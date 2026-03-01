https://sarabic.ae/20260301/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-عن-موجة-جديدة-من-هجماته-على-حيفا-أسفرت-عن-مقتل-40-شخصا-1110924427.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن عن موجة جديدة من هجماته على حيفا أسفرت عن مقتل 40 شخصا
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن موجة جديدة من هجماته على حيفا شمالي إسرائيل أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 60 آخرين. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "مقتل 40 شخصا وإصابة 60 آخرين في حيفا جراء موجة جديدة من الضربات التي شنها الحرس الثوري الإيراني على الصهاينة".ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بيان للحرس الثوري "انطلاق الموجة التاسعة من عمليات (الوعد الصادق 4) نحو مختلف المواقع في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت "عن الخدمة بالكامل"، وذلك عقب تنفيذه الموجتين السابعة والثامنة من عملية "الوعد الصادق 4" للرد على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران.كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 منشآت للبنية التحتية البحرية الأمريكية في قاعدة "محمد الأحمد" في الكويت.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن موجة جديدة من هجماته على حيفا شمالي إسرائيل أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 60 آخرين.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "مقتل 40 شخصا وإصابة 60 آخرين في حيفا جراء موجة جديدة من الضربات التي شنها الحرس الثوري الإيراني على الصهاينة".
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، بدء الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف في إسرائيل وقواعد أمريكية في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بيان للحرس الثوري "انطلاق الموجة التاسعة من عمليات (الوعد الصادق 4) نحو مختلف المواقع في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة".
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت "عن الخدمة بالكامل"، وذلك عقب تنفيذه الموجتين السابعة والثامنة من عملية "الوعد الصادق 4" للرد على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران.
وقال الحرس الثوري في بيان: "تم تنفيذ الموجتين السابعة والثامنة من عملية الوعد الصادق 4 باتجاه أهداف أمريكية صهيونية بإطلاق متتال للصواريخ والمسيرات.. قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت أصبحت خارج النشاط بشكل كامل".
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 منشآت للبنية التحتية البحرية الأمريكية في قاعدة "محمد الأحمد" في الكويت.