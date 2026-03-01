ترامب يحدد شرطا لتعليق الضربات على إيران

عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي" ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا أعلم... إن كانوا قادرين على إرضائنا. حتى الآن، لم يفعلوا".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تتوقع وقوع إصابات بين القوات الأمريكية خلال العملية ضد إيران.وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين، وذلك على خلفية التصعيد مع إيران.وكتبت ليفيت على حسابها في منصة "إكس" :"تحدث الرئيس ترامب اليوم مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد، إن "القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار وقد وافق على ذلك”، مؤكداً أنه سيتحدث معهم.ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق اليوم، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي دولة.
اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق الضربات على إيران إذا "أرضت" طهران الولايات المتحدة عبر المفاوضات.
وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي" ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا أعلم... إن كانوا قادرين على إرضائنا. حتى الآن، لم يفعلوا".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تتوقع وقوع إصابات بين القوات الأمريكية خلال العملية ضد إيران.
وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "نتوقع وقوع إصابات في مثل هذه الحالات. لدينا ثلاثة قتلى عسكريين، لكننا نتوقع وقوع إصابات، وفي نهاية المطاف، ستكون هذه صفقة جيدة للعالم أجمع".
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين، وذلك على خلفية التصعيد مع إيران.
وكتبت ليفيت على حسابها في منصة "إكس" :"تحدث الرئيس ترامب اليوم مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد، إن "القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار وقد وافق على ذلك”، مؤكداً أنه سيتحدث معهم.
وأضاف ترامب، في تصريح لمجلة "ذي أتلانتيك"، أنه "لا يستطيع الجزم بموعد إجراء محادثات مع الإيرانيين"، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين الذين شاركوا في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة فارقوا الحياة.
ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق اليوم، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي دولة.
