلا
لافروف: الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضا على دول جنوب شرق آسيا
