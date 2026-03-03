عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
الهلال الأحمر الإيراني: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى 787 قتيلا
أعلن الهلال الأحمر الإيراني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران قد ارتفع إلى 787 قتيلا. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال البيان: "للأسف، قتل 787 من أبناء الوطن". واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه، بهجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.الهلال الأحمر الإيراني: مقتل 555 مواطنا جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران
الهلال الأحمر الإيراني: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى 787 قتيلا

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران قد ارتفع إلى 787 قتيلا.
وقال البيان: "للأسف، قتل 787 من أبناء الوطن".

وأشار إلى أن نحو 153 منطقة حضرية في إيران تعرضت للهجوم.

الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، يوم السبت الفائت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه، بهجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
الهلال الأحمر الإيراني: مقتل 555 مواطنا جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران
