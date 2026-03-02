https://sarabic.ae/20260302/الهلال-الأحمر-الإيراني-مقتل-555-مواطنا-جراء-الهجمات-الأمريكية-الإسرائيلية-على-إيران-1110934312.html
الهلال الأحمر الإيراني: مقتل 555 مواطنا جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران
أعلن الهلال الأحمر الإيراني، في بيان له اليوم الاثنين، مقتل 555 مواطنًا إيرانيًا، جراء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "حتى الآن، تعرضت 131 منطقة حضرية لهجمات، أسفرت للأسف عن مقتل 555 مواطنا".واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز وقلق الأسواقترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني
وجاء في البيان: "حتى الآن، تعرضت 131 منطقة حضرية لهجمات، أسفرت للأسف عن مقتل 555 مواطنا".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.