ترامب: العملية الأمريكية ضد إيران قد تستمر 4 أسابيع أو أقل

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران قد تستغرق أربعة أسابيع أو أقل. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل": "كنا نتوقع أن تستغرق العملية (العملية الأمريكية ضد إيران) نحو أربعة أسابيع. كان من المتوقع دائمًا أن تستغرق العملية نحو أربعة أسابيع، لذا بالنظر إلى قوة (إيران)، فهي دولة كبيرة، فستستغرق العملية أربعة أسابيع أو أقل".وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "قدّرنا أنها ستستغرق نحو أربعة أسابيع. لطالما كانت العملية تستغرق نحو أربعة أسابيع، لذا على الرغم من تعقيدها، ستستغرق أربعة أسابيع أو أقل".واقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق الضربات على إيران إذا "أرضت" طهران الولايات المتحدة عبر المفاوضات.وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي" ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا أعلم... إن كانوا قادرين على إرضائنا. حتى الآن، لم يفعلوا".وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "نتوقع وقوع إصابات في مثل هذه الحالات. لدينا ثلاثة قتلى عسكريين، لكننا نتوقع وقوع إصابات، وفي نهاية المطاف، ستكون هذه صفقة جيدة للعالم أجمع".
