عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
خبير اقتصادي: إذا لجأت إيران إلى حرب استنزاف قد نواجه صدمة نفطية ونصل لمرحلة الركود التضخمي
خبير اقتصادي: إذا لجأت إيران إلى حرب استنزاف قد نواجه صدمة نفطية ونصل لمرحلة الركود التضخمي
تناول الخبير في الاقتصاد الدولي، الدكتور محمد موسى، من بيروت، أبعاد الحرب على إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط العالمية، مشيرًا إلى أنها "تشكل... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
ولفت إلى أن "جميع دول المنطقة ستتأثر بما يجري، إضافة إلى الدول الصناعية الكبرى التي يُعد النفط المسار الأساسي لصناعاتها".وأوضح موسى، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "إذا لجأت إيران إلى حرب طويلة الأمد وحرب استنزاف مع دول المنطقة، فقد نشهد ابتداءً من يوم الإثنين المقبل ارتفاعًا عالميًا في أسعار النفط لا يقل عن 15 دولارًا للبرميل وبمنحى تصاعدي، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز، ولا سيما أن المصافي الإسرائيلية توقفت أيضًا عن العمل".واعتبر أنه "إذا كانت هذه التطورات بوضع عواصم عربية وإسرائيل في مرمى النار مجرد مقدمة، فقد نكون أمام صدمة نفطية حقيقية إذا ما تفاقمت الأمور، وقد تقفز الأسعار إلى ما فوق 100 دولار خلال أسبوع، في ظل مؤشرات سياسية وعسكرية لا تدل على أي احتواء قريب للأزمة".وختم موسى بالتأكيد أن "القدرة على احتواء أزمة عالمية تتعلق بأمن الطاقة، الذي يشكل كينونة ثبات هذا العالم لاعتماد الدول على نفط المنطقة، ستتوقف على العاملين الزمني والجغرافيين"، محذرًا من احتمال الدخول في مرحلة ركود تضخمي إذا استمرت الحرب لأكثر من ثلاثة أسابيع، وتراجعت إمدادات النفط بنسبة تصل إلى 25%، إذ لن تسمح أسعار النفط المرتفعة باستمرار كثير من الصناعات، فضلًا عن انعكاس ذلك على البورصات والأسهم وتقلب الأسواق، وصولًا إلى أسعار الذهب والمعادن".وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.
17:53 GMT 01.03.2026
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
تناول الخبير في الاقتصاد الدولي، الدكتور محمد موسى، من بيروت، أبعاد الحرب على إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط العالمية، مشيرًا إلى أنها "تشكل كارثة حقيقية على مستوى أسعار الطاقة".
ولفت إلى أن "جميع دول المنطقة ستتأثر بما يجري، إضافة إلى الدول الصناعية الكبرى التي يُعد النفط المسار الأساسي لصناعاتها".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
16:41 GMT
وأوضح موسى، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "إذا لجأت إيران إلى حرب طويلة الأمد وحرب استنزاف مع دول المنطقة، فقد نشهد ابتداءً من يوم الإثنين المقبل ارتفاعًا عالميًا في أسعار النفط لا يقل عن 15 دولارًا للبرميل وبمنحى تصاعدي، إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز، ولا سيما أن المصافي الإسرائيلية توقفت أيضًا عن العمل".

وأضاف أن "تكاليف الشحن والنقل البحري سترتفع في حال إغلاق مضيق هرمز، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التأمين".

واعتبر أنه "إذا كانت هذه التطورات بوضع عواصم عربية وإسرائيل في مرمى النار مجرد مقدمة، فقد نكون أمام صدمة نفطية حقيقية إذا ما تفاقمت الأمور، وقد تقفز الأسعار إلى ما فوق 100 دولار خلال أسبوع، في ظل مؤشرات سياسية وعسكرية لا تدل على أي احتواء قريب للأزمة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
نتنياهو: أصدرت تعليمات بمواصلة الحملة على إيران
15:57 GMT

وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "بعض الدول قد تلجأ إلى استخدام احتياطاتها النفطية، غير أنها قد لا تتمكن من الصمود في حال طال أمد المعركة، كما أن الدول القادرة على التعويض قد لا تمتلك الإمدادات أو الآليات والقدرات الكافية لذلك".

وختم موسى بالتأكيد أن "القدرة على احتواء أزمة عالمية تتعلق بأمن الطاقة، الذي يشكل كينونة ثبات هذا العالم لاعتماد الدول على نفط المنطقة، ستتوقف على العاملين الزمني والجغرافيين"، محذرًا من احتمال الدخول في مرحلة ركود تضخمي إذا استمرت الحرب لأكثر من ثلاثة أسابيع، وتراجعت إمدادات النفط بنسبة تصل إلى 25%، إذ لن تسمح أسعار النفط المرتفعة باستمرار كثير من الصناعات، فضلًا عن انعكاس ذلك على البورصات والأسهم وتقلب الأسواق، وصولًا إلى أسعار الذهب والمعادن".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى وسائل الإعلام، أثناء مغادرته البيت الأبيض قبل رحلته إلى كوربوس كريستي، تكساس، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
ترامب: نعرف عدد الأهداف المتبقية في إيران
15:43 GMT
وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.
