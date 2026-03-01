https://sarabic.ae/20260301/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-عن-موجة-جديدة-من-هجماته-على-حيفا-أسفرت-عن-مقتل-40-شخصا-1110924427.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن موجة جديدة من هجماته على حيفا أسفرت عن مقتل 40 شخصا

الحرس الثوري الإيراني يعلن عن موجة جديدة من هجماته على حيفا أسفرت عن مقتل 40 شخصا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن موجة جديدة من هجماته على حيفا شمالي إسرائيل أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 60 آخرين.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "مقتل 40 شخصا وإصابة 60 آخرين في حيفا جراء موجة جديدة من الضربات التي شنها الحرس الثوري الإيراني على الصهاينة".ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بيان للحرس الثوري "انطلاق الموجة التاسعة من عمليات (الوعد الصادق 4) نحو مختلف المواقع في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت "عن الخدمة بالكامل"، وذلك عقب تنفيذه الموجتين السابعة والثامنة من عملية "الوعد الصادق 4" للرد على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران.كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 منشآت للبنية التحتية البحرية الأمريكية في قاعدة "محمد الأحمد" في الكويت.

