السيسي عن الحرب في المنطقة: حاولنا تجنب الأزمة والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

السيسي عن الحرب في المنطقة: حاولنا تجنب الأزمة والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة خلال الأشهر الماضية لتجنب التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، من خلال...

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي خلال حضوره حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة المصرية، تزامناً مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بحضور قيادات الدولة ورجال الدين وقادة القوات المسلحة. وقال الرئيس السيسي – بحسب نص الكلمة الذي نشرته رئاسة الجمهورية – إن "موضوع الساعة هو الأزمة الراهنة والحرب في المنطقة"، مشيراً إلى أن مصر حاولت "جهداً مخلصاً ومستنيراً" لتجنب الأزمة عبر الوساطة بين واشنطن وطهران، لأن الحروب – خاصة مع تطور وسائل القتال – تترك آثاراً سلبية مدمرة على الدول المعنية ودول الجوار. وحذر السيسي من أن "التقديرات الخاطئة" تؤدي إلى نتائج كارثية، مشدداً على أن استمرار التصعيد قد يغير شكل المنطقة بالكامل.كما أعرب عن قلق بلاده من تداعيات محتملة لإغلاق مضيق هرمز، الذي سيؤثر على تدفقات البترول العالمية وأسعاره، وعلى قناة السويس التي تعاني بالفعل من تراجع حركة الملاحة منذ 7 أكتوبر 2023، مما كبد مصر خسائر مادية كبيرة. وطمأن الرئيس السيسي الشعب المصري بأن الدولة حرصت على تدبير الاحتياطيات اللازمة، وأنها درست كل السيناريوهات المحتملة، داعياً إلى الالتفاف الوطني والصبر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي تراكمت منذ جائحة كورونا، مروراً بحرب أوكرانيا، ثم غزة، وصولاً إلى التصعيد الإيراني-الأمريكي الحالي. وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.

