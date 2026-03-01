عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
ترامب: العملية الأمريكية ضد إيران قد تستمر 4 أسابيع أو أقل
ترامب: العملية الأمريكية ضد إيران قد تستمر 4 أسابيع أو أقل
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران قد تستغرق أربعة أسابيع أو أقل. 01.03.2026
ترامب: العملية الأمريكية ضد إيران قد تستمر 4 أسابيع أو أقل

20:45 GMT 01.03.2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
© AP Photo / Evan Vucci
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران قد تستغرق أربعة أسابيع أو أقل.
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل": "كنا نتوقع أن تستغرق العملية (العملية الأمريكية ضد إيران) نحو أربعة أسابيع. كان من المتوقع دائمًا أن تستغرق العملية نحو أربعة أسابيع، لذا بالنظر إلى قوة (إيران)، فهي دولة كبيرة، فستستغرق العملية أربعة أسابيع أو أقل".

وأقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقوع خسائر عسكرية إضافية جراء العملية العسكرية في إيران.

وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "قدّرنا أنها ستستغرق نحو أربعة أسابيع. لطالما كانت العملية تستغرق نحو أربعة أسابيع، لذا على الرغم من تعقيدها، ستستغرق أربعة أسابيع أو أقل".
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن موجة جديدة من هجماته على حيفا أسفرت عن مقتل 40 شخصا
20:22 GMT
واقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق الضربات على إيران إذا "أرضت" طهران الولايات المتحدة عبر المفاوضات.
وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي" ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا أعلم... إن كانوا قادرين على إرضائنا. حتى الآن، لم يفعلوا".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تتوقع وقوع إصابات بين القوات الأمريكية خلال العملية ضد إيران.
وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "نتوقع وقوع إصابات في مثل هذه الحالات. لدينا ثلاثة قتلى عسكريين، لكننا نتوقع وقوع إصابات، وفي نهاية المطاف، ستكون هذه صفقة جيدة للعالم أجمع".
