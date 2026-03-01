https://sarabic.ae/20260301/أردوغان-ناعيا-خامنئي-حزين-لوفاته-وسنواصل-جهودنا-للعودة-إلى-مسار-الدبلوماسية-1110922839.html

أردوغان ناعيا خامنئي: حزين لوفاته وسنواصل جهودنا للعودة إلى مسار الدبلوماسية

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزنه العميق لوفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إثر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي وقعت أمس السبت.

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg

وقال أردوغان، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه شعر بحزن بالغ لرحيل خامنئي، متقدمًا بخالص الرحمة له، وموجهًا تعازيه إلى الشعب الإيراني، باسمه وباسم بلاده وشعبه. وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.

