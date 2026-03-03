https://sarabic.ae/20260303/الهلال-الأحمر-الإيراني-ارتفاع-عدد-ضحايا-الهجوم-الأمريكي-الإسرائيلي-على-إيران-إلى-787-قتيلا-1110975558.html

الهلال الأحمر الإيراني: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى 787 قتيلا

سبوتنيك عربي

أعلن الهلال الأحمر الإيراني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران قد ارتفع إلى 787 قتيلا. 03.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-03T09:16+0000

2026-03-03T09:16+0000

2026-03-03T09:16+0000

وقال البيان: "للأسف، قتل 787 من أبناء الوطن". واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه، بهجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.الهلال الأحمر الإيراني: مقتل 555 مواطنا جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

