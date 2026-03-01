https://sarabic.ae/20260301/ترامب-يحدد-شرطا-لتعليق-الضربات-على-إيران-خلال-المفاوضات-1110923378.html
ترامب يحدد شرطا لتعليق الضربات على إيران
ترامب يحدد شرطا لتعليق الضربات على إيران
سبوتنيك عربي
اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق الضربات على إيران إذا "أرضت" طهران الولايات المتحدة عبر المفاوضات. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T19:55+0000
2026-03-01T19:55+0000
2026-03-01T19:59+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg
وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي" ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا أعلم... إن كانوا قادرين على إرضائنا. حتى الآن، لم يفعلوا".صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تتوقع وقوع إصابات بين القوات الأمريكية خلال العملية ضد إيران.وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين، وذلك على خلفية التصعيد مع إيران.وكتبت ليفيت على حسابها في منصة "إكس" :"تحدث الرئيس ترامب اليوم مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد، إن "القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار وقد وافق على ذلك”، مؤكداً أنه سيتحدث معهم.ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق اليوم، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي دولة.
https://sarabic.ae/20260301/أردوغان-ناعيا-خامنئي-حزين-لوفاته-وسنواصل-جهودنا-للعودة-إلى-مسار-الدبلوماسية-1110922839.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8dd75d145b7ca1c8aebe6141fa2779dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
ترامب يحدد شرطا لتعليق الضربات على إيران
19:55 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 19:59 GMT 01.03.2026)
اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق الضربات على إيران إذا "أرضت" طهران الولايات المتحدة عبر المفاوضات.
وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي" ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا أعلم... إن كانوا قادرين على إرضائنا. حتى الآن، لم يفعلوا".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تتوقع وقوع إصابات بين القوات الأمريكية خلال العملية ضد إيران.
وقال في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "نتوقع وقوع إصابات في مثل هذه الحالات. لدينا ثلاثة قتلى عسكريين، لكننا نتوقع وقوع إصابات، وفي نهاية المطاف، ستكون هذه صفقة جيدة للعالم أجمع".
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين، وذلك على خلفية التصعيد مع إيران.
وكتبت ليفيت على حسابها في منصة "إكس" :"تحدث الرئيس ترامب اليوم مع قادة إسرائيل والبحرين والإمارات".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد، إن "القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار وقد وافق على ذلك”، مؤكداً أنه سيتحدث معهم.
وأضاف ترامب، في تصريح لمجلة "ذي أتلانتيك"، أنه "لا يستطيع الجزم بموعد إجراء محادثات مع الإيرانيين"، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين الذين شاركوا في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة فارقوا الحياة.
ووجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق اليوم، رسالة باللغة العربية إلى دول المنطقة، أكد فيها أن بلاده ليست بصدد الاعتداء على أي دولة
.