إعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية

09:27 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 10:09 GMT 03.03.2026)
أفادت وكالة الأنباء العمانية، نقلًا عن مصدر في أجهزة الأمن العمانية اليوم الثلاثاء، بأن مستودع النفط في ميناء "الدقم" على الساحل الجنوبي للبلاد، تعرض لأضرار إثر هجوم شنته طائرات مسيرة إيرانية.
ويخدّم ميناء "الدقم" التجاري، أكبر ميناء في سلطنة عمان، السفن القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي. يذكر أن الميناء تعرض لهجوم شنته طائرات مسيرة إيرانية، في الأول من مارس/ آذار الجاري.
وقالت الوكالة: "تعرضت بعض مستودعات النفط في الميناء لهجوم شنته مسيرات إيرانية. لا يوجد قتلى، والأضرار، التي لحقت بالمستودع، تحت الرقابة".
وفي وقت سابق، حثّت سلطنة عمان، مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة عاجلة لفرض وقف إطلاق النار واتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا يدعم القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية العمانية: "نأسف للعمليات العسكرية، التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، ونحذر من خطر توسع الصراع إلى ما لا يحمد عقباه في المنطقة".
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.